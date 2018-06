Max will einen Pandabären darstellen, den er im Zoo studiert und im Unterricht erforscht hat. (PETRA STUBBE)

Den Pinguin erkennt man sofort. Stocksteif, die Arme am Körper, die Hände im rechten Winkel nach oben gehalten steht der Junge mit den anderen „Tieren“ im Kreis. Zum Warmmachen nehmen 42 Kinder der Grundschule Osterhop ihre Positionen ein und mimen ihr Lieblingstier. Mittendrin Melissa Chelmis, Ideengeberin des Projekts „Elefantastisches Lernen“, bei dem es über Wochen um die Beschäftigung, Darstellung und Interpretation von Tieren geht. Den tierischen Lernspaß hat die 48-Jährige in kleiner Form bereits vor einiger Zeit an der Grundschule an der Schmidtstraße im Viertel vermittelt. Diesmal lief die Aktion im größeren Stil, in der Grundschule Osterhop, in Hannover sowie in der Endphase im Bürgerhaus Hemelingen.

Über drei Phasen hinweg begleitete die Theater- und Kunstpädagogin die Drittklässler im Alter von acht bis zehn Jahren. Mitte April machte sich die Gruppe per Bus auf zum Zoo in die niedersächsische Landeshauptstadt. Jedes Kind durfte sich ein Tier aussuchen, das es später verkörpern sollte. Den Zwei- oder Vierbeiner galt es genau zu studieren, zu zeichnen, zu filmen oder zu fotografieren. Welche Bewegungsabläufe hat das Tier? Ist es scheu, verspielt oder draufgängerisch?

Es folgte Phase zwei mit einer intensiven Beschäftigung des Zoobewohners im Unterricht. Daten, Fakten, Lebensgewohnheiten und -umstände, Größe und Nahrung standen auf dem Stundenplan. Nicklas Wulff schwärmt von „seinem“ Tier: „Der Leopard ist sehr schnell. Er kann über 60 Stundenkilometer laufen“, weiß er. Der Neunjährige runzelt die Stirn und überlegt: „Ein Auto ist aber schneller.“

Neben Referaten in der Schule stand Körpertraining auf dem Programm. Chelmis, die Erfahrungen in Contact Improvisation und Tangotanz hat, animiert die Kinder, wie ein Löwe zu faulenzen, wie ein Pinguin auf der Eisscholle zu watscheln oder sich wie ein Wolf anzupirschen. Wölfe gibt es in der Gruppe genug. Elf der Kinder haben sich für das größte Raubtier aus der Familie der Hunde entschieden. „Keine Ahnung, warum das so ist, die Kinder wollten es so“, lacht Nando Schenk, der Chelmis zusammen mit Edna Lüttmann vonseiten des Bürgerhauses unterstützt. Lüttmann, studierte Freizeitwissenschaftlerin und im Kinder- und Jugendbereich erfahren, sorgt für die Aufwärmung. Alle Kinder fassen sich an den Händen und geben in Sekundenschnelle einen Händedruck weiter. Mucksmäuschenstill ist es in dem Saal des Bürgerhauses.

Auch bei der anschließenden Übung von Chelmis herrscht höchste Konzentration. Bei „Stopp“ sollen alle ihre Tierposition einnehmen. Sofort erstarren sie mit gekrallten Händen, gebeugtem Oberkörper oder in vornehmer Pinguinhaltung und blicken erwartungsvoll in die Runde. „Es ist schön, zu sehen, wie sich auch ansonsten schwächere Kinder auf die Improvisation einlassen“, schwärmt Marta Zyskowski, eine der begleitenden Lehrerinnen. Das „Elefantastische Lernen“ würde den Unterricht in vielerlei Hinsicht bereichern. Es sei eine Bereicherung der Fächer Darstellendes Spiel, des Sachkundeunterrichts oder der Persönlichkeitsentfaltung – die Kinder profitierten auf vielen Ebenen von dem Projekt.

Am Ende der erlebnisreichen Wochen steht eine Aufführung. In dem Stück aus der Feder von Chelmis geht es um ein Indianerkind, das Mensch und Natur wieder zusammenbringen möchte. Es befragt verschiedene Tierarten, was denn da schiefläuft. Für die kostenlose Vorführung haben sich die Kinder in Phase drei gestürzt, in Proben und in das Basteln von Tiermasken.

Max Rögner betrachtet sein Werk. Der Neunjährige schlüpft in die Rolle des kleinen Pandabären und soll die Figur mit Leben füllen. Keine leichte Aufgabe. „Der hat im Zoo nur auf einem Baum geschlafen“, grübelt er.

Nando Schenk kümmert sich um die Feinheiten der Bastelarbeiten, schleift hier und da noch etwas von der Maske ab, passt sie den Gesichtern an. „Und was machen wir, wenn die Augen nicht da sind, wo unsere Augen sind?“, will ein Junge wissen. „Das ist sogar sehr schön“, beruhigt ihn Chelmis. „Dann bewegt ihr euch langsamer und achtsamer über die Bühne.“

Weitere Informationen

Das „Elefantastische“ Theaterstück kommt Mittwoch, 20. Juni, um 16 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, auf die Bühne. Der Eintritt ist frei.