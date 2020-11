Naturschützer legen los

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Totholz, aber voller Leben

Christian Hasemann

Käfer, Larven und Co: Die ersten Zwischennutzer können auf der Galopprennbahn in Sebaldsbrück einziehen. Sie sollen Leben in ein Totholzbiotop bringen.