Anders als vom Fachausschuss Bau und Verkehr gewünscht, ist das Fahrradparkhaus des ADFC weiterhin ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden hinein geschlossen. (Christina Kuhaupt)

Auf die Verkehrsteilnehmer im Ostertor und Steintor dürften in den nächsten Wochen Behinderungen des Park- und Fahrrad-Verkehres zukommen. Grund: Ab Montag, 2. März wird die BSAG in Gröpelingen mit der Sanierung von rund 25 Jahre alten Gleisen beginnen. Und das hat auch direkte Auswirkungen auf den Verkehr im Ostertor und Steintor. Denn aus Kapazitätsgründen, so BSAG-Pressesprecher Andreas Holling, werden auf der Linie 2 ab diesem Zeitpunkt für rund neun Wochen die 2,65 Meter breiten (und damit 35 Zentimeter breiter als die bisher eingesetzten) Straßenbahnen fahren. Dies bedeute im Bereich Vor dem Steintor und vor allem Am Schwarzen Meer,

Am Hulsberg und Bei den drei Pfählen erhöhte Aufmerksamkeit für Autofahrende, die ihre PKW am Straßenrand abstellen. „Diese sollten auf ausreichenden Abstand zu den Gleisen achten, damit die Bahnen ohne Störung und Behinderung fahren können“, betont Holling. Die damit verbundenen Unannehmlichkeiten waren jetzt auch Thema beim Fachausschuss Bau und Verkehr des Beirates Mitte. Einhelliger Tenor: Auch für den Radverkehr dürfte es in den kommenden zwei Monaten eng werden. Ortsamtsleiterin Hellena Harttung, selbst passionierte Radfahrerin, warnt vor der daraus resultierenden, erhöhten Unfallgefahr.

Mehr zum Thema Fäkalien, Blutflecken, Spritzen Fahrradparkhaus am Bremer Hauptbahnhof bleibt nachts zu Radlerinnen und Radler dürften ab dem 1. Februar in der Zeit zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr am ... mehr »

Als äußerst unbefriedigend werten die Mitglieder des Ausschusses die nächtliche Schließung des Fahrradparkhauses am Bahnhof, zu der der ADFC (wie berichtet) vor etwa drei Wochen übergegangen war. Grund sind ungebetene Übernachtungsgäste, die dort Drogenspritzen und Fäkalien hinterlassen. Die Beschwerden gegen diese Zustände hätten in den vergangenen Wochen nicht abgenommen, so Joachim Musch von den Grünen. Der Sprecher des Bauausschusses betonte, dass das Fahrradparkhaus rund um die Uhr geöffnet haben müsste. Der vor drei Wochen anberaumte runde Tisch mit Vertretern von Polizei, ADFC, Brepark und Beirat Mitte hat bisher keine Lösung des Problemes gebracht. Anders als von den Ausschussmitgliedern gewünscht, ist das Fahrradparkhaus nicht bis Mitternacht geöffnet. Der ADFC möchte, dass eine neue Schließanlage eingerichtet wird.

ADFC nicht in das Sicherheitskonzept eingebunden

Erika Becker, Geschäftsführerin der Brepark, der Eigentümerin des Gebäudes, argumentiert, dass das nicht so schnell ginge. Dementsprechend liegt bisher noch kein Kostenvoranschlag vor. Deshalb wird die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann erneut ein Schreiben aufsetzen, in dem sie die Vorlage eines Kostenvoranschlags binnen drei Wochen anmahnt. Ein weiterer Brief soll an die Sicherheitspartnerschaft Bahnhof gehen. Ziel ist es, dass sie ihr Know-how beziehungsweise Mittel zur Beseitigung des Sicherheitsproblems zur Verfügung stellt. Denn die Ausschussmitglieder empfinden es als Unding, dass der ADFC nicht in das Sicherheitskonzept eingebunden worden ist. Jagemann war sich mit den anderen Ausschussmitgliedern einig, dass auf dem Bahnhofsplatz eine größere, unentgeltliche Toilettenanlage dringend benötigt werde und zwar für alle Menschen. Denn die von der Bahn in der Bahnhofshalle an Sanifair verpachteten Toiletten haben gesalzene Preise.

Noch ein weiteres, brisantes Thema beschäftigte die Ausschussmitglieder. Aufgrund eines Beschlusses der Deputation Bau und Verkehr sollen Mitte März alle den Fahrradverkehr regelnden Verkehrszeichen in öffentlichen Grünanlagen abgebaut werden. Dagegen votierte der Fachausschusses einstimmig. Konkret geht es um den Abschnitt am Wall bei der DKV-Residenz in der Contrescarpe zwischen Wandrahm und Bürgermeister-Smidt-Straße, dort gibt es immer wieder massive Beschwerden seitens der Seniorinnen und Senioren über rabiate Radfahrer. Die Beschilderung hat allerdings nichts genützt.

Mehr zum Thema In der Nähe des Doms Neues Fahrradparkhaus mit Schließfächern in Bremen eröffnet Darauf haben zahlreiche Fahrradfahrer gewartet: Bremen hat ein weiteres Fahrradparkhaus. In der ... mehr »

Das rücksichtslose Gebaren der meisten Radfahrer hat auch Dirk Paulmann von der CDU beobachtet: „Der Wall ist außerdem eines der letzten Refugien für spielende Kinder, wenn es eben nicht so gefährlich wäre“. Und demnächst kämen auch noch die E-Roller dazu. Für die Ausschussmitglieder besteht ausdrücklich der Bedarf, Fußgänger gerade in den Wallanlagen besser zu schützen. Vorschlag von Joachim Musch: Um den Fluss des Fahrradverkehrs zu bremsen, könnten in Höhe der Contrescarpe Gitter zwischen den Straßenbahnschienen angebracht werden. Paulmann meinte, es würde schon etwas bringen, wenn Polizisten an der Contrescarpe stundenweise ein Auge auf die eskalierende Situation haben und die Radfahrer ermahnen würden.

Ein dritter neuralgischer Punkt wurde im Ausschuss diskutiert: Der Beirat Hemelingen hat um einen Unterstützungsbeschluss gebeten. In seinem Beschluss plädiert er für eine Verschärfung des Glücksspielgesetzes. Denn Hemelingen sei ein durch Wettbüros und Spielhallen besonders geschädigter Stadtteil. Der erste Absatz des Hemelinger Beschlusses wurde nun von den Kollegen aus Mitte übernommen, gestrichen wurde allerdings der Passus, in dem es heißt, dass Wettbüros und Spielhallen Brutstätten für Geldwäsche seien. Fakt sei, dass durch derlei Etablissements die Spielsucht und die Verarmung und Vereinsamung der Nutzer gefördert werde, meint der Ausschuss.