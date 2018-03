Die Gesamtkosten für einen neuen Hallenboden betragen 100 000 Euro. 30 000 Euro steuert der Verein selbst bei, 20 000 Euro kommen als Darlehen vom Landessportbund (LSB). Der Zustand der Sporthallen in Hemelingen gilt generell als marode (der STADTTEILKURIER berichtete). Auf der Prioritätenliste des Spotamtes ganz oben steht neben dem Hallenboden in Hemelingen auch die Reparatur der Zaunanlage am Sportplatz an der Osterholzer Heerstraße und des Rasenplatzes, der von de Firebirds genutzt wird.