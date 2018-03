Utku Erişik erzählt mit großen Gesten von den Geschehnissen zur Zeit des Ersten Weltkriegs, die zur Gründung der Türkei führten. (PETRA STUBBE)

Neue Vahr Südost. Der bekannte türkische Theaterschauspieler Utku Erişik erinnert mit einem Soloprogramm an die Zeit des Ersten Weltkriegs und die Geschehnisse, die zur Gründung der türkischen Republik führten. Im gut gefüllten großen Saal im Bürgerzentrum Neue Vahr hören ihm viele Gäste gebannt zu.

Anfang des 20. Jahrhunderts schwächelte das Osmanische Reich. Die alliierten Engländer und Franzosen planten, die Gelegenheit zu nutzen und das Reich zu zerschlagen. Sie schickten eine Flotte mit mehreren Schlachtschiffen in Richtung Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Auf dem Weg dahin mussten sie durch die Dardanellen, eine Meerenge im Marmarameer. Türkische Militärstellungen an den Ufern waren zur Verteidigung der Dardanellen eingerichtet worden. Mustafa Kemal, der späte, 1934, den Ehrennamen Atatürk (Vater der Türken) erhielt, führte ab Januar 1915 die auf der Halbinsel Gallipoli stationierte 19. Division der 5. Armee.

Ali Cem (links) möchte mehr über die Geschichte seiner Heimat erfahren. Immihan Cogan mit Ayse und Mohammed Ali ist zum Gedenken an den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk gekommen. (PETRA STUBBE)

Auf diesem Posten vollbrachte er am 18. März 1915 im Abwehrkampf gegen die Alliierten eine legendäre militärische Glanztat, die schließlich den Rücktritt des britischen Ersten Lords der Admiralität, Winston Churchill, zur Folge hatte. Kemal lockte die alliierte Flotte in ein Minenfeld und beschoss sie mit schwerer Artillerie. Damals gab es eine Waffenbrüderschaft zwischen den Deutschen und dem Osmanischen Reich.

Mustafa Kemal war nicht unumstritten, trotz dieses Erfolges erhielt er nicht die erwartete Anerkennung seines höchsten Vorgesetzten, Enver Pascha. Er wollte deshalb die Armee verlassen. Durch Vermittlung des deutschen Oberbefehlshabers der 5. Armee, General Liman von Sanders, der sich mahnend an Enver wandte, verblieb Mustafa Kemal im Dienst. 1916 erhielt er für seine Verdienste nachträglich die Beförderung zum General, verbunden mit dem Ehrentitel Pascha.

Ali Cem (PETRA STUBBE)

Es folgte eine weitere unruhige Zeit für Mustafa Kemal. Anfang 1919, er war inzwischen Generalinspekteur, begann die von Großbritannien unterstützte griechische Invasion des heutigen Izmir. Kemal organisierte den Widerstand gegen die Besatzungsmächte und weigerte sich, Befehlen der Regierung zu folgen. Er wurde aus der Armee entlassen, woraufhin er seine Uniform ablegte und Kongresse in Erzurum und Sivas einberief und die Nationalversammlung 1920 in Ankara gründete – Ankara wurde in der Folge nach und nach zur neuen türkischen Hauptstadt ausgebaut. Kemal wurde zu ihrem Vorsitzenden und ernannte eine gegen den Sultan und die Alliierten gerichtete Regierung. Aufgrund dieser Opposition wurde er zusammen mit weiteren Führungsmitgliedern von der osmanischen Regierung mit einer Todesfatwa belegt und vom Istanbuler Militärgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt.

Nach vielen Unruhen wurde am 29. Oktober 1923 schließlich durch eine große Verfassungsänderung die Republik Türkei gegründet, geleitet von dem Präsidenten Mustafa Kemal – er ist also der Begründer der modernen Türkei. Er reformierte das Land, starb am 10. November 1938 in Istanbul. Mustafa Kemal Atatürk wird von den Türken sehr verehrt.

Mit großer Geste

Utku Erişik erzählt die Geschichte der Türkei mit großer Geste und fast vaterländischem Pathos. In den Bühnenhintergrund werden Bilder von den Geschehnissen projiziert, um die Vorgänge zu illustrieren. Die Kriege wurden mit großer Brutalität geführt und forderten mehr als 100 000 Todesopfer.

Der Schauspieler Utku Erişik ist 39 Jahre alt, er lebt in Istanbul, wo er seit 2006 ein eigenes Theater betreibt. Dramatische Kunst findet für Erişik ausschließlich auf der Bühne statt, er macht kein Fernsehen, weil er jede Form von Populismus ablehnt. Utku Erişik sieht sich selbst in der Tradition von Bertolt Brecht und hat keine Angst seine Meinung zu sagen – auch wenn das für einen Linken in der Türkei derzeit schwierig ist.

Im Publikum saßen auch jugendliche Türken aus der Vahr, die in Deutschland geboren worden sind und hier zur Schule gehen. Unter ihnen auch Ali Cem. Der 15-Jährige und seine Altersgenossen sagten übereinstimmend: „In der Schule kommt türkische Geschichte so gut wie nicht vor. Ich möchte aber mehr über die Geschichte meiner Heimat erfahren. Deshalb bin ich hier.“

In der ersten Reihe saß auch Immihan Cüan mit ihren Kindern Mohammed Ali und Aişe. „Wir sind hier zum Gedenken an Mustafa Kemal Atatürk“, sagt sie, und freut sich über die detailreiche Schilderung. Sie möchte, dass ihre Kinder wissen, welche Bedeutung Mustafa Kemal Atatürk für die Türkei hat. Und sie möchte, dass ihre Kinder wissen, warum in Istanbul am 18. März und am 10. November, dem Todestag Atatürks, die Sirenen heulen – zur Ehrung des Staatsgründers.