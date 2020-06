Mehr Platz gibt es jetzt für die Anlieferung von Müll und Abfall auf dem Gelände in der Bennigsenstraße. (Petra Stubbe)

Nach dem Umbau ist die Recyclingstation Hulsberg in der Benningsenstraße in Hastedt seit dieser Woche wieder in vollem Umfang geöffnet. Mehr noch: Der Aufbau der Station könnte eine Blaupause für weitere Recyclinghöfe in Bremen sein.

Für Besucher der Anlage kommt es gleich an der Petershagener Straße zu einer Umstellung: Die ehemalige Einfahrt ist geschlossen, das Gelände kann nur über die Stolzenauer Straße angefahren werden. Dort liegt auch die Ausfahrt der Station, deren Größe die Bremer Stadtreinigung auf knapp 5000 Quadratmetern fast verdoppelt hat. Wer Grünabfälle, Sperrmüll oder alte Elektrogeräte loswerden möchte, folgt künftig diesem U-förmigen Weg, bis er den passenden Container gefunden hat. Am ersten Tag nach der vollständigen Umstellung herrscht bereits Hochbetrieb auf der Anlage, einige Autofahrer kämpfen dabei noch sichtbar mit der Orientierung.

Daniele Enslein vom Vorstand der Bremer Stadtreinigung (DBS) bestätigt den Eindruck, dass die Station an diesem Tag besonders gut angenommen wird. „Es ist eine der zentralsten Anlagen und heute besonders stark frequentiert.“ Vielleicht liege dies daran, dass am Vortag geschlossen gewesen sei, mutmaßt sie. Für die abschließenden Umbauarbeiten und das Container rücken musste die Anlage für einen Tag schließen – die übrigen Veränderungen konnten im laufenden Betrieb umgesetzt werden.

Die mit insgesamt 100 000 Euro eher günstige Modernisierung wurde möglich, weil die Abfalllogistik Bremen – unter anderem zuständig für die Sammlung von Haushaltsabfall und Sperrmüll – das benachbarte Grundstück aufgegeben hat. „So konnten wir den gesamten Standort pachten“, erklärt Enslein. Ziel der Bremer Stadtreinigung sei es, große und moderne Recyclingstationen in Bremen aufzubauen.

Die technischen Details, die so oder so ähnlich auch für andere Recyclingstationen in Bremen maßgeblich sein könnten, nannte Christian Vater, Abteilungsleiter Deponie und Recyclingstation bei der Stadtreinigung. „Das Neue ist die Riesenfläche, vorher hatten wir mit der schmalen Einfahrt schnell die Situation, dass sich Fahrzeuge verkeilt haben.“ Tatsächlich parkten in der schmalen Petershagener Straße, die von der Bennigsenstraße zur Stolzenauer Straße abzweigt, viele Besucher gerne unerlaubt auf dem Gehweg, wenn es auf dem Gelände eng wurde.

Mit der Erweiterung könnten nun viel mehr Fahrzeuge auf das Gelände, sagt Vater. „Wir haben jetzt außerdem drei neue Container, zwei für Grünabfälle und einen zusätzlichen für Bauabfall, der war vorher chronisch knapp.“ Der Platz reiche außerdem aus, um bei Bedarf noch weitere Container aufstellen zu können.

Beim Rundgang auf dem Gelände wird noch eine andere nicht so augenscheinliche Veränderung deutlich: Volle Container können nun fast vollständig getrennt vom Besucherverkehr abgeholt und abtransportiert werden. „Das machen wir hauptsächlich unter dem Aspekt der Sicherheit für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden“, sagt Vater.

Die Stadtreinigung möchte es aber nicht bei den Änderungen belassen. „Wir haben den Eingang auch deswegen verlegt, damit wir dort in der Nähe der Verwaltung und mit einem Unterstand eine Einlasskontrolle machen können“, erklärt Vater und nennt als Beispiel die Blockland-Deponie, wo es schon seit Jahren eine Kontrolle am Eingang gibt. „Da wird zum Beispiel gefragt, wo der Müll herkommt, kontrolliert und gegebenenfalls auch kassiert“, sagt Vater. Das sei bundesweit Standard. Der Hintergrund: Die Kommunen decken einen Teil der Kosten der Abfallentsorgung über die Abfallgebühren ihrer Bürger und sehen es nicht gerne, wenn der Müll aus anderen Gemeinden in ihrem Bereich entsorgt wird. Saniert wurde außerdem die Schadstoffannahme, die seit dieser Woche wieder für die Bevölkerung zur Verfügung steht.

Künftig könnte es in der Bennigsenstraße für den Abfall zunächst hinauf gehen, bevor es wieder hinunter geht. „Was wir noch nicht haben, ist, dass man sich auf zwei Ebenen bewegen kann, sodass Kunden zum Beispiel ihren Abfall von oben nach unten werfen können“, sagt Vater. Ein solches System, bei dem Kunden mit ihren Autos eine Rampe hochfahren und dann beispielsweise ihren Grünabfall nach unten in einen Container werfen, sei in der Bennigsenstraße denkbar. Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung gibt es indessen noch nicht. „Insgesamt ist das hier jetzt einer der modernsten Standorte in Bremen“, zieht Daniela Enslein ihr Fazit. Sie verspricht sich von dem Umbau und der Neustrukturierung auch kürzere Wartezeiten. „Der Bremer Bürger will ja nicht lange hier rumstehen.“

Auch wenn die Station die Blaupause für weitere Stationen in Bremen sein soll: An allen Recyclinghöfen wird sich das Konzept wegen der häufig engen Grundstücke nicht umsetzen lassen. „In Blumenthal wäre Platz. Und viel Raum ist außerdem in Kirchhuchting. Da haben wir vor, relativ schnell etwas umzusetzen und dann vielleicht auch für Sperrmüll“, blickt Vater in die Zukunft. Eine Station ganz auf der grünen Wiese könnte es dagegen in Bremen-Osterholz geben. Dort hatte es nach der Schließung einer Station am Weserpark starkte Proteste gegeben. „Wir haben mehrere Grundstücke im Blick“, sagt Enslein. Entschieden sei aber noch nichts.

Weitere Informationen

Die Recyclingstation Hulsberg hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Epidemie empfiehlt die Bremer Stadtreinigung das Tragen einer Mund-Nasen-Maske.