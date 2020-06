Die St. Petri Kinder- und Jugendhilfe hat in Tenever viele Angebote für den Nachwuchs wieder aufgenommen, die Abwechslung und Hilfe versprechen. So ist der Kinderbauernhof Tenever, Am Osterholzer Deich 14, für maximal zehn Personen zugänglich. Geöffnet ist die Teneverfarm mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr. Der Aufenthalt ist auf zwei Stunden begrenzt.

Sportlich können sich Kinder und Jugendliche im Fit Point Tenever, Pfälzer Weg, betätigen. In kleinen Gruppen spielen die Teilnehmer Badminton, Tischtennis oder Fußtennis. Eltern mit einem Kind ab zehn Jahren können ebenfalls mitmachen. Das Training findet zu unterschiedlichen Zeiten statt. Näheres und Anmeldung unter Telefon 178 59 52.

Im Jugendhaus & Guckmal-Atelier in der Koblenzer Straße gibt es am Nachmittag zwischen 15 und 20 Uhr diverse Aktivitäten. Das inklusive Guckmal-Atelier ist dienstags bis freitags nachmittags geöffnet. Hier können sich maximal vier Personen kreativ betätigen. Schach wird am Montagabend von 17.30 bis 19.30 Uhr gespielt, Tischtennis am Mittwoch zur gleichen Zeit.

Die Mädchenrunde trifft sich am Montag um 15 Uhr, „Lass uns reden...“ heißt es am Dienstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr. Wer Hilfe bei Bewerbungen, bei Geldproblemen, Anträgen, für Behörden oder bei Problemen zu Hause oder in der Schule braucht, kann sich an das Team von Justiq-Ost wenden. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren können sich in der Kaiserslauterner Straße 9 beraten lassen. Außerdem stellt Justiq-Ost täglich zwei Lern- und Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler, die nicht zu Hause arbeiten können oder möchten. Im Büro gibt es einen Laptop, Platz und WLan.

Weitere Informationen

Für die Beratung und für einen Lernplatz ist eine Anmeldung unter Telefon 247 75 39 ­erforderlich