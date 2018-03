Unterrichtsschwerpunkte sind Prävention, Rehabilitation, Bewegungstherapie und Bewegung mit Musik. Weitere Infos unter Telefon 44 19 99 oder im Internet auf www.impuls-bremen.de.

Eine berufsbegleitende Fortbildung zur Tanz- und Performance-Pädagogik wird im März an Wochenenden, jeweils 12 bis 15 Uhr, in der Fachschule und in einer ganztägigen Kompaktwoche angeboten. Mehr unter Telefon 44 19 99 oder per E-Mail an fortbildung@impuls-bremen.de

Aspekte der Kindheit

Zwei Tanzabende stellen Kindheitsaspekte in verschiedenen Formen dar: Am Sonnabend, 4. März, und am Sonntag, 5. März, 18 Uhr, tanzen und spielen in der Fachschule Teilnehmer aus verschiedenen Generationen. Die Kinder und Laienkurse werden neben einer Ausbildungsklasse auf der Bühne stehen, Gäste aus dem „Tanzwerk“ kommen dazu. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Weitere Infos unter Telefon 4 98 94 94.

Singer-Songwriter-Musik präsentiert Impuls am Sonnabend, 24. März, 20 Uhr, im alten Hemelinger Ratssaal, Rathausplatz 1. Die beiden Oldenburger Martinson Krusoe und der Tingeltangel-Jan haben als Gäste die 2013 gegründete Band Contrast Conspiracy mit den Musikern Ronny Ehrlich und Samuel Kistel aus Bremen dabei, die „Urban-Folk“ spielen. Der Eintritt ist frei.