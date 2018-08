Neu auf dem Spielplatz im Schlosspark: ein Holzturm samt Kletterwand und Rutsche. (PETRA STUBBE)

„Wir haben lange darauf gewartet, dass der Spielplatz endlich erneuert wird“, sagt Ulla Heidkamp, die mit ihrem fünf Jahre alten Enkel zum Einweihungsfest ­gekommen ist. Denn endlich hat das Warten ein Ende: Die Sanierungsarbeiten am Spielplatz im Schlosspark sind abgeschlossen, überholte und auch neue Spielgeräte warten auf die Kinder.

„Der Spielplatz war seit Langem marode. Doch erst im Jahre 2016 gab es Gelder vom Senat im Rahmen des Sofortprogramms für Spielplätze. Damit konnten wir die Erneuerung in die Wege leiten“, sagt Elke Jungbluth vom Amt für Soziale Dienste. Nach den „Grundsätzen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen“ ist in Bremen ein Beteiligungsverfahren vorgeschrieben, bei dem die Nutzer in die Spielplatzplanung einbezogen werden müssen. Beim Spielplatz im Schlosspark waren es Kinder aus der Grundschule an der Parsevalstraße, Jugendliche aus der Evangelischen Gemeinde, aber auch Eltern, die ihre Gestaltungswünsche einbringen konnten. „Am wichtigsten war den Kindern ein Bolzbereich mit Toren“, sagt Elke Jungbluth, und so stehen nun im hinteren Bereich des Spielplatzes zwei robuste Tore aus Metall, denen auch der härteste Schuss nichts anhaben kann.

Seilbahn und Vogelnest-Schaukel

„Viele Eltern wollten aber auch unbedingt Spielgeräte, die den kleinen Kindern etwas bieten, die größeren wollten dagegen Möglichkeiten zum Hangeln und Balancieren“, sagt sie. Auch diesem Wunsch wurde im zentralen Bereich des Spielplatzes entsprochen: Dort steht jetzt ein Holzturm mit Rutsche, angeschlossen eine Kletterwand aus Seilen sowie viele waagrecht hängende Taue, an denen Kinder sich entlanghangeln können.

Die große Vielfalt der Spielgeräte macht den Platz für die Kleinsten bis hin zu den Jugendlichen beliebt. Die Vogelnest-Schaukel, bei der sich in einer Halbkugel mehrere Kinder hin und her schwingen können, ist eher bei den Jüngsten angesagt, ebenso wie die Schaukel, in der sie auf dem Bauch liegen können. An der Seilbahn bilden sich rasch Warteschlangen von größeren Kindern, denn hier dürfen sie eine Strecke weit „fliegen“, wenn ein Haltegriff am dicken Tau sie von einer Station zur anderen bringt. Wippe und Drehkarussell gehören zur Standardausstattung eines Spielplatzes, doch die Schaukel hier ist etwas Besonderes: Sie hängt an so langen Seilen, dass die Kinder fast in die Kronen der Bäume gucken können. Gleich daneben können ältere Kinder und Jugendliche ihre Treffsicherheit an einem Basketballkorb trainieren.

„Das Beteiligungsverfahren hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt Elke Jungbluth, „vieles von dem, was die Kinder sich gewünscht haben, konnten wir auch umsetzen. Weil Jugendliche in die Gestaltung einbezogen wurden, sind wir von Vandalismus weitgehend verschont.“ Lina, neun Jahre alt, hätte sich allerdings auch gern Wasser auf dem Spielplatz gewünscht: „Eine Pumpe, aus der das Wasser schießt und einen kleinen Fluss bildet, wäre toll gewesen“, sagt sie. „Doch die Wasserqualität im Boden war nicht ausreichend, um das zuzulassen“, bedauert Elke Jungbluth. Lina, die außer Schwimmen und Tischtennis auch Gerätturnen im Verein macht, hätte auf dem Spielplatz auch gerne ein Hangelgerüst aus Metallstangen gehabt, doch mit den Seilen am neuen zentralen Turm gibt sie sich auch zufrieden. Yaron, ebenfalls neun Jahre alt, hätte sich auch noch eine große, lange Rutsche gewünscht, aber er freut sich, dass er nun endlich auf dem Spielplatz seiner Leidenschaft Fußball nachgehen kann.

Naturspielraum dicht am Wald

Eingebettet in hohe Bäume und umgeben von bunten Blumenbeeten, ist der Spielplatz im Schlosspark so beliebt, dass er sich auch zum Treffpunkt für Familien mit vorwiegend kleinen Kindern entwickelt hat. „Auch Kindergeburtstage werden hier gern gefeiert“, weiß Elke Jungbluth. „Was noch fehlt, sind Tische und Bänke, doch die werden noch nachgeliefert.“

Insgesamt sei der Stadtteil Sebaldsbrück mit Spielplätzen recht gut ausgestattet, meint Elke Jungbluth, die beim Fachdienst Spielförderung für die öffentlichen Spielplätze in Blockdiek, Tenever, Arbergen, Mahndorf, Osterholz und Sebaldsbrück zuständig ist, denn es gibt ja auch noch weitere Spielplätze, zum Beispiel an den Wohnanlagen der Gewoba. „Und wenn es gut läuft, werden in jedem Jahr zwei bis drei neue Spielplätze gebaut.“ Durch seine Lage in Wald und Park ist der Spielplatz im Schlosspark zugleich auch ein Naturspielraum – eine Ausnahmesituation, wo doch zahlreiche Bremer Spielplätze von Häusern und Straßen umgeben sind. „Für die Kinder ist zum Beispiel der dichte, dunkle Wald aus Eiben sehr wichtig, in dem sie sich hervorragend verstecken können“, sagt Elke Jungbluth. Doch der Spielplatz hat nicht nur als Treffpunkt für Kinder, sondern auch für Jugendliche eine große Bedeutung: „In der Übergangsphase zwischen Kind- und Erwachsenensein erinnern sich viele Jugendliche an den Spielplatz, auf dem sie als Kinder viel Zeit verbracht haben“, sagt sie, „und in dem weitläufigen Park mit vielen Bäumen finden sie ruhige Räume, in denen sie unter sich bleiben können.“