Martin Koroscha vom Kunstmix hielt die Laudatio. Dem Sinn nach erwähnt er Tagträumer und das „In-die Wolken-Schauen“ und betont, dass der damit verbundene Müßiggang nicht aller Laster Anfang sei. Er beklagt die heute oft fehlende Muße und hebt die Fähigkeit bei „Wolkenguckern“ hervor, sich Dinge vorstellen zu können.

Gastkünstler Benjamin Beßlich hat die vergänglichen meteorologischen Phänomene für sich entdeckt und präsentiert Arbeiten der vergangenen zwei Jahre. In knapp zwei Dutzend Zeichnungen hat er mit Tausenden von Bleistiftstrichen unzählige Wolken auf Papier gebannt. Bei Gewitter hat der Künstler in Regenkleidung den Himmelsereignissen nachgespürt. Nun zeigt er in seiner Ausstellung unter anderem spanische Wolken, Ungetüme, und auch mal den Neustadt-Himmel.

Das Thema der Ausstellung „Wolkenschau“ hat für Beßlich einen doppelten Sinn. Einerseits dient die Schau der Präsentation, aber der Titel steht aber auch für das „In-die-Wolken-Schauen“, für das der Maler John Constable sogar den englischen Begriff „Skying“ geprägt haben soll. Die poetische Schau zeigt jede Menge Wolkengebilde, und fast alle Zeichnungen sind ohne Titel, sodass die Betrachter angesichts der unterschiedlichsten Formationen ihrer Fantasie freien Lauf lassen kann.

Der 45-jährige Künstler verwendet Grafitstifte aller Härtegrade und ein spezielles Knetradiergummi. Viele Materialqualitäten hat er für sein Projekt ausprobiert und dann technisches Zeichenpapier ausgewählt. Glatt und transparent wird dieses durchscheinende Material den flüchtigen Himmelsgebilden am ehesten gerecht. Seine Wolken entstehen durch Zeichnen, Wischen, Auslassen oder auch Schraffieren.

Dabei bewegt Beßlich auch die künstlerische Frage, wie man etwas darstellen kann, das eigentlich in Bewegung ist. Ungewöhnlich, aber „artgerecht“ ist die Präsentation der Bilder: Ungerahmt und nicht hinter Glas hängen die Papierarbeiten beinahe frei und reagieren auf jeden Luftzug. Sie bewegen sich und schweben im Raum, wie Wolken es eben tun.

Das beachtliche Format von „Cloudland“ (145 mal 66 Zentimeter) hat Benjamin Beßlich mit viel zu bearbeitender Fläche künstlerisch vor eine echte Herausforderung gestellt. Zu einem großen Bild verhalte man sich anders, sowohl als Künstler als auch als Betrachter, sagt er. Eine andere Zeichnung zeigt riesige Wolken, die kleinen Industrie-Schornsteinen entsprungen zu sein scheinen: ein Verweis auf den menschlichen Einfluss auf Wetter und Natur.

Benjamin Beßlich, der in einem Atelier in der Neustadt arbeitet, hat Kunst und Erziehungswissenschaften studiert. „Die Natur, zu der auch der Mensch zählt“, ist ein großes Thema für den Künstler, der zudem auch noch Biologie studiert hat.

Als Kleinkind ist Beßlich mit seinen Eltern in die Hansestadt gezogen. Er fühlt sich durch und durch als Bremer und hat hier auch an der Uni studiert. In Delmenhorst arbeitet er als Lehrer an der integrierten Gesamtschule. Sowohl das Künstler-, als auch das Lehrer-Dasein bereiteten ihm viel Freude, sagt er. Es mache ihm als Kunstlehrer Spaß zu sehen, was Kinder für ein Bedürfnis nach Kreativität haben.

Wenn Beßlich eine Idee für ein neues künstlerisches Projekt hat, recherchiert er ausführlich. So ist er zum Beispiel auf Wolkenforscher gestoßen, die Ende des 19. Jahrhunderts untersucht haben, wie Wolken in anderen Ländern aussehen. Er hat Sachbücher gelesen, Wolken-Prosa von Hans Magnus Enzensberger gelesen und sich auch mit der Malerei von John Constable beschäftigt.

Er hört viel Jazz, besucht gern Museen, arbeitet in längeren Phasen an mehreren Projekten und hat bereits zahlreiche Ausstellungen gehabt. Gegenwärtig plant er weiter große Wolkenformate, gestaltet aber auch Objekte aus organischem Material.

Benjamin Beßlich kann sich theoretisch vorstellen, auf Expeditionen dabei gewesen zu sein, als Forscher neue Pflanzen, Gebiete und Tierarten entdeckten, will aber in seinen Zeichnungen keine „wissenschaftliche Abbildungen“ präsentieren. Vielmehr will er ein ästhetisches Bild schaffen. „Es geht um die Wirkung.“