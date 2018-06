Moderatorin Beate Hoffmann führte durch den zweistündigen Abend mit Carsten Sieling. (PETRA STUBBE)

In diesem Fall ist es aber tatsächlich der Bürgermeister, der ins Bürgerzentrum Neue Vahr gekommen ist. Carsten Sieling ruft an jenem Abend die Bürger der Vahr auf: „Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!“

Neben Bürgermeister Sieling steht Beate Hoffmann vom Bremer Medienbüro. Sie moderiert den Abend und führt begleitend von einem Thema zum nächsten. Vor der Bühne sitzen in halbkreisförmig angeordneten Reihen rund 100 Bürgerinnen und Bürger, größtenteils aus der Vahr.

Zu verschiedenen Fragen wurde im Publikum rege debattiert, ohne Antworten des Bürgermeisters abzuwarten. (PETRA STUBBE)

Die Veranstaltungsart ist in den Vereinigten Staaten wohlbekannt: „Town Hall Meetings“, übersetzt bedeutet das so viel wie Rathaus-Treffen. Hauptzweck ist immer der persönliche Kontakt des Politikers zu den anwesenden Bürgern. Für Carsten Sieling ist es die zweite Station seiner Tour zur Halbzeit der Legislaturperiode, die in Bremen-Nord ihren Anfang nahm, demnächst im Bremer Westen fortgesetzt wird, um schließlich nach einem Zwischenstopp in Bremerhaven am Dienstag, 20. Juni, in Obervieland zu enden.

Neben Carsten Sieling sollen rote Karten, die zwischen Gläsern und Flaschen auf den Tischen liegen, die Bürger ermuntern, ihre Meinung kundzutun. Sascha Karolin Aulepp, SPD-Landesvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete, Sprecherin für Sicherheit und Justiz sowie Richterin erklärt, was es mit den Karten auf sich hat. Noch ehe der prominente Gast des Abends, der Bürgermeister, auftritt, hat sie alle Anwesenden begrüßt und auf die Kärtchen hingewiesen. Darauf sollen die Bürger alle offen gebliebenen Fragen oder detailliertere Nachfragen notieren, damit diese im Nachklang des Abends von der Bremer SPD beantwortet werden können – eine gleichermaßen interessante wie sehr zweckmäßige Idee. Denn zu längeren Gesprächen zwischen Bürgermeister und Bürgern sollte es an diesem Abend nicht kommen.

"Ist, glaube ich, angekommen", reagiert Beate Hoffmann auf den Redebeitrag einer Bürgerin, den sie gern abkützen möchte – unter Verweis auf die begrenzte Zeit und weitere Fragen. Mehrere Fragen werden gesammelt, damit sie dann Themenblöcken zugeordnet werden können: Bildung, Wohnen, Arbeit und Sicherheit oder Finanzen. Das sich daraus ergebende Muster ist alles andere als dynamisch: Einzelne Bürger melden sich und sprechen, bis einige Fragen zum Block "Bildung" zusammengekommen sind. Der Bürgermeister macht sich Notizen. Anschließend beantwortet er alle im Block und verspricht „auch einiges mitzunehmen und dem weiter nachzugehen". Dazu gehört auch die Frage nach den um mehrere Jahre verzögerten Baumaßnahmen bei der derzeitigen Container-Kita an der August-Bebel-Allee.

Im Laufe des Abends verdüstert sich so manche Miene im Publikum. Der Bürgermeister hat zu einem fragwürdigen Vergleich angesetzt, den er vielleicht nicht so meint, der jedoch bei einigen sehr schlecht ankommt. Das Thema war die Langzeitarbeitslosigkeit vieler Menschen. Er versuchte, sein Verständnis für jene, die unfreiwillig für lange Zeit keine geregelte Arbeit haben, mit einem Verweis auf einen längeren Urlaub seinerseits und der daran anschließenden „Schwergängigkeit“ an den den ersten Tagen auszudrücken. Eine fragwürdige Rhetorik, die bei einer Besucherin in der ersten Reihe gar lautstarke Entrüstung auslöste.

Später wird der rot-grüne Koalitionsvertrag zitiert, und bei den Themen Kitaplätze und Erzieherstellen kochen die Emotionen hoch. Die allermeisten Besucher und Besucherinnen bleiben still, aber immer wieder begleitet Applaus kritische Bewertungen der aktuellen Regierungspolitik.

„Es wird einen großen Knall geben“, befürchtet ein Erzieher aus Osterholz, der die derzeitige mangelnde finanzielle und personelle Ausstattung der Kitas in Bremen beklagt. „Da können wir uns warm anziehen“, führt er weiter aus und verweist auf eine drohende Zeit des eklatanten Mangels an Fachkräften im Erziehungsbereich.

Er ist einer von mehreren, die das dominierende Thema des Abends ansprechen: Bildung. Vor allem geht es um die Kitas und die in der Umsetzung teils problematische Inklusion in den Schulen, also der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Schülern (wir berichteten bereits im Hauptteil über die Äußerungen des Bürgermeisters hierzu).

„Nun lassen Sie mich doch ausreden!“, schallt es durch den Raum. Carsten Sieling und Beate Hoffmann schauen zu – die Bürgerinnen und Bürger diskutieren lebhaft untereinander. Auch innerhalb des Publikums dominiert zeitweise das Thema Inklusion, ehe zum Ende hin schließlich zum zweiten Block gewechselt wird: Wohnen.

Dabei geht es besonders um die Frage der möglichen Bebauung der Rennbahn. Hierbei herrscht bei den Bürgerinnen und Bürgern weitgehende Einigkeit: Eine überdurchschnittlich hohe Verdichtung mit Wohneinheiten sei abzulehnen. Carsten Sieling verweist darauf, dass noch nichts feststehe, man aber ausgleichend agieren wolle. Es solle „keine Betonwüste“ entstehen, betont der Bürgermeister. Leichter Applaus belohnt ihn.

Nach gut zwei Stunden neigt sich die Veranstaltung dem Ende zu, zurück bleiben viele offene Fragen, für die schlussendlich immerhin die ausgelegten Karten für einen indirekten Kontakt zum Bürgermeister zur Verfügung stehen.

Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Lassen Sie uns ins Gespräch kommen“ mit Bürgermeister Carsten Sieling folgt am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr im Bremer Westen, die Veranstaltung findet im Volkshaus an der Hans-Böckler-Straße 9 statt.

„Es wird einen großen Knall geben!“ Ein Teilnehmer aus Osterholz

„Ja, Carsten, tu da mal was!“ Eine Teilnehmerin