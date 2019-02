Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es schwer, einem anschwellenden Shitstorm zu entkommen, wie man jetzt auch in Tenever erfahren musste. (Uwe Zucchi/DPA)

Es ist ein Paradebeispiel, wie aus einer kleinen und eher unbedeutenden Meldung ein Sturm der Entrüstung wird, nicht zuletzt befeuert durch alte und neue Medien. Und während die Wut der Empörung schon weitergezogen ist, fegen die Betroffenen in Tenever die Scherben auf: Der Ausschuss Inneres des Beirates Osterholzes informierte sich jetzt über den Fall eines Vaters und seiner Tochter, die angeblich von einem Schwimmkurs ausgeschlossen worden waren.

Hintergrund zu dieser Geschichte: Vor Weihnachten ging die Falschmeldung durch die Boulevardmedien, dass ein Vater mit seinem Kind von einem Eltern-Kinder-Schwimmkurs im Ote-Bad, das Schwimmbad Tenever, auf Wunsch von muslimischen Frauen ausgeschlossen worden sei. Diese Meldung ließ sich auch nach einer Richtigstellung nicht mehr einfangen. Längst hatten sich Empörungswillige diese Meldung zu eigen gemacht und in sozialen Medien verbreitet. Daraufhin kam es zu massiven Anfeindungen von Institutionen in Tenever.

Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, befasste sich nun der Ausschuss für Integration mit dem Fall. Eingeladen war unter anderem Bettina Zokoll, die Leiterin des Hauses. Sie fasste die Geschichte aus der Sicht des Hauses der Familie zusammen.

Sprachnachricht als Auslöser

Wegen einer Veranstaltung im Haus der Familie habe sich die Eltern-Kind-Gruppe, an der auch der Tim F. mit seiner Tochter teilnahm, ein alternatives Angebot gesucht. Da die Anleiterin eine Weiterbildung zum Kinderschwimmen gemacht habe, habe man entschieden zur Wassergewöhnung ins Ote-Bad zu gehen. „Eine Frau aus der Gruppe hat dann gesagt, sie könne nicht kommen, wenn ein anderer Mann teilnehme.“ Die Gruppenleiterin habe dann den Vater fragen wollen, ob statt ihm an diesem Tag nicht seine Frau kommen könne. „Sie hat ihm dann über Whatsapp eine Sprachnachricht geschickt, was nicht gestattet ist.“ Als Antwort sei gekommen, dass er sich als deutscher Mann gekränkt fühle. „Die nächste Nachricht kam dann vom Pressesprecher: Wir sind in der Bildzeitung“, erinnert sich Bettina Zokoll.

Im Wesentlichen stimmt ihre Variante mit der überein, die auch der WESER-KURIER recherchiert hatte. Das bestätigte auch der betroffene Vater, der zu der Sitzung erschienen war, und seine Sichtweise der Ereignisse darlegte, die sich nur in einzelnen Details von der Schilderung des Hauses der Familie unterschied. „Abends um 24 Uhr kam diese Nachricht, dass ich nicht kommen dürfe“, so Tim F. Da seine Frau gerade ein Kind bekommen habe, sei es aber von vornherein gar nicht möglich gewesen, dass diese an dem Schwimmgewöhnungstag teilnehme. „Dass das Bad und das Haus der Familie von der Bildzeitung dann durch den Kakao gezogen wurden, das ist nicht mein Problem.“ Im Endeffekt habe seine Tochter unter der ganzen Situation gelitten.

Sachlich, freundlich aber bestimmt

Im Gegensatz zu der von Hass und Wut getragenen Empörungswelle, erschienen auf der Sitzung im Ortsamt Osterholz, wo bezeichnenderweise kein Vertreter der Boulevardmedien anwesend war, beide Parteien sachlich und freundlich, in der eigenen Sache aber bestimmt. Offen gab Bettina Zokoll zu, dass die Gruppenleiterin Fehler gemacht habe. „Man muss etwas finden, wo alle teilnehmen können. Zweitens kommunizieren wir nicht über Whatsapp, das ist absolutes Tabu. Drittens war es ein Fehler, dass die Familie vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, das war nicht richtig.“ Wenn ein Gruppenmitglied nicht teilnehmen könne, müsse eben etwas Anderes gefunden werden.

Viel schlimmer als der eigentliche Vorfall wiegt aber wahrscheinlich der daraus inzwischen resultierte Schaden. Die Bremer Bäder und speziell das Ote-Bad hatten mit massiven Beleidigungen und Belästigungen zu kämpfen, obwohl sie mit dem ganzen Vorgang gar nichts zu tun hatten. Der Zorn richtete sich sogar dagegen, dass dort, wie übrigens in vielen anderen Bädern in Deutschland, an zwei Tagen geschützte Frauenbadetage angeboten werden – nichts Ungewöhnliches, denn nicht nur muslimische Frauen wollen mal unbemerkt von Männerblicken schwimmen.

Überall nur Verlierer

Der Zorn richtete sich aber auch gegen das Haus der Familie. Auf der jüngsten Stadtteilgruppensitzung erzählte Christa Brämsmann, wie zusätzlich auch das Mütterzentrum Tenever böse angegangen worden sei. Aber noch mehr: Die Gruppenleiterin – eine Praktikantin im Anerkennungsjahr – die durch ihr unbedachtes Verhalten den Anlass für diese Schmutzlawine geliefert hatte, ist inzwischen mit anderen Aufgaben betraut. Ihr Name aber wurde von einer Boulevardzeitung abgedruckt. Das Resultat: TV-Teams und Reporter legten sich auf die Lauer, belästigten sogar ihre Eltern vor der Haustür. Alles aus dem Wunsch heraus, der Masse weiteren Stoff für einen vermeintlichen Skandal zu liefern.

Die muslimische Frau, die nicht mit Männern gemeinsam schwimmen wollte: hat die Gruppe inzwischen verlassen. Der Vater, der sich an die Medien wandte: Das Sozialzentrum Hemelingen/Osterholz hat ihn von der Gruppe ausgeschlossen. Das nötige Vertrauensverhältnis sei nicht mehr gegeben, nachdem dieser Gespräche mit dem Haus der Familie und dem Sozialzentrum im Anschluss in Boulevardmedien öffentlich gemacht hatte. Seine Frau und seine Tochter nehmen aber nach wie vor an dem Programm im Haus der Familie teil. Auf allen Seiten gibt es also nur Verlierer. Nur einige Medien dürfen sich über zahlreiche Klicks auf irreführende Überschriften freuen.

Gleichzeitig zeigt der Fall aber auch, wie hilflos in so einer Situation die betroffenen Institutionen und Menschen sind. Nach ersten Statements des zuständigen Sozialressorts herrschte zum Beispiel Stille seitens der Einrichtungen und Behörden. Der Grund: Die Angst, die Diskussion mit Richtigstellungen und möglichen Strafanzeigen, zum Beispiel wegen der Nennung des Namens der Gruppenleiterin, nur noch mehr anzuheizen. Das Sprichwort „Warte nicht bis der Sturm vorüberzieht, sondern lerne im Regen zu tanzen“ scheint in Zeiten der anonymen massenhaften Empörungswilligkeit keine Anwendung mehr zu finden.