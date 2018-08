Der frühere Schulleiter Jörg Behrmann vor dem Haus am Klinikum Ost, in dem die "Krankenhausschule" untergebracht ist. (PETRA STUBBE)

Es ist eine ganz besondere Schule, die ihren Hauptsitz auf dem Grundstück des Klinikums Bremen-Ost hat. Von ihrem Standort auf dem denkmalgeschützten Gelände aus versorgt die „Schule für Krankenhaus- und Schulunterricht“ alle diejenigen schulpflichtigen Kinder, für die ein Schulbesuch aufgrund einer Krankheit nicht möglich ist.

Die auch einfach Krankenhausschule genannte Bildungseinrichtung ruht auf drei Säulen: dem Unterricht für die Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Bremen-Ost, dem Unterricht für körperlich erkrankte Kinder und dem Hausunterricht. Unterrichtet wird außerdem in der Professor-Hess-Kinderklinik am Klinikum Bremen-Mitte, in der Kinderklinik am Klinikum Bremen-Nord und in der Kinderklinik am Klinikum Links der Weser. 21 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten jedes Jahr knapp 1000 Schüler.

Einblick in den Alltag und die Aufgaben der Krankenhausschule kann Jörg Behrmann geben. Er war 14 Jahre Schulleiter der Krankenhausschule. Seit August ist er Pensionär, der Schule aber noch über den Förderkreis verbunden. Er nennt Beispiele, bei denen nicht die Stammschule, sondern die Lehrer der Krankenhausschule Schulkinder betreuen. „Im psychiatrischen Bereich sind das zum Beispiel die Essstörungen. Diese Kinder sind oft besonders strebsam, bei denen muss man den Schulbesuch eher einschränken.“ Daneben seien häufig Schulvermeider betroffen. „Da geht es nicht darum, dass sie einfach keine Lust haben, sondern nicht in der Lage sind, in die Schule zu gehen“, sagt der Sozialpädagoge.

Da das numerische Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler höher als in der Regelschule ist, fallen Defizite eher auf. „Gerade bei den Vermeidern stellen wir fest, dass sie oft nicht an der richtigen Stelle waren.“ So haben die Lehrer der Krankenhausschule beispielsweise festgestellt, dass ein Schüler eine unerkannte Lernbehinderung hatte. „Der konnte gar nicht dem Unterricht folgen.“ Ein anderer Schüler konnte nach drei Jahren Englisch nicht einen Satz in der Fremdsprache. „Und der Englischlehrer merkt es nicht oder gibt entsprechende Noten, aber damit ist dem Schüler natürlich nicht geholfen.“

Defizite fallen auf

Im psychiatrischen Bereich sind außerdem Kinder und Jugendliche mit Depressionen vertreten. „Das werden immer mehr“, hat Jörg Behrmann beobachtet. Und noch etwas ist ihm aufgefallen: „Die Durchgänge werden schneller, weil die Krankenkassen auf Effektivität setzen. Dadurch werden die Kinder nicht schneller gesund, sondern kommen häufiger wieder.“ Sprich: Die teuren vollstationären Krankenhausplätze wollen die Kassen vermeiden. Überhaupt sei der Behandlungserfolg nicht besonders hoch. „Eine akute Essstörung ist nicht plötzlich geheilt, das kann ein halbes Leben dauern.“ Neben den psychisch erkrankten Schülern, unterrichtet die Krankenhausschule körperlich erkrankte. „Unser Schwerpunkt sind chronische Krankheiten.“ Diabetiker, die neu eingestellt werden müssen, und Nierenkranke sind beispielsweise Patienten, die regelmäßig für einen überschaubaren Zeitraum in die Klinik müssen und dann von der Krankenhausschule beschult werden. Zu den Schülern gehören aber auch Krebspatienten, zum Beispiel mit Leukämie. Diese dürfen wegen Behandlung mit Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken, nicht an einer öffentlichen Schule unterrichtet werden, sondern am Krankenbett.

Die Schule wird in der Bremer Schullandschaft organisatorisch zu den Förderzentren gezählt. „Obwohl wir genau den üblichen Querschnitt der Bremer Schülerschaft abbilden“, sagt Jörg Behrmann. Krankheit kennt keine sozialen Grenzen. Vom Grundschüler bis zum Gymnasiasten seien alle Schularten und Altersgruppen vertreten.

Da die allermeisten Kinder aber nur vorübergehend im Krankenhaus sind, stellt dies besondere Anforderungen an den Unterricht. Patienten der Psychiatrie seien durchschnittlich 44 Tage im Krankenhaus. „Zwischen drei Wochen oder einem Jahr“, sagt Jörg Behrmann. „Wir arbeiten projektorientiert, in die Projekte können die Patienten einsteigen. Daneben nehmen wir natürlich sofort Kontakt zur Stammschule auf und lassen uns das Lehrmaterial schicken und uns sagen, was gerade im Unterricht dran war. Das Ziel ist, dass kein Schüler ein Schuljahr wiederholen muss“, erklärt Jörg Behrmann.

Für Kinder ist die Zeit im Krankenhaus oft mit Langeweile verbunden, da gibt der Schulunterricht Struktur. „Die freuen sich über die Tagesstruktur, denn Krankheit ist langweilig und schränkt den Aktionsradius ein, sie sind superfroh und glücklich, wenn sie zur Schule gehen können.“ Diese Tagesstruktur setzt sich auch bei Kindern fort, die tödlich erkrankt sind. „Wir haben auch sterbende Patienten, die wir, soweit wie möglich, unterrichten.“ Wenn die Schule nicht mehr sei, gäben sich Kinder schnell auf. Für die Lehrer ist der Umgang mit Tod und Krankheit eine Herausforderung. „Das ist natürlich eine schwierige Situation: Sie unterrichten Kinder, von denen sie wissen, dass sie in ein paar Monaten auf dem Friedhof liegen.“ Ein Studienband zur Lehrtätigkeit an einer Krankenhausschule gibt es nicht. „Aber für den Umgang mit Tod gibt es Fortbildungen“, sagt Behrmann.

Für Jörg Behrmann ist es Zeit loszulassen, etwas, was ihm keine Probleme bereite, wie er sagt. „Die Schule funktioniert ganz prima, deswegen kann ich gut loslassen.“ Die Schulbehörde habe sich nach seinen Angaben überhaupt nicht um die Schule gekümmert. „Das hat auch seine Vorteile, man kann die Schule gestalten, wie man möchte.“ Teil dieser Selbstinitiative ist der Förderkreis Schule im Park. „Da haben wir mehr Spenden eingesammelt, als wir im Schulhaushalt hatten.“ Es ist Jörg Behrmann anzumerken: Im Ruhestand muss er nicht mehr diplomatisch sein. Ein Zug, der ihm allerdings offensichtlich nie besonders lag. „Den Stachel des Widerstandes habe ich immer noch, sich den Mund verbieten lassen – das geht nicht.“