Für die Fitness bieten sich dienstags Zumba, Zumba Gold 50+, BBP (Bauch, Beine, Po) und Aquafit an, donnerstags gibt es Bodyforming und ebenfalls Aqua-Fit. Für Kinder von acht bis zwölf Jahren gibt es die angepasste Zumba-Variante Kids am Dienstag.

Im Bereich Entspannung oder Kräftigung der Tiefenmuskulatur stehen montags Rücken Yoga und Tai-Ji Chuan, Pilates am Dienstag und Hatha Yoga am Mittwoch auf dem Programm. Bei orthopädische Beschwerden und mit einer Rehasport-Verordnung vom Arzt kann eine passende Rehasportgruppe Orthopädie besucht werden.

Kursende ist allgemein am 28. Juni. Weitere Infos gibt es unter 41 40 59 oder per E-Mail an info@atsv-sebaldsbrueck.de. Das vollständige Angebot gib tes auch unter www.atsv-sebaldsbrueck.de im Internet.