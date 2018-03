Mehr als 24 Container wurden an der Julius-Leber-Straße/Ecke Heinrich-Imbusch-Weg zu einer Kita zusammengebaut, die vergangenen August an den Start ging. Doch weiterhin fehlen Kita-Plätze in der Vahr. (PETRA STUBBE)

Der Beirat sparte auf seiner Sitzung nicht mit Vorschlägen für mögliche Standorte für Not-Kitas im Stadtteil: Spielplätze, Parkanlagen und leer ste hende Gebäude. Die Zeit drängt, denn das neue Kitajahr beginnt schon im August, und nach den aktuellen Zahlen aus dem Bildungsressort fehlen für die Kinderbetreuung im Stadtteil Plätze.

Wie frustrierend die immer wiederkehrenden schlechten Nachrichten aus dem Bildungsressort sind, verdeutlichte vielleicht am ehesten die Reaktion der Ortsamtsleiterin Karin Mathes, die ansonsten eher nüchtern und knapp die Sitzungen des Beirates leitet. „Die Versorgung mit Krippen- und Kitaplätzen ist keine Planwirtschaft, das funktioniert nicht! Was wollen wir denn zählen? Noch nicht geborene Kinder im Mutterbauch?“ Es sei eine Lächerlichkeit, die sich jedes Jahr wiederhole. „Wir reden immer über irgendwelche Zahlen und dann fehlen jedes Mal Plätze. Da stimmt es an allen Ecken und Enden im System nicht.“ Man brauche nicht irgendwelche vom Senat beschlossenen Betreuungsquoten, sondern „pragmatische Lösungen“. Die Planungskonferenz habe ergeben, dass eine signifikante Zahl an Kindern unversorgt sei. „Es ist festzustellen, dass immer noch 80 bis 100 Plätze fehlen“, fasste Karin Mathes das Ergebnis der Konferenz zusammen.

An mangelnden Vorschlägen aus dem Stadtteil für Kitas und Übergangslösungen liegt es jedenfalls nicht, dass es mit der Versorgung zum neuen Kitajahr eher knapp aussieht. Allerdings: Sie beziehen sich auf das Kitajahr 2019/2020. „Eigentlich gibt es für dieses Jahr nur noch eine Möglichkeit in der Bardowickstraße“, sagte Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD). Das dortige Übergangswohnheim wird Ende März geschlossen und die Container könnten umgenutzt werden. „Das wird geprüft, da kann man möglicherweise etwas machen.“ Für das darauffolgende Jahr gebe es außerdem noch die Möglichkeit, auf den Spielplätzen an der Wilhelm-Leuschner-Straße und auf dem Spielplatz Witzlebenstraße Container für eine Übergangszeit aufzustellen.

Die Zuständigkeit für Spielplätze liegt allerdings nicht im Bildungs-, sondern im Sozialressort. Dieses wiederum habe eine zeitweise Nutzung von Spielplätzen bisher immer abgelehnt, wie Bernd Siegel darstellt. „Selbst, wenn man da eine Kita hinstellt, ist da noch genügend Platz“, findet der Beiratssprecher. Weitere Möglichkeiten, die vom Beirat ins Spiel gebracht wurden: die sogenannte Pferdewiese an der Vahrer Straße, das Schulgrundstück der Schule in der Vahr, ein Bereich am Vahrer See und eine Fläche im Carl-Goerdeler-Park. Das Problem: Das erst genannte Grundstück ist in Privatbesitz. „Ich dachte, da geht die Behörde hin und spricht den Besitzer an und nicht das ehrenamtliche Beiratsmitglied. Aber dann werde ich das wohl machen“, sagte Bernd Siegel. Jens Emigholz (FDP) stellte die Frage, ob die Eltern von ihrem Rechtsanspruch wüssten und was der Beirat den Bürgern im Stadtteil empfehlen solle. „Man muss den Eltern raten, den Rechtsanspruch zu ziehen, aber das machen sie nicht. Das sind Familien, die teilweise in ganz neuen Lebenssituationen sind“, sagte Karin Mathes.

Forderung an Ressorts

Die Vorschläge verband der Beirat im Anschluss an die Diskussion zu einem einstimmigen Beiratsbeschluss. In diesem fordert er das Sozialressort auf, die Spielplätze an der Witzlebenstraße und der Wilhelm-Leuschner-Straße für Kita-Übergangslösungen freizugeben. Zudem fordert der Beirat die zuständigen Ressorts auf, die Grundstücke am Vahrer See und im Carl-Goerdeler-Park zu prüfen.

Vergleichsweise gute Nachrichten kamen von Josef Jürgens, Geschäftsführer der Bremer Paracelsus-Kinik. „Wir stehen wirtschaftlich stabil da und das Haus bleibt bestehen“, so seine Botschaft. Der Klinikverbund war vor Weihnachten in die Schlagzeilen geraten, weil er einen Insolvenzantrag stellen musste. Ulrich Maas (SPD): „Mich als Laie würde interessieren, warum stehen manche Kliniken schlecht da und andere nicht?“ Für Josef Jürgens ist es eine Vielzahl von Faktoren, die den Erfolg ausmachen, stellte aber zunächst voraus: „Wir haben ein sehr gutes und sehr potentes Gesundheitssystem.“ Allerdings: „Man kann unendlich viel ausgeben.“ Insgesamt sei es ein Bereich, der mit ständiger Personalkostenzunahme zu kämpfen habe. Die Paracelsus-Klinik in der Vahr profitiere aber vom benachbarten Gesundheitszentrum und davon, dass es keine Notfallversorgung anbiete und Operationen und Behandlungen also gut planbar seien. „Und kleinere Häuser sind meist besser zu steuern.“ Er glaube, dass auch kleine Häuser überlebensfähig seien, wenn sie sich spezialisierten.