Und das kommt nicht nur in Bremen gut an, sondern auch in der Bundeshauptstadt. Am Mittwoch waren Daniel Magel und Hachem Gharbi von Hood Training im Bundeskanzleramt in Berlin und bekamen als „Startsocial“-Bundespreisträger ein Fördergeld, ein sogenanntes Stipendium, im Wert von 5000 Euro überreicht. Ausgezeichnet wurden die insgesamt sieben Preisträger von Bundeskanzlerin Angela Merkel.