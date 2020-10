Hier an der Straße An der Lieth soll die Spielstraße entstehen. (Petra Stubbe)

In der Straße An der Lieth in Mahndorf liegt ein großer Spielplatz, der in den vergangenen Jahren nach einem umfassenden Beteiligungsverfahren saniert und erst im Sommer wieder vollständig geöffnet wurde. Im Beirat Hemelingen gibt es nun Überlegungen, die Straße zum Spielplatz sicherer zu machen.

Die Initiative geht zurück auf Carsten Koczwara, der für die Satirepartei „Die Partei“ im Hemelinger Beirat sitzt. Mit dem Vorhaben ist es dem Mahndorfer aber durchaus ernst. In seinem Antrag formuliert er, dass sich der Spielplatz nur von einem Zaun von der Straße getrennt sei und darüber hinaus an der Straße kein Gehweg vorhanden sei. Der Zugang erfolge über zwei Stellen im Zaun von der Straße.

„Der Hintergrund ist, dass ich dort häufiger lang laufe und beobachtet habe, dass da Autos lang rasen“, sagt Koczwara. Oft seien vor dem Zaun aber auch noch Autos geparkt. „Dadurch ist dann der Bereich nicht gut einsehbar“, meint er. Eine Anwohnerversammlung Ende September ist aus seiner Sicht gut verlaufen. „Es gab die Sorge, dass Parkplätze wegfallen könnten, aber ich sehe die Gefahr als eher gering an.“ Auch auf einer Spielstraße könnte es Markierungen für Parkplätze geben. „Das ist sogar Voraussetzung“, so Koczwara.

Schrittgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge

Koczwara schwebt nämlich ein sogenannter „verkehrsberuhigter Bereich“ statt wie bisher Tempo 30 vor. Umgangssprachlich ist eher der Begriff Spielstraße bekannt. Diese lassen sich an den blauen Verkehrsschildern mit spielenden Kindern erkennen. Fußgänger dürfen in solchen Bereichen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen und Kinder können auf der gesamten Fahrbahn spielen. Vor allem gilt aber Schrittgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge. Fußgänger dürfen weder gefährdet noch behindert werden.

Die Umwandlung in eine Spielstraße hat allerdings auch ein paar Hürden. Voraussetzung ist, dass die fragliche Straße überwiegend Aufenthalts- und Erschließungsfunktion hat. Das bedeutet, dass die Straße so gestaltet werden muss, dass sie nicht den typischen Charakter einer Straße hat. Häufig wird dies durch Einengungen, Aufpflasterungen und Pflanzbeete erreicht. Möglich also, dass Kosten für einen Umbau entstehen. Daran könnte sich der Beirat Hemelingen mit den Mitteln aus seinem Stadtteilbudget, das ihm für verkehrslenkende Maßnahme zur Verfügung steht, beteiligen. Mittel, die Koczwara nur im Notfall angezapft sehen möchte. „Erst mal ist es so, dass das ASV gefordert ist, das mit ihren Mitteln zu machen.“ Es müsse genügend Geld vorhanden sein.

Nach dem Beteiligungsverfahren im Jahr 2018 war die Neueröffnung des Spielplatzes ursprünglich für Sommer 2019 geplant gewesen. Vorher musste das Gelände noch auf Kampfmittel untersucht werden. Dies war erforderlich, weil die zuständigen Behörden heute auf Luftbilder zugreifen können, die bei der Anlage des Spielplatzes noch nicht zu Verfügung standen. Die Neugestaltung hat rund 55.000 Euro gekostet, über die Hälfte entfielen dabei allein die Kampfmittelsondierung. Überreste von Weltkriegsbomben wurden nicht entdeckt.

Seit dem Sommer können sich Kinder über eine Kleinkindschaukel, ein Spielhaus und einen neuen Sandbereich freuen. Der naturnahe Charakter des Platzes mit seinen umliegenden großen Bäumen blieb beim Umbau erhalten. Ein von Eltern gegründeter Verein, die Mahndorfer Deichpiraten, engagiert für den Spielplatz.