Auf der Bezirkssportanlage war nicht nur Training mit dem Ball angesagt. Es ging auch um Respekt und Disziplin. (PETRA STUBBE)

Uli Turowski steht auf dem Rasen. Er überragt alle, ist braun gebrannt, durchtrainiert. Ein Mann mit jahrzehntelanger Fußball-Erfahrung. Der Pädagoge gehört zu den Ruhrpotthelden, einer Gemeinschaft ehemaliger Fußballprofis, Unternehmer und Prominenter, die sich für soziale Zwecke engagieren. Gleichzeitig arbeitet er für eine Fußballschule, die mehr als nur Ballzauberer hervorbringen will: die Fußballfabrik. Ihm gegenüber stehen 40 Jungen und ein Mädchen, die schnattern, latschen, rempeln. „Respekt, Disziplin und Akzeptanz, das ist uns wichtig“, beginnt Turowski. „Wenn ihr das beherzigt, habt ihr mehr Chancen im Leben. Allerdings Fußballprofi werden, das ist heutzutage schwer, weil Spieler der ganzen Welt auf den deutschen Markt stürmen.“

Turowski kommt an. Keiner der Jungen, der Turowski nicht zuhören würde. „Kein Meckern, wir sind eine Mannschaft“, beendet Turowski seine kleine Ansprache, in der er auch ankündigt, wie er am Ende des Trainings Leibchen zurückhaben möchte, persönlich und an einem Ärmel gefasst. Inzwischen werden fast alle auf Turowskis Shirt gelesen haben: Training, Leben, Lernen. Die Kinder, das sind Jungen der SG Arbergen-Mahndorf und des SV Hemelingen, das sind Jungen des St.-Petri-Jugendhauses Hemelingen und des Übergangswohnheims nahe der Bezirkssportanlage, wo Jungen inzwischen geordnet in vier Reihen zwischen Markierungen stehen. Wer den Sportvereinen angehört, St. Petri oder dem Wohnheim, ist nicht auszumachen, denn alle tragen Shirts, die Turowski und seine Kollegen von der Fußballfabrik für diese besondere Trainingseinheit mitgebracht haben.

Turowski trippelt auf der Stelle. Alle machen mit. Aufwärmen ist angesagt. Faro Tuncel von der St.-Petri-Jugendhilfe meint: „Ein großer Teil der Jungen kennt keinen Sportverein.“ Früher hat sich Tuncel für das Jugendhaus Hemelingen zuständig gefühlt, heute ist er Fachbereichsleiter für die offene Kinder- und Jugendarbeit von St. Petri in Hemelingen. „Viele Jungen kennen sich von der Schule, hatten sonst aber nichts miteinander zu tun“, weiß Tuncel und freut sich über das gemeinsame Training der Extraklasse.

Die Fußballfabrik bietet durch besonders qualifizierte Trainer Trainingseinheiten an. Turowski hat alle über den Oxer springen und durch Wassergräben laufen lassen, alles auf der Stelle, und kommt nun zum Fußball. Ein Junge nach dem anderen soll auf Hütchen zudribbeln und zurück. Aber immer so, dass er mit dem Körper den Ball vor dem Gegner schützt. Dazu haben die Trainer die Kinder in vier Gruppen geteilt und die Gruppen sich wieder in vier Gruppen, so dass Turowskis Hütchen im Mittelpunkt von vier Trainingsgruppen stehen. Das erfordert Disziplin. Und das geht, weil jeder Teilnehmer als Ansporn nicht nur ein Shirt bekommen hat, sondern auch einen Fußball, den er behalten darf.

Turowski: „Wir machen es immer so, dass sozial schwach Gestellte umsonst teilnehmen können.“ Heute unterstützt das spezielle Training im Wesentlichen die Ingo-Anderbrügge-Stiftung, die auch die Fußballfabrik betreibt. Ingo Anderbrügge war Profi bei Dortmund und Schalke, er ist Trainer und bemängelt, dass Kinder sich immer weniger bewegen. Er möchte Werte wie Disziplin durch Sport vermitteln, möchte Integration fördern, weil er selbst mit Profis vieler Länder auf einer Bank saß, und er möchte, dass eine Schiedsrichterentscheidung etwas gilt.

Inzwischen haben die Jungen trainiert, über dem Ball zu wenden, den Ball beim Trippeln mit den Füßen zu umspielen und den Übersteiger wie Ronaldo zu machen. Sie sind beim Gegeneinander angekommen. Im Spiel einer gegen einen versuchen sie, wenige Meter auseinander liegende Tore zu erreichen. Das geht ein paar Minuten. „Wie steht es bei euch?“, fragt Turowski. „Es steht eins zu eins“, ruft der Junge laut zurück. „Das ist ganz egal, ich hab‘ gesagt, wer das letzte Tor schießt, hat gewonnen“, entgegnet Turowski. Der andere Junge: „Das war ich.“ Der erste Junge protestiert. Doch Turowski lässt keine Diskussion aufkommen, mischt die Mannschaften neu. „Ernährung, Umgangsformen, Bewerbungen auch Teamgeist – das sind alles Themen der Fußballschule, die wir im Training thematisieren“, so Turowski.

2017 hatte sich die Fußballschule an St. Petri gewandt, damals konnte Faro Tuncel erstmals eine solche verbindende und sozial stärkende Trainingseinheit auf die Bezirkssportanlage Hemelingen holen. Nun bleibt noch eine Stunde der zweiten Trainingseinheit. Den Jungen und Pia, die so manchem Jungen Paroli bietet, ist die erste Stunde Training anzusehen. Doch bis zum Torschusstraining werden sie noch deutlich mehr gefordert werden. Anderbrügge sagt: „Jungen machen nicht, was Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld sagen. Aber wenn Miro Klose nach einem Tor einen Salto rückwärts macht, versuchen sie es nachzumachen. Jungen machen, was sie sehen.“