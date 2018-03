Eine Aufnahme der Arberger Heerstraße von Anfang der 50er-Jahre. (PETRA STUBBE)

„Es geht darum, die Geschichte Arbergens aufzuarbeiten, da wissen viele Menschen aus den Neubaugebieten gar nichts mehr drüber“, sagt Heinz Seekamp, einer der Initiatoren der „Arberger Geschichtswerkstatt“, die sich regelmäßig trifft, um insbesondere die Veränderung des Ortsteils nach 1945 zu dokumentieren.

Den Wandel Arbergens von damals bis heute möchte die Geschichtswerkstatt festhalten, die aus insgesamt zehn Personen zwischen 65 bis 87 Jahren besteht und alle vier Wochen zusammenkommt. Nach der Eingemeindung in das Bremer Stadtgebiet 1939 etwa seien plötzlich viele Straßennamen in der Hansestadt doppelt vorhanden gewesen. Daraufhin habe Bremen die Straßennamen beinahe sämtlicher Arberger Straßen verändert. Auch diese Entwicklung möchte die Geschichtswerkstatt aufarbeiten.

Das Bauernhaus und Bewohner, aufgenommen um 1925 in der Lindenstraße, die heute Vor dem Esch heißt, ist nur eins der vielen Motive aus dem alten Arbergen. (PETRA STUBBE)

Derart mit dem Ortsteil verwurzelt, können sich die engagierten Arberger auch vorstellen, den Wandel der Zeit durch eine direkte Gegenüberstellung mittels Stellwänden an den betreffenden Orten zu dokumentieren. „Wir stellen uns vor, an ausgewählten Stellen die Veränderung Arbergens anhand von Ortsplänen und Bildern zu zeigen“, sagt Heinz Seekamp. Beispielsweise an Orten wie der Tennishalle an der Arberger Heerstraße oder im Neubaugebiet im östlichen Teil Arbergens, wo der vormals ländliche Charakter einer eher urbanen Struktur gewichen ist. Einen Meter breit und zwei Meter hoch und mit Fotos und Texten auf wetterfester Folie beklebt, so stellt sich der Kreis die Stellwände vor. Die Finanzierung soll zu einem Teil über Spenden, zu einem anderen Teil über die Beantragung von Globalmitteln sichergestellt werden.

„Bei jedem Treffen kommen neue Fotos dazu“, erzählt Ernst Klein, ebenfalls bei der Geschichtswerkstatt dabei. Doch die Gruppe ist stets auf der Suche nach weiteren Büchern und Bildern, die die Geschichte Arbergens abbilden. Bilder aus der Zeit von vor 1945, aber auch Fotos aus den Fünfziger und Sechziger Jahren und jünger, werden gesucht. Und auch Zeitzeugen, die bei den Treffen der Arberger Geschichtswerkstatt über die Geschichte und den Wandel Arbergens berichten können, werden von der Geschichtswerkstatt bei ihren Treffen gern gesehen. „Wir sind auf die Älteren angewiesen“, sagt Heinz Seekamp.

Die Aktiven der Arberger Geschichtswerkstatt suchen weitere Informationen, Fotos und Dokumente über ihren Ortsteil. (PETRA STUBBE)

Wer sich von der Arbeit der Arberger Geschichtswerkstatt angesprochen fühlt und für die Stellwände spenden, Fotos zur Verfügung stellen oder als Zeitzeuge berichten möchte, kann sich unter arberger-geschichtswerkstatt@gmx.de oder unter Telefon 48 03 27 melden.