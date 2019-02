Sie kommen hier nicht durch: Anwohner der Kuhkampsiedlung müssen mit der Sperrung leben. (fotos: PETRA STUBBE)

Der Ehlersdamm in Bremen-Osterholz ist seit knapp einer Woche komplett gesperrt. Anwohner bemängeln fehlende Informationen und ärgern sich über Raser und verstopfte Straßen in ihrer Siedlung. Weitere Arbeiten im Umfeld stehen über das Jahr verteilt an.

Von einem zum anderen Tag sei der Ehlersdamm zugemacht worden, so sagt es Lars Prigge, Anwohner aus der Kuhkampsiedlung in Bremen-Osterholz. Nun fließt der Verkehr mitten durch die Kuhkampsiedlung. „Da wird richtig viel gerast, einigen ist wohl nicht bewusst, dass dort Tempo 30 ist.“ Er stelle sich die Frage, warum die Anwohner nicht im Vorfeld genauer informiert worden seien. Generell sei die Stimmung wegen der Baustelle des Neubauprojekts am Ehlersdamm ohnehin schlecht. „Die Generatoren stinken, es gibt Lärm, ein Stichweg ist immer noch gesperrt – da kommt einfach eines zum anderen“, sagt Lars Rippe.

„Verkehr brettert durch Siedlung“

„Für die Baumaßnahmen ist es wohl erforderlich, dass der gesamte Ehlersdamm gesperrt wird und der Großteil des Durchgangsverkehrs brettert durch die Kuhkampsiedlung“, sagt Lothar Dräger, Vorsitzender des Vereins Siedlergemeinschaft Kuhkamp. Die Siedlung sei geprägt davon, dass sie keine Fußgängerwege habe „und die Straßen ohnehin schon in einem bedauernswerten Zustand sind.“ Der Verkehr staue sich dann Richtung Osterholzer Heerstraße auf der Heiligenbergstraße. Verschlimmert werde die Situation noch dadurch, dass kein Halteverbot eingerichtet worden sei, meint Lothar Dräger.

Das Unternehmen Müller und Bremermann baut am Ehlersdamm bis zu 120 neue Wohnungen, sehr zum Verdruss der Anwohner, die während der Bauarbeiten mit den Belästigungen leben müssen, die so eine Baustelle eben mit sich bringt. Der Ehlersdamm ist der Hauptzufahrtsweg zu den Baustellen, gleichzeitig aber auch die Verbindungsachse zwischen Mahndorf und Osterholz und zum Teil auch Schulweg. Konflikte sind also vorprogrammiert. Lothar Dräger rechnet nicht damit, dass sich an der Situation so schnell etwas ändert. „Ich befürchte, dass der Ehlersdamm über einen sehr langen Zeitraum so bleiben wird, solange bis nicht alle Wohnungen fertig und verkauft sind.“ Vertraglich ist das Bauunternehmen verpflichtet, die Straße wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Wenig überraschend wird das voraussichtlich erst nach Ende der Bauarbeiten an den Häusern sein.

Sperrung noch bis 22. März

Noch bis mindestens zum 22. März ist der Ehlersdamm gesperrt, danach soll der Verkehr wieder fließen. Der Grund sind Arbeiten am Straßenrand. Genehmigt hat die Sperrung in diesem Fall das Polizeirevier Osterholz. „In Richtung des Neubaugebietes werden Rinnsteine, die Bordsteinkante und die Rostkästen angelegt“, erklärt Hans-Georg Budelmann, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei. Neue Arbeitsschutzbestimmungen machten einen neuen größeren Abstand der Bauarbeiter zum fließenden Verkehr nötig. „Da war dann nicht mehr genügend Restbreite für den Verkehr“, sagt Hans-Georg Budelmann. Radfahrer und Fußgänger sollten aber weiterhin den Radweg am westlichen Rand nutzen können, deswegen seien die Leitpfosten dort auch nicht entfernt worden. Die Bauarbeiten sollen nun in einem Rutsch oder „kurz und schmerzlos“, wie Budelmann sagt, beendet werden. Der Gehsteig selbst kann dann von der anderen Seite gepflastert werden.

Polizei will kontrollieren

Die Polizei habe außerdem die Situation auf der Ausweichstrecke in der Heiligenbergstraße im Blick. „Wir haben da ein Auge drauf und werden uns dort überwachungstechnisch aufstellen“, sagt Budelmann. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt er gerne auf. „Ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn wenn sich keiner meldet, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist“, ermutigt er Anwohner, auf Missstände hinzuweisen.

Diese werden in diesem Jahr allerdings auf die Probe gestellt. Sobald die Sperrung des Ehlersdamms Mitte März aufgehoben wird, wird in unmittelbarer Nähe schon die nächste Baustelle eingerichtet. Ab dem 25. März plant das Unternehmen Wesernetz, zuständig in Bremen für die Versorgungsleitungen von Gas, Wasser und Fernwärme, mit einer Baustelle an der Osterholzer Heerstraße/Heiligenbergstraße. Dort komme es zu Arbeiten am Fernwärmenetz teilte Christoph Brinkmann mit, Pressesprecher beim Mutterkonzern SWB. Ende des Jahres dann soll das Netz in den Ehlersdamm weitergeführt werden. Auch am Ehlersdamm wird dann wieder gebaut werden müssen, einen Starttermin für diese Bauarbeiten gibt es allerdings noch nicht. Das Unternehmen Wesernetz wird die Anwohner vorab über bevorstehende Baumaßnahmen und Einschränkungen informieren.