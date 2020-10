Als die SPD-Fraktion in der Vahr sich noch einig war: (von links) Beiratssprecher Bernd Siegel, Helmut Weigelt, Eva Mahlert, Ulrich Maas und Eva Früh. (PETRA STUBBE)

Vahr. „Schwarz-Grün wäre nach der letzten Bürgerschaftswahl für Bremen besser gewesen“, stellt Ulrich Maas fest. Wer ihn kennt, dürfte sich wundern: 2019 stand sein Name für die SPD auf der Wahlliste für die Bürgerschaft. Doch seit seinem Nichteinzug in den bremischen Landtag hat sich einiges getan. 2019 trat Maas von seinem Posten als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Neue Vahr zurück. Er begründete dies mit harscher Kritik an der Bildungs- und Umweltpolitik der Bremer SPD. An einen Parteiaustritt dachte Maas nach eigenem Bekunden da noch nicht, auch sein Beiratsmandat wollte er behalten. Das will er auch jetzt noch, doch seine Meinung zu den Sozialdemokraten habe sich nach langem Überlegen grundlegend geändert: Ulrich Maas hat die Partei verlassen, in die er 2011 eingetreten ist, will aber weiter im Beirat bleiben. Dies stößt nicht auf die Zustimmung seiner ehemaligen Fraktion.

In einer Fraktionssitzung wurde Maas laut Aussage des Genossen und Beiratssprechers Bernd Siegel einstimmig dazu aufgefordert, sein Mandat niederzulegen. Er habe dieses schließlich über die SPD-Liste erhalten und eben nicht über Personenstimmen. Doch Maas hält an seinem Mandat fest: „Ich würde es niederlegen, wenn da wer Junges nachrücken würde, der wirklich Wandel bringen und etwas bewegen würde.“ Sein Kompromiss: Er behält sein Beiratsmandat, verzichtet aber auf seine Sitze im Regionalausschuss Galopprennbahn sowie im Sozialausschuss.

Jens Diestelmann, der Ortsvereinsvorsitzende der SPD, weist darauf hin, dass die Verjüngung im Gange sei, das diese aber Zeit brauche. Man habe sehr wohl junge Nachrücker. Laut Siegel würde der 29-jährige Stefan Orlovius, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, das Mandat von Maas übernehmen. Doch dieser zählt für Maas anscheinend nicht zu dem Personenkreis, den er sich im Beirat wünscht, denn er kritisiert generell, dass wirklich motivierte, junge Menschen wenig Chancen hätten, in der SPD voranzukommen. Meist seien es die, die beim ersten Versuch auf dem Arbeitsmarkt scheitern würden, die dann in der Partei Karriere machen würden. Mit einem in der freien Wirtschaft eher unnützen Studium würden sie dann über die Parteilaufbahn emporkommen. „Ich kann diese Sichtweise in keiner Weise teilen“, entgegnet dazu Bernd Siegel.

Laut Maas sei deshalb aber auch jeder, der ihm nachfolgen würde, Wachs in den Händen von Bernd Siegel. „Unter diesen Bedingungen gebe ich das Mandat nicht ab“, stellt Maas klar. Das sei natürlich ärgerlich für die Partei, gibt er zu. Siegels Sicht der Dinge sieht naturgemäß anders aus: „Helmut Weigelt, Beiratsmitglied und ehemaliger Bürgerschaftsabgeordneter für die SPD, und ich arbeiten mit den Vorstandsmitgliedern des Ortsvereins und der SPD-Beiratsfraktion sehr gut zusammen.“ Sie freuten sich über die Mitarbeit von zahlreichen jüngeren Mitgliedern in Ortsverein und Beirat. Von den 19 Vorstandsmitgliedern des Ortsvereines seien sechs unter 40 Jahre.

Doch Maas geht so oder so nicht im Gutem. Es hake an vielen Stellen: Der Lehrer für Politik, Psychologie und Kunst empfindet den Beirat nicht als Gremium, in dem man irgendetwas wirklich bewegen kann. „Er hat eigentlich abseits einiger Mittelvergaben und Verkehrsfragen eine rein beratende Funktion“, sagt Maas. Und hinzu komme, dass die älteren Männer im Beirat für bestimmte Themen kein Gespür hätten. „Die interessieren sich nur für das Klima, da die Grünen ihnen die Wählerstimmen wegfischen.“ Namentlich greift der 59-Jährige im Gespräch mit dem WESER-KURIER vor allem Helmut Weigelt, 72 Jahre alt, und Bernhard Siegel (69) an: „Es wäre gut, wenn die beiden sich zurückziehen würden.“

Öffentlich begründete Maas seinen Parteiaustritt: „Demokratie lebt vom Wechsel.“ Und: „Bremen ist bekanntlich fast überall Schlusslicht oder fast ganz hinten: Bildung, Arbeitslosigkeit, Armut, Wirtschaftswachstum, Umwelt und Klima“, zählt er Probleme und Symptome einer aus seiner Sicht gescheiterten Politik auf. „Jetzt sind wir auch noch Corona-Hotspot. Man weiß, woran es liegt: Megahochzeiten und Partys Jugendlicher. Man hat, wie in Bremen leider üblich, nicht ausreichend kontrolliert“, wirft er der Stadt vor.

Doch letztendlich hätten Erlebnisse im beruflichen Kontext den zuletzt noch nötigen Anstoß zum Parteiaustritt gegeben: „Es kamen immer wieder Kollegen zu mir und wollten wissen, was denn meine Partei, die SPD, hier oder da mache.“ So wundere man sich kollegiumsintern sehr über die beengten Verhältnisse, in denen man zu Corona-Zeiten unterrichten müsse und das nur, weil die angekündigten Container zur räumlichen Entlastung einfach nicht aufgestellt werden würden. „Dies brachte das Fass zum Überlaufen“, blickt der Lehrer auf die vergangenen Wochen zurück. „Es kam einfach sehr viel zusammen.“

Für Beiratssprecher Siegel steht nur eines fest: „Ulrich Maas möchte mit seinem Austritt und der Begründung dafür der SPD größtmöglichen Schaden beibringen.“ Zur politischen Arbeit von Maas im Beirat, zu dessen Zeit im Ortsverein oder auch zu dessen gescheiterter Kandidatur für die Bürgerschaft möchte er nichts sagen und blickt stattdessen nach vorne: „Wir werden weiterhin intensiv für die Menschen in der Vahr arbeiten“, verspricht Siegel. Denn das tue auch not. „Wir haben große Problemlagen, der drohende Verlust der Mittel Soziale Stadt oder auch das Parken im Stadtteil.“

Maas hält den letzten Punkt zwar in Anbetracht des Klimawandels für aus der Zeit gefallen, möchte aber auch in Zukunft weiter im Beirat mit allen zusammenarbeiten und sieht da auch kein Problem: „Im Beirat ist rein gar nichts kontrovers. 95 Prozent aller Anträge werden von allen Fraktionen unterstützt.“ Deshalb mache es nicht wirklich etwas, dass er nicht mehr in der SPD-Fraktion sei. Für ihn sei es reine Ego- und Machtfrage von Seiten seiner ehemaligen Fraktionskollegen. Abseits der Querelen in der Partei besteht begründete Hoffnung auf ein konstruktives Miteinander, wie auch aus Siegels Worten hervorgeht. „Wir arbeiten inhaltlich und sachlich mit allen Beiratsmitgliedern zusammen.“ Wenn von Herrn Maas sinnvolle Beiträge kämen, würde man diese ebenso behandeln wie die aller anderen. Dieser ist aber überzeugt: „Es darf kein ständiges ,Weiter so' geben. Wir brauchen einen Wechsel – im Ortsverein, im Beirat und im Land.“