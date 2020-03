Hemelingen. Ein knappes Budget bei gleichzeitig hohen Kosten für den Bau neuer Anlagen: Der Spielplatzneu- und -ausbau gleicht in Bremen eher der Quadratur des Kreises. Dennoch möchte das Amt für soziale Dienste (AfsD) einige der insgesamt 16 Spielplätze im Stadtteil Hemelingen aufwerten und nimmt dafür Geld in die Hand. Im Ausschuss für Bildung, Soziales, Integration und Kultur des Beirates Hemelingen haben die Verantwortlichen aus der Behörde die Pläne vorgestellt.

Elke Jungbluth vom Fachdienst Spielraumförderung des Amtes für soziale Dienste bezifferte die Summe, die pro Spielplatz zur Verfügung steht auf 4000 bis 6000 Euro im Jahr. Bremenweit betrachtet, sei es insgesamt eine Million Euro. Das sei knapp bemessen. „Aber wir sind immer bemüht, Gelder einzuwerben, zum Beispiel über Spenden oder über Mittel aus dem Förderprogramm Soziale Stadt.“ Ein Grund für die Geldnot sei der stete Sanierungsbedarf der Anlagen. „In den Jahren 2003 bis 2005 sind viele Spielplätze aufgewertet worden, aber nach 15 Jahren muss jetzt vieles erneuert werden“, erklärte Jungbluth die Situation den Ausschussmitgliedern.

Im Jahr 2005 wurde auch der Spielplatz An der Lieth eingeweiht. Über die Jahre nagten dann nicht nur Wind und Wetter an den Spielgeräten und -gerüsten, sondern auch der Zerstörungswille einiger Besucher hinterließ wohl seine Spuren. Nicht alle, die den Platz nutzen, halten sich offenbar an die Regeln. 2018 wurden in einem Beteiligungsverfahren Ideen für die Neugestaltung gesammelt. Zuvor hatten sich Anwohner über den Zustand beklagt. Der Fachdienst Spielraumförderung musste aus Verkehrssicherungsgründen, also wegen Unfallgefahr, Geräte abbauen lassen.

50 000 Euro sollen 2020 in einen Wasserspielbereich für Kleinkinder fließen. Ab 2020/21 soll möglichst Geld für ein Klettergerüst und ein zweites Fußballtor bereitstehen. Gleichzeitig könnte auf einem Teil der Fläche eine Kita entstehen – die Bildungsbehörde hat nach wie vor einen hohen Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen. „Es wäre dann immer noch genügend Fläche vorhanden und die Kita wäre eine gute Ergänzung zu dem Spielplatz“, so Elke Jungbluth. Sie hofft außerdem, dass dem Vandalismus zukünftig die Aufmerksamkeit der Anwohner entgegensteht. „Wir haben dort sehr engagierte Eltern gefunden, die diesen Platz betreuen wollen.“ Jugendliche sollen aber den Platz nach wie vor nutzen dürfen. „Ich habe das Gefühl, dass wir mit der Bürgerinitiative zusammen mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen können und dann vielleicht auch sehen, was diese noch brauchen“, so Jungbluth weiter. Timo Nobis, als sachkundiger Bürger für die SPD im Ausschuss, ergänzte: „Da zeigt sich, dass etwas passiert. Ich habe die Hoffnung, dass das ein Gefühl von Wertigkeit herstellt und die Leute die Finger davon lassen.“

Die Behördenmitarbeiterin gab bei der Sitzung auch einen Einblick, welche Kosten allein die vorbereitenden Maßnahmen verursachen. So hätten die vorgeschriebenen Untersuchungen von Kampfmittelräumdienst und Archäologie knapp 30 000 Euro verschlungen. Deswegen sei etwa die Einrichtung eines Spielplatzes Auf den Conroden erst mal nur Zukunftsmusik. Keine Zukunftsmusik ist die weitere Gestaltung des Spielplatzes in der Schlengstraße in Hemelingen. „Wir haben dort 41 000 Euro aus dem Topf der Sozialen Stadt beantragt“, so Kristin Bahr von der Spielraumförderung. Im Juni 2019 habe es ein Beteiligungsverfahren mit Grundschulkindern gegeben und nun warte man auf einen Abstimmungstermin mit dem Umweltbetrieb Bremen, um die Umsetzung zu besprechen.

Ralf Bohr (Grüne) wollte wissen, wie es mit der Sauberkeit auf den Spielplätzen Hemelingens bestellt ist. „Die werden zum Teil sehr intensiv genutzt. Können sie etwas zu der Pflegestufe sagen? Und die Frage ist auch, ob in den Sommermonaten flexibel reagiert werden kann?“ Derzeit gebe es einen festen Intervall von einer Reinigung in der Woche, so Kristin Bahr. „Aber wir haben die Problematik, dass wir ein großes Müllaufkommen in den Sommermonaten haben, und haben das auch so weitergegeben.“ Timo Nobis schlug vor: „Vielleicht sollten wir das politisch unterstützen, ob Änderungen angesetzt sind bei den starren Regelungszeiten.“ Ein Engagement, dass der Spielraumförderung helfen würde, befand Elke Jungbluth.