Detlef Dahlke wurde in Gröpelingen geboren und im April 1933 eingeschult, als die Nationalsozialisten bereits an der Macht waren. Nach der Ausbildung als Metallflugzeugbauer wurde er als junger Mann zur Luftwaffe eingezogen. Die Kriegsjahre prägten Detlef Dahlke, der sich seither für Frieden und Abrüstung engagierte.

Ende 1945 trat er der IG Metall bei, 1955 wurde er, inzwischen Ingenieur für Maschinenbau, Mitglied im „Kampfbund gegen Atomschäden“, er war Betriebsrat bei der Hansa-Waggonbau und ab Oktober 1956 Vorsitzender der „Internationale für Kriegsdienstgegner“, bis 1973 beriet er in dieser Funktion Kriegsdienstverweigerer. Detlef Dahlke war 1960 auch Mitorganisator des ersten Ostermarsches in Deutschland und engagierte sich an seinem Wohnort Sebaldsbrück und im Beirat Hemelingen.

Als 1997 eine Zeitzeugengruppe gegründet wurde, die in Schulen ging, um über den Krieg zu sprechen, war Detlef Dahlke ebenfalls dabei, um den jüngsten Generationen den Wert des Friedens zu vermitteln.