Das Amt für Straßen und Verkehr werde Tempo 30 auf der Kurt-Schumacher-Allee (KSA) stadteinwärts im Bereich gegenüber der Oberschule KSA anordnen, kündigten dessen Vertreter jetzt in der Sitzung des Fachausschusses Bau, Verkehr und Umwelt in der Vahr an. Der Ausschuss begrüßt das, möchte aber, dass die Geschwindigkeitsreduzierung nicht gleich hinter der Einmündung der Karl-Kautsky-Straße endet, wie Thomas Berger vom Ortsamt erläutert. Sonst wäre die Versuchung für die Autofahrer zu groß, gleich wieder aufs Gaspedal zu treten. Und das möchte man vermeiden.

Zuvor hatten Vertreter der örtlichen Polizei und der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee noch einmal die Situation an der Ecke Kurt-Schumacher-Allee/Karl-Kautsky-Straße geschildert. In den vergangenen Jahren hat es laut Polizei im Bereich der Straßenbahnhaltestelle immer wieder Unfälle mit Leicht- und Schwerverletzten gegeben. Auch wenn es mit ein bis zwei dieser schweren Unfälle pro Jahr zahlenmäßig nicht viele seien, sei das auffällig. Vor allem stadteinwärts versuchten viele Fußgänger, noch schnell die Straßenbahn zu erreichen, und liefen dann über die Straße, wodurch es zu Unfällen komme.

Die Vertreter der Oberschule berichteten laut Thomas Berger ebenfalls von gefährlichen Situationen mit Schülerinnen und Schülern, die die Straße überquerten. Meistens passiere nichts. Aber die Zahl der Schüler in diesem Bereich zur Mittagszeit werde voraussichtlich noch zunehmen, weil die Ganztagsbetreuung an der KSA das Verlassen der Schule ermögliche.

Auf der Straßenseite stadtauswärts, an der die Oberschule Kurt-Schumacher-Allee liegt, wird die Geschwindigkeit voraussichtlich im Rahmen der Maßnahmen „Tempo 30 vor sozialen Einrichtungen“ reduziert werden. Der Verkehrsausschuss hatte dazu bereits im Oktober Stellung genommen und gefordert: Wenn Tempo 30, dann durchgängig. Von der Schule In der Vahr über das Awo-Pflegeheim Heinrich-Albertz-Haus bis zur KSA würden sich ansonsten Tempo 30 und Tempo 50 auf der Kurt-Schumacher-Allee immer wieder abwechseln. Die Ortspolitiker hielten es für sinnvoll, wenn der geschwindigkeitsreduzierte Bereich von der Julius-Brecht-Allee bis zur Carl-Goerdeler-Straße reichen würde.

Vorschläge zur Sicherheit

Um an der Kurt-Schumacher-Allee die Sicherheit im Bereich des Einkaufszentrums Berliner Freiheit und der Oberschule zu erhöhen, machte die örtliche Polizei laut Thomas Berger drei Vorschläge: Vor dem Einkaufszentrum Berliner Freiheit in Höhe der Bürgermeister-Reuter-Straße sollte eine Lichtsignalanlage vorgeschaltet werden, die Rot anzeigt, wenn die Ampel an der Ecke Kurt-Schumacher-Allee/Karl-Kautsky-Straße auf Rot schaltet. Dadurch würde sich die Verkehrssituation entspannen. Außerdem sollte die Fußgängerfurt in diesem Bereich verbreitert werden, damit die Fußgänger mehr Platz bekommen. Und als Drittes regt die Polizei an, vor dem Einkaufszentrum neben der Fußgängerfurt ein sogenanntes Leitgitter aufzustellen, damit die Fußgänger wirklich in diesem Bereich laufen. Der Verkehrsausschuss hat sich laut Berger diesen Vorschlägen angeschlossen und fordert das Amt für Straßen und Verkehr auf, die Umsetzbarkeit zu prüfen.

Das ASV habe zudem drei weitere Prüfaufträge aus dem Vahrer Verkehrsausschuss mit auf den Weg bekommen: Die Grünphasen der Ampel für Fußgänger am Überweg sind nicht synchron geschaltet. Das bedeutet, während die Fußgänger auf der einen Seite der Kurt-Schumacher-Allee schon Grün angezeigt bekommen und losgehen, wird für die anderen noch Rot angezeigt. Das verunsichere die Verkehrsteilnehmer. Ist es nicht möglich, dass alle Fußgänger gemeinsam Grün bekommen und losgehen können?

Die zweite Frage lautet, ob die Grünschaltung für Fußgänger an die Haltezeiten der Straßenbahnen gekoppelt werden kann – damit niemand bei Rot über die Straße oder Schienen laufe, um noch schnell die Straßenbahn zu erreichen. Und als Drittes soll laut Berger geprüft werden, ob die Grünphasen in den Stoßzeiten der Oberschule morgens, mittags und am späten Nachmittag ausgeweitet werden können.