Wiederkehrendes Thema: Versorgung mit Kita-Plätzen und die Ausstattung der Kinderbetreuung in den drei sozial benachteiligten Ortsteilen. „Uns wurde die dramatische Situation in den Kitas geschildert, wo ganz deutlich gemacht wurde, dass in den Kitas personelle und materielle Unterstützung gebraucht wird“, sagte Matthias Güldner im Anschluss. In den anstehenden Verhandlungen für den Doppelhaushalt will sich der Bürgerschaftsabgeordnete für eine bessere materielle Ausstattung gerade für Kitas und Schulen in benachteiligten Stadtteilen einsetzen. „Es geht aber auch um die Beschleunigung von Neu- und Umbauten. Es ist uns bewusst, dass das zu schleppend passiert.“