Das Vitalbad in der Vahr hat Probleme mit seinen Schließfächern. (PETRA STUBBE)

So etwas hat Uwe Bauer aus der Vahr noch nicht erlebt. Statt eines Schließfachs musste er beim Besuch des Vitalbads in der Vahr seine Sachen in einem am Eingang ausgehändigten Plastikbeutel mit in den Schwimmbereich nehmen. Der Grund: Im Vitalbad fehlen Schlüssel für Schließfächer. Offenbar habe der Betreiber es versäumt, beim zuständigen Hersteller Ersatzschlüssel zu bestellen, vermutet Uwe Bauer.

Wenn Uwe Bauer sagt, so etwas habe er noch nicht erlebt, dann hat das eine gewisse Aussagekraft, denn der Rentner war selbst 40 Jahre bei den Bremer Bädern angestellt, unter anderem als Personalleiter, und er war Betriebsratsvorsitzender. „Offenbar wurde das Kassen- und Schließfachsystem gekündigt und man hat versäumt neue Schlüssel nachzubestellen“, sagt er. Das Nachbestellen beim gekündigten Hersteller sei wohl ziemlich teuer, mutmaßt Uwe Bauer. „Am Sonnabend und Sonntag wurden jedenfalls Plastikbeutel ausgegeben.“

Er habe schon so manches erlebt, „aber man weiß doch, dass man Schlüssel braucht“, drückt er sein Unverständnis in Worten aus. Das Personal möchte er aber von Kritik ausgenommen wissen. „Der an der Kasse tat mir leid.“

Tatsächlich handelt es sich bei den „Schlüsseln“ um Transponder, die für die Verwendung der Spindschränke ausgegeben werden, teilte die Bremer Bädergesellschaft auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Richtig sei auch, dass ein neues Kassensystem eingeführt werde. Der Grund für die nicht ausreichende Anzahl an Schlüsseltranspondern sei aber ein anderer. „Die Transponder können mehrfach genutzt werden, nur werden sie häufig beim Verlassen des Vitalbades nicht zurückgegeben“, sagt Laura Schmitt von den Bremer Bädern. Zuletzt habe sich das gehäuft. Neue Transponder seien inzwischen bestellt. Damit sich die Situation aber möglichst schnell bessert, bitten die Bremer Bäder Kunden des Vitalbades zu schauen, ob sie noch Transponder von früheren Besuchen zu Hause liegen haben und bittet darum, diese im Bad abzugeben.

Das Vitalbad in der Kurt-Schumacher-Allee 5 hat bis auf mittwochs wochentags ab 8.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende können Gäste ab 11 Uhr beziehungsweise ab 10 Uhr das Bad nutzen. Weitere Informationen auf www.bremer-baeder.de.