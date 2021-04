Am Depot Sebaldsbrück soll künftig keine Endstation sein, sondern eine Zwischenstation auf dem Weg nach Osterholz. (Frank Thomas Koch)

Seit Jahren warten die Stadtteilpolitiker in Osterholz und Hemelingen darauf, dass es endlich losgeht. Losgeht mit der Verlängerung der Straßenbahntrasse vom Depot Sebaldsbrück entlang der Osterholzer Heerstraße Richtung Weserpark. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Auf einer gemeinsamen Sitzung der Bauausschüsse Osterholz und Hemelingen haben Vertreter des Bauressorts und der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) über den aktuellen Stand der Vorbereitungen gesprochen.

Ein viel zitiertes Wort an diesem Abend lautete „Bürgerbeteiligung“. Man habe in den vergangenen Jahren viel dazugelernt, sagte Maximilian Blobel vom Referat Verkehrsprojekte im Bauressort. Tatsächlich sind einige Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre in Bremen nicht ohne größere Verwerfungen und Rückschläge ausgekommen.

Gegen die Verlängerung und den Ausbau der Straßenbahntrassen nach Weyhe und Huchting gab und gibt es Widerstand und Klagen, ähnlich sieht es bei der Querspange Ost, der Verbindung zwischen der Östlichen Vorstadt und der Vahr, aus. Einige Bürger fühlten sich nicht mitgenommen. Daran erinnerte auch das Hemelinger Beiratsmitglied Christian Meyer (CDU), der sich gegen den geplanten Streckenverlauf der Querspange Ost engagiert, für deren Bau weit über 100 Bäume gefällt werden müssen. „Bürgerbeteiligung wird als erstes genannt, aber als letztes gedacht.“

Mit Blick auf die Querspange, wo nun eine Klage eines Grundstückseigentümers das gesamte Verfahren verzögert, sagte Blobel: „Deswegen machen wir es jetzt anders, es ist ein Lernprozess.“ Als Beispiel für eine gelungene Bürgerbeteiligung verwies er auf die Überseestadt. „Da haben wir gute Erfahrungen gemacht.“

Noch in diesem Jahr soll ein vierstufiges Planungsverfahren zur Verlängerung der Trasse von Sebaldsbrück nach Osterholz und der Verbindung vom Weserwehr zur Haltestelle Malerstraße beginnen. Von Anfang an sollen Bürger einbezogen werden. „Es ist zu erwarten, dass wir dann verschiedene Varianten bekommen“, so Blobel. Die genaue Betrachtung aller Vorschläge und Varianten sei aber wichtig, um möglichen Klagen vorzubeugen. „Wir müssen darlegen können, warum bestimmte Strecken verworfen wurden.“

Sobald sich eine Vorzugsvariante herauskristallisiert habe, werde ein Verkehrsplanungsbüro mit einer technischen Machbarkeitsstudie beauftragt. Hier rechnet Blobel mit einer vergleichsweise zügigen Umsetzung. „In Osterholz wurde schon viel gemacht.“ Seit Jahren kauft die Stadt entlang der Osterholzer Heerstraße Grundstücke für den geplanten Straßenbahnbau auf. Daneben existieren einzelne Planungsunterlagen.

Alle Ampeln auf Grün

Blobel zeigte sich optimistisch, dass das Gesamtprojekt rasch voranschreitet. „Wenn es weiter so gut läuft, dann können wir im Sommer mit den ersten Bürger-Workshops starten.“ Insgesamt rechnet er mit einer Planungs- und Bauzeit von vier bis sieben Jahren, sodass noch in diesem Jahrzehnt die Verlängerung fertiggestellt werden könnte. „Aber dafür müssen wir sehr gründlich arbeiten“, so Blobel. Für ihn stünden aus seiner Sicht aber alle Ampeln auf Grün.

Auch Andreas Busch von der BSAG schätzt den von Blobel genannten Zeitrahmen als realistisch ein. „Wir wollen eine vernünftige Bürgerbeteiligung, um Klagen zu vermeiden. Und ich hoffe, dass wir dann 2028 oder 2029 eine neue Straßenbahnlinie in Osterholz eröffnen können.“ Er erinnerte daran, dass ein Straßenbahnausbau nicht zwangsläufig mit Rückschlägen kämpfen muss. „Ein Straßenbahnausbau kann auch fix gehen, wie zum Beispiel in Tenever, wenn alle an einen Strang ziehen.“ In Osterholz und in Hemelingen sind sich zumindest die Beiräte einig: Diese haben in mehreren Beschlüssen den Ausbau der Straßenbahntrassen gefordert.

Der Osterholzer Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) wollte wissen, welche Linie dort künftig fahren wird. „Die 10 wäre für uns nicht so interessant. Was wir brauchen, ist eine direkte Verbindung in die Innenstadt.“ Sprich: Auf der neuen Trasse sollte es vom Weserpark nicht zum Hauptbahnhof, sondern über das Viertel direkt in die Innenstadt gehen. „Dazu können wir noch nichts sagen“, so Andreas Busch. Das sei Teil der Machbarkeitsuntersuchung. „Da wird berechnet, wie der größtmögliche Nutzen erzielt werden kann.“

Gesamtpaket statt Einzelprojekte

Fragen warf zudem die geplante Verbindung zwischen dem Weserwehr, Endpunkt der Linie 3, und der Malerstraße auf. „Es ist der Wunsch aus Hemelingen, diese Verbindung auf den Weg zu bringen. Gibt es zwischen den beiden Projekten eine Priorisierung?“, fragte Ralf Bohr (Grüne). Man wolle beides gleichzeitig untersuchen, so Busch. „Wir sehen das zusammen. Die Verbindung Malerstraße wird nur erfolgreich sein, wenn wir beides gemeinsam denken. Wir wollen ein Gesamtpaket beim Bund anmelden.“ Hintergrund: Der Bund fördert den Ausbau von Straßenbahnen mit bis zu 70 Prozent der Baukosten – wenn die Verbindungen bestimmte Kriterien erfüllen. Der Ausbau zwischen Weserwehr und Malerstraße wäre aber wegen der dort liegenden Fernwärmeleitung sehr teuer und unter Umständen nicht förderungsfähig. Als Gesamtpaket hingegen fiele die kurze, aber voraussichtlich teure Strecke, nicht mehr so ins Gewicht.

Zur Sache

Neue Fördermöglichkeiten

Neben dem Ausbau von Strecken sollen ab diesem Jahr auch Modellprojekte zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs gefördert werden. Im Januar hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ veröffentlicht. Damit werden Konzepte zur Stärkung des ÖPNV gefördert, die die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich nachhaltig reduzieren sollen. Förderungsfähig sind Projekte zur Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität, zum Beispiel durch höhere Takte, und zur Entwicklung von attraktiven Tarifen wie 365-Euro-Jahrestickets.