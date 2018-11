„Generell bin ich gegen abgeschlossene Spielplätze“, meinte Waltraut Otten (SPD). (Julian Stratenschulte/dpa)

Zum wiederholten Mal hat sich der Ausschuss „Bildung, Soziales, Integration und Kultur“ des Beirates Hemelingen mit einer möglichen Schließung des Spielplatzes der Grundschule Osterhop befassen müssen. Ein weiteres Thema der jüngsten Sitzung war die Zukunft der Übergangswohnheime für Flüchtlinge im Stadtteil.

Petra Konrad, Schulleiterin Grundschule Osterhop, stellte gleich zu Beginn klar, dass es nicht um eine komplette Schließung des Spielplatzes gehe, sondern nur um ein früheres Abschließen der Spielplatztore. „Wir hatten durch die Öffnung Vandalismus und Verschmutzungen und in den Sommerferien Grillaktionen auf dem Spielplatzgelände und laute Musik.“

Nicht die Zielgruppe, also Grundschüler, sondern Erwachsene hätten sich in den Sommermonaten dort aufgehalten. „Wir wollen Sicherheit, dass dort zum Beispiel morgens keine Glasscherben liegen.“ Das Gelände sei zu groß, als dass der Hausmeister vor Schulbeginn den ganzen weitläufigen Schulhof kontrollieren könnte. Ihr Vorschlag wäre, den Spielplatz statt wie bisher um 19 Uhr schon um 18 Uhr abzuschließen und in der dunklen Jahreszeit mit Einbruch der Dunkelheit. 18 Uhr sei eine angemessene Zeit, an denen Grundschulkinder nach Hause gehen könnten.

Kompromisslösung

Richtig nachvollziehen konnten die Ausschussmitglieder die Argumentation der Schulleiterin allerdings nicht. „Generell bin ich gegen abgeschlossene Spielplätze“, meinte Waltraut Otten (SPD). Ortsamtsleiter Jörn Hermening gab zu bedenken, dass die Zeit zwischen Schulschluss der Ganztagsschule und 18 Uhr sehr knapp wäre. Hans-Peter Hölscher (SPD) erinnerte daran, dass alle Grundschulen im Stadtteil mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hätten, deren Spielplätze aber dennoch alle geöffnet seien. Generell ließe sich Vandalismus mit einer früheren Schließzeit kaum verhindern. „Das Tor zu schließen würde aber schon mal ein Zeichen setzen, dass jetzt Ruhe sein soll“, erwiderte Petra Konrad.

Letztlich einigte sich der Ausschuss mit der Schulleitung auf einen Kompromiss: Es bleibt bei einer Schließung in den Sommermonaten um 19 Uhr, in den Wintermonaten dagegen soll der Spielplatz nun bei Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen werden.

Erhalten bleiben wird voraussichtlich das sogenannte „Grüne Dorf“ in Arbergen. Das Sozialressort möchte das Übergangswohnheim gerne weiter nutzen. Ursprünglich sollte es 2020 komplett schließen. Kai Bogner, Leiter des Heimes: „Wir haben immer weniger alleinreisende Männer.“ Der Grund dafür ist der Familiennachzug. „Und wir haben immer mehr Menschen, die arbeiten gehen.“ Das seien die Kandidaten, die in eine eigene Wohnung umziehen könnten. Marwan Maarouf, Leiter der Einrichtung des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in der Stolzenauer Straße, berichtete von ähnlichen Erfahrungen. „Wir haben eine starke Änderung der Bewohnerstruktur.“ Anfangs sei es mit vielen alleinstehenden Männern relativ schwer gewesen. „Nun ist es viel familiärer, eine ganz andere Atmosphäre.“ Noch würden die Wohnheime benötigt, weil der Wohnraum knapp sei, gerade für große Familien und Alleinstehende. „Und natürlich ist das Übergangswohnheim zentral gelegen, die Familien sind durch Kindergärten und Schulen in das Umfeld integriert.“ Der Wunsch wegzuziehen sei daher nicht besonders groß. Die Übergangswohnheime sind aber auch für diejenigen, die schon eine eigene Wohnung bezogen haben, weiter Anziehungspunkte, berichteten beide Heimleiter. „Die werden nicht so betreut und bekommen nicht so viel Hilfe wie hier“, sagte Marwan Maarouf.

Werner Stührmann vom Förderverein Grünes Dorf mahnte, dass es nötig sei neue Strukturen zu schaffen. „Wie kriegen wir Lösungen hin, wenn die Heime abgerissen werden?“, fragte er. Auch er habe beobachtet, „dass Bewohner immer wieder zurückkommen, weil sie sich von uns Hilfe erhoffen.“ Es bräuchte ein ganzheitliches Konzept für die Zeit nach den Übergangsheimen.