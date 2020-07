Eigentlich stand ein Jugendprojekt auf der Agenda von Maximilian Hartmann. Doch sein Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ) im Ortsamt Schwachhausen/Vahr lief völlig anders ab als ursprünglich geplant. Rückblickend ist der 19-Jährige trotzdem – oder sogar gerade deshalb - zufrieden mit seinem einjährigen Praktikum, das jetzt zu Ende gegangen ist.

Corona und Personalmangel, das waren die zwei entscheidenden Faktoren, die Hartmanns Plänen für sein FPJ eine komplett neue Richtung gegeben haben. Eigentlich hatte er im Zuge der Diskussion um die neue Fernwärmetrasse beschlossen, das Thema aus Jugendsicht zu beleuchten. Eine groß angelegte Umfrage sollte es geben, deren Ergebnis er in den Beiräten Schwachhausen und Vahr vorstellen wollte. Doch kurz vor dem Start der Befragung kam der Corona-Lockdown. Die Umfrage gelang nur noch in kleinem virtuellen Rahmen an einer anstelle von vier Schulen. Hartmann hat Schülerinnen und Schüler der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee über die Lernplattform Its-learning befragt und 26 Rückmeldungen bekommen, in denen sich alle für die geplante Fernwärmetrasse ausgesprochen haben, als langfristiges Ziel aber eine Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien priorisierten.

Nicht nur coronabedingt geriet das Jugendprojekt von Hartmann in den Hintergrund. „Aufgrund der Personalsituation im Ortsamt war ich hauptsächlich mit Verwaltungsarbeiten beschäftigt“, erzählt er. „Für mich persönlich war das allerdings ziemlich gut, denn vor allem das Protokollieren von Fachausschusssitzungen und das damit verbundene Einarbeiten in sehr unterschiedliche Thematiken hat mir sehr gut gefallen.“ Die Verwaltungstätigkeiten hätten zudem auch seinen persönlichen Fähigkeiten mehr entsprochen als die Jugendarbeit. „Ich bin also so gesehen genau im richtigen Jahr im Ortsamt gelandet“, bilanziert Hartmann.

Ortsamtsleiterin Karin Mathes zeigt sich angesichts der zeitweiligen personellen Anspannung im Ortsamt rückblickend ebenfalls angetan von der Begeisterung des FPJlers für Verwaltungsaufgaben. „Herr Hartmann hat den personellen Engpass bei der Protokollierung von Fachausschusssitzungen abgefedert“, berichtet sie. Mit seiner guten Abiturnote im Leistungskurs Deutsch sei er bestens für diese Tätigkeit gewappnet gewesen. „Eine große Hilfe für das Ortsamt, ohne die wir letztes Jahr untergegangen wären“, betont die Ortsamtsleiterin.

Nicht nur Einblicke in die diversen Verwaltungsabläufe habe das Verfassen der Protokolle mit sich gebracht, erzählt Hartmann, „ich habe auch einiges über Lokalpolitik und die Stadtteile gelernt, da ich mit diesen beiden Themenkomplexen täglich in Kontakt gekommen bin“. Dabei sei es zum Beispiel um die Entscheidungs- und Einflussrechte eines Beirates gegangen, „aber auch um die unzähligen bürokratischen Prozesse, die nur im Hintergrund ablaufen und durch die ich einen einzigartigen Einblick in die differenzierte politische Arbeit erhalten habe. Im Endeffekt kann ich sagen, dass ich nun durch meine Schulbildung und durch meinen Freiwilligendienst im Ortsamt sehr genau verstehe, wie Politik tatsächlich funktioniert.“

Auch seine Berufs- und Studienwahl habe das FPJ im Ortsamt zweifelsohne beeinflusst, erzählt Hartmann. „Als das Jahr anfing, war ich mir noch überhaupt nicht im Klaren darüber, was ich danach machen möchte – jetzt habe ich eine sehr konkrete Vorstellung davon.“ Er habe derzeit noch ein offenes Bewerbungsverfahren bei der Stadtgemeinde Bremen für ein duales Studium Public Administration laufen und sich außerdem bei der Universität Bremen für einen Zwei-Fächer-Bachelor Politikwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften beworben. „Ich werde also weiterhin meinem politischen Interesse nachgehen“, sagt er. Eine konkrete Berufswahl habe er zwar noch nicht getroffen, „aber ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, in Zukunft einer Arbeit in einem ähnlichen Bereich wie dem des FPJs nachzugehen“.

Nicht nur im Ortsamt, auch in den Beiräten war man mit Hartmanns Einsatz im vergangenen Jahr zufrieden. „Herr Hartmann hat das Ortsamt in vielfältiger Art und Weise unterstützten können“, betont Schwachhausens Beiratssprecherin Gudrun Eickelberg (Grüne). Er habe nicht nur protokolliert, sondern auch bei Beiratsveranstaltungen wie Fockes Fest und dem Neujahrsempfang seinen Beitrag geleistet. „Dabei war er immer freundlich und zugewandt – ich werde mich gerne an seine Zeit im Ortsamt erinnern“, betont Eickelberg. Auch der Vahrer Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD) lobt Hartmanns Einsatz in den vergangenen zwölf Monaten. In Zeiten der personellen Unterbesetzung habe er wichtige Funktionen übernommen – „das hat es so vorher noch nicht gegeben“, betont Siegel. „Es war nicht nur toll, dass, sondern auch, wie er diese Arbeit gemacht hat.“

Für das kommende FPJ im Ortsamt, das am 1. September beginnt, haben Mathes bereits diverse Bewerbungen erreicht. In der Hoffnung, dass das nächste Jahr nicht wieder durch Personalengpässe und Corona-Pandemie geprägt sein wird, soll Hartmanns Nachfolger oder Nachfolgerin dann wieder wie gewohnt schwerpunktmäßig die demokratische Beteiligung junger Menschen voranbringen, betont die Ortsamtsleiterin.