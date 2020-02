Die 82-jährige Ingeborg Krüger kam während einer Kur an der Nordsee zur Malerei. Seit kurzem ist sie zweite Vorsitzende des Vereines der Freizeitkünstler. (Roland Scheitz)

Ob Acryl-, Ölfarbe oder Kreide: Bei der Kunstausstellung im Roland-Center war in der vergangenen Woche alles dabei. Wie jedes Jahr stellte der Verein der Freizeitkünstler Bremen Huchting seine Kunstwerke in dem Einkaufscenter aus. Der Verein möchte sich allerdings einen neuen Namen zu geben. „Unser Ziel ist es, uns Huchtinger Kunstgruppe zu nennen“, sagt Hans Joachim Körber. Der Künstler ist seit rund 25 Jahren Mitglied des Vereins. „Freizeitkünstler hört sich etwas billig an, dann denken die Leute, wir sitzen hier und stricken“, berichtet er.

Der gelernte Lithograf studierte in der niederländischen Stadt Delft holländische Malerei und Landschaft. Deshalb malte Körber auch jahrelang holländische Landschaften, bis er seine Motive erweiterte. „Ich wollte was anderes machen“, sagt er. Jetzt malt der 78-Jährige hauptsächlich Tiermotive – Vögel, Luchse, Elefanten, Eulen oder Waschbären. Dazu verwendet er Ölfarbe.

Meistens sehen Kunstbegeisterte seine Motive auf Leinwänden, in Ausnahmefällen auch auf Holz. Körber geht dabei fotorealistisch vor. Seine Motive sind erst Fotos, die er dann abmalt. Entweder fotografiert er selber oder verwendet Fotos aus seinem Bekanntenkreis. „Ich male die Fotos nicht immer eins zu eins ab. Wenn auf dem Foto der Vogel auf einem Strommast sitzt, dann sitzt er in meinem Gemälde vielleicht auf einem Ast“, berichtet der Künstler. An einem Motiv malt er durchschnittlich drei Wochen. „Es kommt ganz auf das Motiv an, wie lange ich dann tatsächlich brauche“, erklärt Körber. Wenn er eine holländische Landschaft mit Eisbahn und vielen Schlittschuhläufern auf eine kleine Leinwand malt, dann könne das schon mal länger dauern, als der Kopf einer Kuh auf einer großen Leinwand.

Die Ausstellung im Roland Center nutzt er dazu, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. „Das Schöne an dieser Veranstaltung ist, dass viele interessiert sind und wissen wollen, wie das mit der Kunst funktioniert“, berichtet er. Körber selber habe rund 50 Jahre lang die Technik gelernt.

Malkursus an der Nordsee

Nicht ganz so lange, aber immerhin seit 28 Jahren malt Ingeborg Krüger. Die Künstlerin ist vor knapp zwei Monaten die zweite Vorsitzende des Vereins geworden. Zum Malen ist die 82-Jährige gekommen, als sie aufhörte zu arbeiten. „Ich dachte mir, ich tu mal was für mich. Das Malen liegt bei uns in der Familie, mein Onkel hat schon gemalt und ich fing damit in der Schule an. Als Schülerin habe ich immer meine Stundenpläne bemalt und auch Gedichte geschrieben“, berichtet Krüger.

Als sie 1992 zur Kur an die Nordsee fuhr, besuchte sie einen Malkurs. Der Maler sagte ihr, sie solle das ausbauen. Die gelernte kaufmännische Angestellte ging dann an einem Montag zum offenen Malen bei den Freizeitkünstlern. „Seitdem bin ich im Verein und male viel, um mich von meinem Alltag zu entspannen. Beim Malen komme ich zur Ruhe, aber es fordert mich auch. Ich habe den Ehrgeiz, etwas zu schaffen“, sagt die Künstlerin. Inspiriert von ihren Urlauben an der Nordsee, malt die 82-Jährige Leuchttürme, Stege, Küsten und die Weiten des Meeres.

„Die Weite fasziniert mich, man läuft und läuft und merkt plötzlich, dass man den ganzen Weg auch wieder zurück muss“, berichtet die Künstlerin. Sie malt darüber hinaus hauptsächlich Naturmotive, Blumen beispielsweise. Für ihre Malerei verwendet Krüger am liebsten Kreide oder Aquarell, jetzt versucht sie sich mal an Acrylfarbe. „Das Thema Acryl ist noch schwierig für mich, aber ich will mich mal ausprobieren“, sagt sie dazu. Außerdem bemalt sie Seidentücher und Krawatten.

Für farbenfrohe Motive sorgte der Künstler Siegfried Hartwich. Sein Erkennungsmerkmal sind Regenschirme. Seine Gemälde zeigen hauptsächlich knallige Farben und Menschen mit Schirmen in der Hand. „Schirme sind witzig. Die Leute wollen freundliche Bilder sehen, keiner will sich depressive Bilder kaufen“, sagt der 66-Jährige.

Bei der Ausstellung im Roland Center konnten Besucherinnen und Besucher die Gemälde der Kunstschaffenden kaufen, wem die Originalbilder allerdings zu teuer waren, der konnte auch Postkarten erwerben. „Jeden Montag treffen wir uns zum offenen Malen, dort bemalen wir oft Postkarten. Einige der Karten sind auch mit den Originalmotiven bedruckt“, erklärt Ingeborg Krüger.

Jeden Montag von 10 bis 12 Uhr sowie jeden ersten und dritten Montag von 15 bis 18 Uhr treffen sich die Künstlerinnen und Künstler beim Kaffeetrinken zum offenen Malen in der Bonhoeffer Kirchengemeinde, Luxemburger Straße 29. „Hier malt jeder für sich und wir sind trotzdem zusammen und können uns Ratschläge geben“, sagt Künstlerin Krüger.