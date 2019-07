Die Kicker aus Sierra Leone (weiße Trikots) sorgten beim 7:3 über Kap Verde am zweiten Spieltag für ein Spektakel. (Christian Markwort)

Dagmar Köller hat an diesem Tag jede Menge zu tun. Die blonde Frau ist Mitglied im Pan-Afrikanischen Kulturverein, der den 13. „African Football-Cup“ ausrichtet. Als wortgewandte Moderatorin kommentiert sie das Spielgeschehen auf den beiden Fußballplätzen auf dem Gelände des ATS Buntentor – und als Mediatorin vermittelt sie bei Streitigkeiten. Und die hatte es zum Auftakt in der vergangenen Woche gegeben, zwei afrikanische Fußballer sollen sich in die Haare bekommen haben, sogar von handfesten Auseinandersetzungen war die Rede.

„Hast Du ihn wirklich geschlagen“, fragt die energische Frau einen der beiden Beteiligten, der das allerdings vehement bestreitet. Das hätte den unmittelbaren Ausschluss vom Turnier zur Folge, und täte dem Image des Freundschaftsturniers nicht gut. Nur wenig später ist die Sache allerdings geklärt, Verständigungsprobleme hatten lediglich zu einem Missverständnis geführt. „Niemand hatte oder wurde geschlagen“, erklärt Köller erleichtert und das Turnier geht ohne weitere Konflikte in den zweiten Tag.

Mehr zum Thema Afrikanisches Fußballturnier Rückenwind für African Football Cup Ein Fachausschuss des Beirates Östliche Vorstadt hat jetzt 3000 Euro an Globalmitteln für das ... mehr »

Insgesamt 16 Mannschaften, bestehend aus in Bremen lebenden Afrikanern, spielen um den Turniersieg, bei allem Ehrgeiz der Spieler, ist das Prestige nicht das Eigentliche, worum es geht. „Es soll ein Turnier der Völkerverständigung sein“, betont Chef-Organisator und Vereinsvorsitzender Muritala „Chief Tala“ Awolola, „bei dem der Spaß im Vordergrund steht.“

Neben den beiden Fußballfeldern haben sich auch heute wieder zahlreiche Standbetreiber eingerichtet, von afrikanischem Essen über kulturelle Angebote bis zur Kinderbetreuung ist für Besucher ebenso etwas dabei, wie auch für die Protagonisten auf dem Platz. „Die Atmosphäre begeistert mich immer wieder aufs Neue „, versichert zum Beispiel Almuth Gerken, die gemeinsam mit Ehemann Benno und zwei Freunden aus Nordrhein-Westfalen in ihre alte Heimatstadt gekommen ist.

Anpfiff mit Verspätung

Zum vierten Mal sei das Ehepaar mittlerweile zu Gast, „und immer wieder sind wir einfach nur schwer begeistert und lassen uns sehr gerne von dieser fröhlichen Stimmung mitreißen“, versichert die Anhängerin des 1. FC Köln mit verschmitztem Lächeln. Nachdem die Spiele in der Vorwoche aufgrund einiger organisatorischer Probleme erst mit großer Verspätung angepfiffen werden konnten (wir berichteten), haben die Organisatoren ihre Lehren daraus gezogen. „Heute läuft es viel entspannter“, sagt Bubacar Camara, zweiter Vorsitzender beim Pan-Afrikanischen Kulturverein.

Dennoch kommt es auch an diesem Tag zu kleineren Verzögerungen, entweder haben die Trainer der einzelnen Teams die entsprechenden Spielberichtsbögen nicht korrekt ausgefüllt oder Spieler und Betreuer haben ihr Armband nicht um, das sie als zutrittsberechtigt ausweist. „Das ist schon etwas chaotisch und für uns Deutsche doch ungewohnt“, nimmt es einer der insgesamt acht Schiedsrichter allerdings mit einem Lächeln zur Kenntnis, „aber das gehört hier irgendwie auch dazu.“ Auf den beiden Plätzen sorgen die Spieler schließlich für gute Unterhaltung, insgesamt 26 Tore fallen in den acht Begegnungen, die torreichste Partie zwischen Sierra Leone und Kap Verde endet mit 7:3 für Sierra Leone, die bereits zum Auftakt mit einem 1:0-Erfolg über Titelverteidiger Gambia für Aufsehen gesorgt hatten.

Mehr zum Thema Beim 13. „African Football-Cup“ leben Bremer Afrikaner ihre Kultur in vollen Zügen aus Heimaturlaub auf dem Fußballplatz Bremen. Vor dem Anpfiff zeigte sich Lamin Saikou Barjo noch zuversichtlich: „Wir wollen das erste ... mehr »

Geheimfavorit Südafrika muss sich nach dem 0:2 am ersten Spieltag gegen Senegal auch diesmal mit einer Niederlage abfinden – gleich mit 0:4 unterliegen die Kicker vom Kap der guten Hoffnung gegen Guinea Bissau. „Mein Land wird aber nicht um den Titel mitspielen“, zeigt sich Mit-Organisator Bubacar Camara dennoch pessimistisch, „da sind einige andere Mannschaften deutlich stärker.“ Zum Beispiel Kamerun, das nach dem 2:0 gegen Algerien vom ersten Spieltag an diesem Tag mit 1:0 gegen Ghana durchsetzen kann und vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Sonntag bereits für ebenso für die Platzierungsrunde planen kann, wie auch die Elfenbeinküste, die sich in einem spannenden Spiel mit 2:1 gegen Mali durchsetzen kann.

Mali hatte zum Auftakt mit 0:2 gegen die Republik Benin verloren, für Benin stehen die Chancen auf den Einzug in die nächste Runde nach dem 1:1 gegen Somalia noch gut, während Mali quasi ausgeschieden ist. Auch der Senegal kann nach dem 1:0 gegen Togo dagegen weiter hoffen, Algerien konnte die 0:2-Niederlage von Spieltag eins mit einem 2:0 gegen Guinea Conakry ebenfalls wieder wettmachen. Und auch Titelverteidiger Gambia ist durch das 2:1 gegen die Republik Kongo noch weiter mit im Rennen, trifft am dritten Spieltag allerdings auf Sierra Leone, die nach ihrem fulminanten Kantersieg an diesem Tag zu den Favoriten zählen.

Der dritte Spieltag der Vorrunde wird am kommenden Sonntag, 21. Juli (ab 12.30 Uhr), auf dem Stadtwerder abgeschlossen, eine Woche später werden die Viertelfinalspiele dann in der Pauliner Marsch ausgetragen, wo am Sonntag, 11. August auch die Finalrunden stattfinden. „Bislang sind wir sehr zufrieden“, versicherte „Chief Tala“, der sich an diesem Tag zwar über einige Kleinigkeiten ärgert, Konflikte oder gar körperliche Auseinandersetzungen nicht zu vermelden hat.