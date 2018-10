Rechtsabbieger blockieren die Sicht der Autos, die geradeaus fahren. Wenn dann Fußgänger über die rote Ampel zur Haltestelle laufen, kommt es zum Unfall. (Petra Stubbe)

Die Straßenbahn rattert heran, Autos biegen ab, Radfahrer huschen vorbei, Schüler eilen zur Haltestelle und Anwohner wollen vom Einkaufszentrum Berliner Freiheit die Straßenbahn erreichen: Die Verkehrssituation an der Kurt-Schumacher-Allee Ecke Karl-Kautsky-Straße ist unübersichtlich und unfallträchtig. Zuletzt wurde in den Herbstferien ein 16-jähriges Mädchen schwer verletzt. Im Stadtteil gibt es Überlegungen, wie die Situation verbessert werden kann.

Im Verkehrslagebericht der Polizei Bremen taucht die Kreuzung als einer von zehn Unfallschwerpunkten in Bremen auf. In den vergangenen drei Jahren kam es demnach zu elf Unfällen mit Personenschaden. In fast allen Unfällen waren Fußgänger und Autos verwickelt. Besonders beim Überqueren der Fahrbahn, beim Abbiegen und wenn Passanten und Schüler der Oberschule versuchen, die Straßenbahn zu erreichen, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. In diesem Jahr sind bislang fünf Unfälle zu beklagen.

Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas, Wohnheimen und Krankenhäusern

Die Polizei Bremen bestätigt auf Nachfrage den Unfallschwerpunkt. In den meisten Fällen seien diese auf Fehler von Fußgängern zurückzuführen, die vom Einkaufszentrum kommend bei Rot die Straße beträten, um die Straßenbahn zu erreichen, so Polizeisprecher Niels Matthiesen. Herausfordernd sei die Kombination aus vielen Fußgängern, roten Ampeln und einfahrenden und wartenden Straßenbahnen sowie eine hohe Zahl von Autos im fließenden Verkehr. Zusätzlich erschwert die Schlange auf der Rechtsabbiegespur auf die Karl-Kautsky-Straße die Sicht der geradeaus fahrenden Autos auf die Fußgänger am Straßenrand.

Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD) kündigte an, dass er die Verkehrssituation an der Kurt-Schumacher-Allee, wieder zum Thema machen möchte. „Das ASV (Amt für Straßen und Verkehr) hat die Kreuzung zwar untersucht und festgestellt, dass man da nichts mehr machen könne.“ Er sei in dieser Hinsicht skeptisch. „Ich bin auf jeden Fall dafür Tempo-30 einzusetzen, notfalls auf der gesamten Strecke.“ Hintergrund: Mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung (STVO) ist es möglich vor Schulen, Kitas, Wohnheimen und Krankenhäusern Tempo-30-Zonen einzurichten. In der Kurt-Schumacher-Allee liegen unter anderem ein Wohnheim und die Oberschule.

Eine durchgängige Tempo-30-Zone von der Vahrer Straße bis hinter die Oberschule würde aus Sicht von Bernd Siegel deshalb Sinn machen. Bernd Siegel sagt aber auch, dass es insgesamt eine schwierige Gemengelage sei und Tempo-30 alleine wohl nicht ausreichend sei, um die Situation zu entschärfen. „Man muss sich die Kreuzung auf jeden Fall noch mal angucken, um die Situation zu verbessern.“ Tatsächlich hat die Polizei Bremen an der Kreuzung schon Präventionsmaßnahmen durchgeführt.

„Durch das zuständige Revier, insbesondere die Kontaktpolizisten, finden wiederkehrende, zeitunabhängige Kontrollmaßnahmen statt. Hier wird den Fußgängern das Fehlverhalten aufgezeigt und Aufklärungsgespräche geführt. Dadurch soll vor der Gefährlichkeit des Verhaltens der Fußgänger gewarnt und Verständnis bei den Bürgern erzeugt werden“, teilt Niels Matthiesen mit. Weiter sei von Seiten der Polizei über die Verkehrsunfallkommission dem ASV Vorschläge zur Entschärfung der Kreuzung gemacht worden. So sei beispielsweise die Grünlichtphase für Fußgänger verdoppelt worden und es käme die Tempo-30-Regelung. Weitere Maßnamen würden geprüft.

Notwendige Änderung der Spuren

Aber nicht nur im Bereich der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee und Berliner Freiheit, sondern auch im weiteren Verlauf gilt die breite Straße als unfallträchtig. Vor knapp einem Jahr wurde deshalb die Verkehrsführung der Stauffenbergstraße auf die Kurt-Schumacher-Allee geändert.

Besonders unfallträchtig war der „U-Turn“ (Wendemöglichkeit) im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Allee/Stauffenbergstraße/Geschwister-Scholl-Straße. Die BSAG hatte von vermehrten Gefahrensituationen zwischen Straßenbahn und Autoverkehr berichtet. Der Beirat hatte damals den Änderungen zugestimmt. Seitdem ließ sich nur noch die rechte Fahrspur nutzen, um von der Kurt-Schuhmacher-Allee in die Geschwister- Scholl-Straße einzubiegen. Die linke Spur ist seitdem dem „U-Turn“ vorbehalten.

Hieraus ergab sich für das ASV eine notwendige Änderung an den Spuren von der Stauffenbergstraße in die Kurt-Schumacher-Allee beziehungsweise in die Geschwister-Scholl-Straße, denn es kam zu Konflikten zwischen denjenigen, die über die Gleiszone wenden wollten, und Linksabbiegern, die aus der Stauffenbergstraße kamen. Als Konsequenz wurden die Verkehrsflüsse getrennt. Seitdem können Autofahrer nur noch einspurig aus der Stauffenbergstraße in die Kurt-Schumacher-Allee einbiegen. Anwohner berichten allerdings von langen Staus beim Schichtwechsel von Mercedes, denn über die Straßen Hinter dem Rennplatz, Stauffenbergstraße und Kurt- Schumacher-Allee wollen Angestellte zum Autobahnzubringer.