Generationswechsel geglückt: Nadin Albrecht (29) ist auf dem Vahrer Markt in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten. (PETRA STUBBE)

Auch die Stimmung unter den verbliebenen Händlern verdüsterte sich. Denn der Mix muss stimmen, wenn ein Wochenmarkt einen großen Kundenkreis erreichen will. Inzwischen haben sich die Mienen wieder aufgehellt, denn es gelang, ein paar neue Marktbeschicker in die Vahr zu holen. Und mit einem neuen Marktmeister kommt ebenfalls wieder mehr Schwung in den Marktbetrieb.

Stephan Menke heißt der neue Marktmeister. Der 46-jährige Schwachhauser, der seit wenigen Monaten beim Großmarkt arbeitet, zieht mit den Händlern an einem Strang, damit diese traditionsreiche Einrichtung beim Einkaufszentrum Berliner Freiheit attraktiv bleibt. Immerhin besteht der Wochenmarkt seit über 50 Jahren, am 2. Juli 1963 war die Premiere im Schatten des Aalto-Hochhauses. Obst und Gemüse, Wurst- und Fleisch, Blumen und Topfpflanzen, Fisch, Geflügel, Brot und Kuchen sowie Käse gab es fortan immer am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend vormittags.

Marktsprecher Frank Spiekermann (l.) und Marktmeister Stephan Menke sind sich einig. (PETRA STUBBE)

Eigentlich seien die Bedingungen ideal, sagt Oliver Oehmichen aus Stuhr, der gemeinsam mit seinem Vater Günter einen Blumenstand betreibt. Die Familie mit Bremer Wurzeln ist bereits seit der Markteröffnung dabei. Eine hervorragende Anbindung ans Straßenbahnnetz zeichne den Markt ebenso aus wie gute Parkmöglichkeiten nahe dem Marktplatz und im Parkhaus des Einkaufszentrums, das zwei Stunden kostenlos genutzt werden kann. Die Kooperation zwischen Markt und Einkaufscenter sei ebenfalls gut und harmonisch, betont der stellvertretende Marktsprecher.

Es sind die allgemeinen Entwicklungen, unter denen der Markt leidet. Bundesweit nimmt die Zahl der Markthändler rapide ab. „Lange Wartelisten für Standplätze gibt es nicht mehr, heute müssen wir um Nachfolger werben“, sagt Marktmeister Menke. Aktuell sucht er vor allem einen Fleischer, der die Nachfolge eines im Juni ausscheidenden Beschickers in der Vahr übernimmt. Auch andere Händler seien willkommen.

Günter und Oliver Oehmichen haben an ihrem Blumenstand viel Stammkundschaft. (PETRA STUBBE)

Einen rollenden Bäckerladen konnte Menke immerhin herlotsen, nachdem der Vorgänger nicht mehr gekommen war. Doch der neue Bäcker kommt bisher nur sonnabends, wenn der Wochenmarkt am besten läuft. „Ich bin aber optimistisch, dass ich ihn auch in der Woche hierher bekomme“, sagt Menke. Kontakt zu neuen Markthändlern hat der Großmarkt unter anderem über den Hersteller der speziellen Verkaufswagen gefunden. Hin und wieder werden auch die Märkte im Umland und etwa in Oldenburg abgegrast, um Nachfolger für ausscheidende Anbieter zu finden. „Es ist wichtig, dass die Kunden hier mit dem Angebot zufrieden sind und nicht Lücken ins Auge fallen“, sagt Marktsprecher Frank Spiekermann, der dreimal wöchentlich in der Vahr Wurst und Schinken verkauft.

Viele Wochenmärkte in ganz Deutschland werden immer kleiner. Klassische Händler merken die starke Konkurrenz der großen Discounter. Die Gründe des Rückgangs sind vielschichtig. Oft verabschieden sich Familienbetriebe von den Wochenmärkten, weil die Kinder den Stand nicht übernehmen wollen. Kein Wunder, denn diese Profession gilt als Knochenjob. Morgens in Allerherrgottsfrühe aufstehen, zum Großmarkt fahren, selber ernten, bei jedem Wind und Wetter draußen verkaufen – da winken viele junge Leute ab.

Nicht so Nadin Albrecht (29) aus Grasberg. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und als Marktbeschickerin in die Fußstapfen der Eltern getreten. Stets gut gelaunt verkauft sie Obst und Gemüse an der Berliner Freiheit. Außerdem beliefert sie Kindergärten und einige Supermärkte mit den Frischwaren. „Das Marktttreiben hat viel Charme und macht mir Spaß“, sagt sie. Eine Weile habe sie als Bankkauffrau gearbeitet, doch das habe ihr nicht gelegen. Als Markthändlerin fühle sie sich richtig wohl. Längst gibt es nicht nur Frischwaren, sondern zum Beispiel auch Bekleidung sowie Taschen und Gürtel auf dem Vahrer Markt. „Das ist zur Abrundung in Ordnung, darf aber nicht dominieren“, sagt der Marktmeister. Den Kunden sei das Frischeangebot wichtig. Und die Kontinuität. Marktbesucher lieben es offenbar, wenn sie der Verkäufer mit Namen kennt und er ihre Wünsche aus dem Effeff kennt: „Ein Pfund Tomaten wie immer?“

Oliver Oehmichen führt den nachlassenden Zustrom zu Wochenmärkten auch auf die stark veränderten Essgewohnheiten zurück: „An den Werktagen versorgen sich viele Menschen nur noch außer Haus. Bremen hat viele Single-Haushalte. Und auch die Familien ernähren sich heute anders. Früher haben die Mütter täglich für ihre Kleinkinder gekocht, heute werden die Kleinen in den Kitas versorgt, und die Frauen gehen arbeiten. Dort essen sie, wie ihre Männer, in Kantinen oder Bistros. So bleibt die eigene Küche kalt.“ Dieser Trend führt dazu, dass die Wochenmärkte vor allem an Werktagen Umsatz verlieren. An Wochenenden ist die Nachfrage dagegen stabil.

An manchen Dienstagen und Donnerstagen mit schlechtem Wetter und geringem Kundenzustrom frage er sich schon, warum er sich das antue, sagt der langjährige Blumenhändler. Doch nur am publikumsstarken Sonnabend präsent zu sein, genüge nicht. Die Käufer orientierten sich dann um und könnten als Stammkunden verloren gehen. Oehmichen: „Das will ich lieber nicht riskieren.“

