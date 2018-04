Die Ölmalerinnen und -maler ganz entspannt vor der Ausstellungseröffnung. (PETRA STUBBE)

Seit 14 Jahren gibt es die Ölmaler, Etta Küker gibt der malenden Gruppe fachlichen Rat und Inspiration und hatte die Frauen und Männer aufgefordert, sich für die neue Ausstellung im Glasgang der Egestorff-Stiftung mit Stillleben zu beschäftigen. Das war nicht gleich bei allen Ölmalern auf Begeisterung gestoßen. Stillleben, sind das nicht diese alten, immer etwas verstaubt wirkenden Bilder von Dingen? Dieser Richtung folgten die Ölmaler aber nicht. Und auch Stiftungsleiter Josef Wobbe-Kallus nicht. „Egal, was sie malen – es ist nie das, was man als naive Malerei bezeichnen könnte. Stillleben haben ja oft einen Sinn dahinter. Oft werden die Sinne Schmecken, Sehen, Fühlen und Riechen angesprochen. Fantasie und Kreativität sind nicht ans Alter gebunden und kein Privileg der Jugend, das sieht man hier“, betonte Wobbe-Kallus zur Ausstellungseröffnung.

Veronika Wehr, die Leiterin der Seniorenwerkstatt und immer in die Ausstellungen eingebunden, unterstreicht die Aussage, dass Fantasie und Kreativität sich gerade im Alter durch mehr Freizeit und weniger Arbeitsstress besser ausleben lassen.

"Erntezeit des Fleißes"

Etta Küker eröffnet die Bilderschau mit der Feststellung, dass jeder Gang in die Natur zu einer Fülle an Stillleben anregen kann. Und für Küker ist es so, dass die Ölmaler aus der Beschäftigung mit dem Handwerk des Malens herausgetreten sind und die Erntezeit ihres Fleißes begonnen hat. „Unsere Freiheit ist auch, dass wir nicht für den Lebensunterhalt malen müssen“, betont sie zum Abschluss ihrer Eröffnungsrede.

Der erste Blick zeigt, alle Bilder, mit nur einer Ausnahme, sind quadratisch, alle sind in Öltechnik, teils ergänzt, bei einer Strandszene zum Beispiel mit aufgestreutem Sand. Waltraut Elmers zeigt als erstes in der Bildergalerie eine Becherparade auf fröhlich gelbem Grund. Sabine Köster nennt ihre Küchenszene "Appelgriebsch", die Obst und Gemüse zeigt und Lust auf leichtes Essen macht. Heinz Helmken hat auf dem staubigen Dachboden Licht gemacht und zwischen Spinnweben altes Spielzeug gefunden, einen Brummkreisel, einen Affen zum Aufziehen mit Schellen in den Händen und einen Hampelmann.

Christa Funke hat mutig eine Farbkomposition geschaffen, die beim zweiten Blick Glaskrüge und Tassen erkennen lässt, und „Frühstück?“ heißt. Sabine Köster wurde durch einen Stein dazu angeregt, den sie einmal an einem Strand gefunden hatte und der einen freiliegenden roten Einschluss hat, ihn bildlich wieder zurück zwischen andere Steine an den Strand zu legen. Auch Marilla Weltrowski bewies Mut, indem sie Farbe nicht mit dem Pinsel gezielt aufbrachte, sondern eine wohl ausgesuchte Farbpalette über die Leinwand laufen ließ, das Bild mit „Die Welt“ betitelte und vielleicht wegen der frischen Anmutung ein paar Sonnenbrillen aus dem „Urknall“ schauen lässt.

Alle Stillleben strahlen Reife in der Malerei aus. Nichts ist zufällig. Die Ölmaler haben eigene moderne Zugänge und interessante Interpretationen des Themas Stillleben gefunden. Teilweise haben sie lange, bis zu einem Jahr, an ihren Bildern gearbeitet. Die Ölmaler, das sind Waltraut Elmers, Christa Funke, Heike Halfer, Heinz Helmken, Sabine Köster, Otto Michael, Silke Segelken, Tilly Schmidt, Marille Weltrowski und Jutta Wiens. Drei Stillleben von Etta Küker hängen im Café Egestorff zur Ansicht.

Die Bilder der Ölmaler sind ganztägig in der Egestorff-Stiftung, Stiftungsweg 2, zu sehen. Informationen bei Etta Küker, Telefon 40 27 26.