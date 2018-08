Susanne-Irene Springer zeigt ihre Bilder mit dem Titel „Sterben und Leben“ in der Epiphanias-Gemeinde. (PETRA STUBBE)

Susanne-Irene Springer ist beeindruckt von der Eröffnung ihrer Ausstellung. „Es ist eine emotionale Ausstellung“, fasst sie ihr Empfinden nach vielen Gesprächen mit Besuchern zusammen. „Sterben und Leben“ lautet der Titel der Ausstellung. Diesen hat Susanne-Irene Springer bewusst gewählt, und sie hat bewusst das Sterben vorangestellt, denn sie lebt ein Leben nach Sterbeerfahrungen.

Aber Sterbeerfahrungen haben auch andere Menschen, auch Ausstellungbesucher, zum Beispiel beim Abschied von Kindern gemacht. Schwere Krankheiten und dauerhaft einschränkende Krankheitsverläufe gehen ebenfalls häufig mit Gedanken über das Sterben einher. „Aber selbst eine schwere Diagnose ist nicht nur negativ“, meint Susanne-Irene Springer und wendet sich gegen das Aufgeben.

Eine munter fröhlich gelbe Welt, ähnlich einer Weltkarte, zeigt ihr Bild „Sonnenwelten“ – oder ist diese Welt von der Sonne bedroht?

Susanne-Irene Springer war schwer erkrankt, hatte einen Rückfall, aber wollte ihre Kinder erwachsen werden sehen. Ein starker Antrieb, der helfen kann, das Leben anzunehmen, auch wenn es ein anders sein muss. Susanne-Irene Springer hat das Malen in einer Reha-Gruppe gelernt und hat die Gruppe schnell bewusst verlassen. Sie wollte die Stimmung, die von Krankheit beherrscht wurde, verlassen und hat sich an eine Oldenburger Künstlerin gewandt, um das Malen zu vertiefen. Danach war sie in Bayern, um weiter an ihrer Mal- und Spachteltechnik zu arbeiten. „Heute kann ich ohne Malen nicht mehr“, sagt Susanne-Irene Springer. Sie arbeitet im Malen auf, was sie erlebt hat. Sie ist aber nicht festgelegt in Stil und Thema.

Auch wenn ihr Titel für die Ausstellung in der Epiphanias-Gemeinde schwere Kost suggeriert, Susanne Irene Springers Malen ist anders. Es blickt nicht auf den Verlust, stellt nicht die Trauer ins Zentrum, sondern ein Leben, dem die Erfahrung von Sterblichkeit nicht fremd ist, kein Fremdkörper ist, sondern vielleicht sogar ein Wert. "Wohin gehst du?", fragt Susanne-Irene Springer mit einem Bild, aus dem im Zentrum schemenhaft in erdigen Farben eine Figur auftaucht.

„Ich muss nichts ändern, wenn das Sterben kommt“, sagt Susanne-Irene Springer, was darauf schließen lässt, dass sie nicht nur im Malen Erfüllung gefunden hat, sondern auch ihr Leben lebt, wie es sie erfüllt und zufrieden macht, sortiert ist.

Während Susanne-Irene Springer etlichen Ausstellungsgästen die vielfach abstrakten Darstellungen Bild für Bild erklärt, kommt eine Dame auf sie zu. Sehr angerührt will sie ein Bild kaufen. Es erinnere sie durch Farben, Anordnung und Reflexe stark an einen jungen Mann, der früh gestorben war. Susanne-Irene Springer hat sich auch mit der Gestaltung von letzten Abschieden beschäftigt, hat Urnen durch Spachteln dekoriert und verziert und gleichartige Bilder geschaffen, die Angehörigen ein persönliches Andenken sein konnten. „Preise anzubringen, das hätte dem Thema nicht entsprochen“, findet Susanne-Irene Springer. Sie hat aber einzelne Werke auf Nachfrage schon hergegeben.

Sterben und Leben diese Reihenfolge ist Susanne-Irene Springer wichtig. Es ist eine Erfahrung, die sie bis heute prägt und geholfen hat, ein erfülltes Dasein zu leben. In anderen Ausstellungen zeigt Susanne-Irene Springer statt der abstrakten Malerei in Acryl fotorealistische Erotikmalerei, die mit dem Licht spielt und im Gegensatz dazu abstrakte Erotikmalerei, die nackte Körper schemenhaft auf Flächen zeigt.

Die Ausstellung „Sterben und Leben“ von Susanne-Irene Springer ist im Art-Flur der Epiphanias-Gemeinde, Bardowickstraße 83, zu sehen. Öffnungszeiten des Epi-Cafés: Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.