Noch eine Baustelle, aber ab Herbst soll es eröffnen: das Mehrgenerationenhaus in der Graubündener Straße. Dort soll auch ein Treff für Männergesundheit entstehen. (Petra Stubbe)

Ein mehrjähriges Gesundheitsprojekt für Männer soll im kommenden Jahr in Osterholz starten. Die Pläne dafür hat sich der Ausschuss für Gesundheit und Arbeit Osterholz auf seiner jüngsten Sitzung von der Bremer Heimstiftung vorstellen lassen. Ebenfalls auf der Tagesordnung: die Lage am Klinikum Bremen-Ost in der Corona-Krise.

Für die Bremer Heimstiftung, die das Projekt Männergesundheit in Osterholz maßgeblich vorantreibt, war Arend Stühl in die Ausschusssitzung gekommen. Er ist auch verantwortlich für die Konzeption des Klimaquartiers Ellener Hof. Beide Projekte sollen miteinander verwoben werden – so sah es der Förderantrag der Bremer Heimstiftung beim Landesverband der Ersatzkassen vor. Denn neben einem Treffpunkt für Männer im Mehrgenerationenhaus in der Graubündener Straße, das derzeit im Bau ist, sollen die Fahrradwerkstatt und die geplante Elektrowerkstatt auf dem Ellener Hof ihren Beitrag zur Männergesundheit im Stadtteil leisten.

Vor dem Antrag stand allerdings eine umfassende Beteiligung. „Wir wollten die ‚Lokale Weisheit‘ erfahren und versuchten, über eine Bestandsaufnahme und -analyse die Bedarfe zu ermitteln“, so Stühl. Aus dieser Phase habe sich ergeben, „dass viele Angebote auf bestimmte, leicht erreichbare Gruppen zugeschnitten sind“. Das, was da sei, spreche Männer nicht an. „Diese Erkenntnisse haben wir in den Antrag einfließen lassen.“ Daraus ergeben sich folgende Zielgruppen: „Männer in besonders schweren Lebenslagen, in Arbeitslosigkeit, Männer mit Risikoverhalten und Männer beim Übergang in die Rente“, sagte Stühl. Letztere fielen häufig in ein Loch nach Rentenbeginn. „Sie können ihr Wissen und ihre Kenntnisse nicht einbringen, sie bekommen keine Anerkennung mehr. Deswegen die Idee mit dem Repaircafé und der Fahrradwerkstatt.“

Der zentrale Punkt dafür soll dem Mehrgenerationenhaus in der Graubündener Straße zukommen. „Dort wollen wir eine Informations- und Kommunikationsstruktur aufbauen mit einem Treff und einem Projektbüro.“ Das Haus biete sich mit seinen vielen Möglichkeiten dazu an. Teil des Konzepts sei außerdem der Aufbau einer Ehrenamtsstruktur. „Sogenannte ‚Kümmerer‘ sollen Zugang zu den Zielgruppen bekommen.“ Dieser Teil soll auch nach Ende der Förderphase möglichst weiterlaufen. Konkretes Ziel des Projekts: Das Gesundheitswissen der Männer verbessern. „Über Sensibilisierung, über Kurse und Workshops, es steht eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung, die man nutzen kann“, beschrieb Stühl die Möglichkeiten.

Antrag zunächst abgelehnt

Allerdings: Der Antrag der Bremer Heimstiftung muss noch einmal angefasst werden, er wurde vom Landesverband der Ersatzkassen zunächst abgelehnt. „Wir werden ihn noch einmal überarbeitet einreichen“, so Stühl. Insgesamt geht es um eine Summe von 300.000 Euro. Bis Ende 2020 hat die Heimstiftung dafür noch Zeit. Im Frühjahr 2021 könnte das Projekt starten.

Ingrid Osterhorn (SPD), Sprecherin des Ausschuss, gab zu bedenken: „Eine Sache, die mir Sorgen macht, ist, wo sie die Männer herbekommen?“ Hintergrund der Frage ist, dass alle Versuche im Stadtteil, mehr Männer für ihre eigene Gesundheit zu interessieren, eher mäßig erfolgreich verlaufen sind. Allgemein gelten Männer im Vergleich zu Frauen als Gesundheitsmuffel – das schlägt sich beispielsweise in der deutlich niedrigeren Lebenserwartung von Männern nieder. Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter: „Wir haben die Senioren-Tageseinrichtungen, wir haben die Kirchen- und Moscheegemeinden, zu denen wir Zugang haben.“ Das wiederum erregte Skepsis bei Wolfgang Haase (SPD): „Dort treffen wir genau die Leute, die sich sowieso schon aus dem Haus bewegt haben“, gab er zu bedenken. Arend Stühl bestätigte, dass das Projekt ambitioniert sei. „Aber es ist über drei Jahre angelegt, und wir haben eine Projektstelle und die ‚Kümmerer‘. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir offen legen, woran es lag.“

Männer sind es auch, die in höherer Zahl und an schwereren Symptomen an Covid-19, der durch das Corona-Virus ausgelösten Lungenkrankheit, erkranken. Im Krankenhaus Bremen-Ost ist eine von zwei Bremer Corona-Ambulanzen eingerichtet. Die Gesamtsituation sei bisher allerdings ruhig und ohne Engpässe, so jedenfalls das Fazit von Markus Rohdenburg vom Betriebsrat des Klinikums, der ebenfalls zur Sitzung des Ausschusses eingeladen war.

Bremen ist bisher mit einem blauen Auge davon gekommen

„Wir waren insgesamt sehr gut vorbereitet, auch von Anfang an, und haben uns schnell auf die Situation eingestellt und in kürzester Zeit eine zweite Intensivstation eingerichtet“, so Rohdenburg aus der Mitarbeiterperspektive. Bisher sei Bremen mit einem blauen Auge davon gekommen. „Wir hatten keine Situation, wo wir Engpasse hatten.“ Die Mitarbeiter hätten viel Bereitschaft gezeigt, sich in der Corona-Krise zusätzlich zu engagieren. „Auch der Betriebsrat hat seine Arbeit auf ein Minimum zurückgefahren“, sagte Rohdenburg. Auf Nachfrage bestätige er, dass es zu Anfang der Krise einen Mangel an Schutzmasken gegeben habe. „Das hat sich inzwischen relativiert.“ Weiterhin Engpässe gebe es dagegen bei Schutzkitteln. „Mal gibt es welche, mal gibt es keine. Da wird man noch nachbessern müssen.“

Jörn Krauskopf (CDU) erkundigte sich nach der Anzahl der Beatmungsmöglichkeiten für Corona-Patienten. „Wir können 27 Patienten beatmen. Das höchste, was wir hatten, waren drei Patienten.“ Die übrigen würden auf den Intensivstationen überwacht.