Jongleur Andreas Wessels (links) bezieht den Geschäftsführer von Conpart, Jürgen Lohse, in sein Programm ein. (PETRA STUBBE)

Im November 1957 haben sich sieben Bremer Elternpaare zusammengetan und im Februar 1958 die Spastikerhilfe Bremen gegründet. Der Elternverein tauschte sich über Hilfen und Ärzte aus, unterstützte sich gegenseitig, wollte Vorsorgen im Gedanken: Was, wenn unsere behinderten Kinder keine Eltern mehr haben. Was als Elternzusammenschluss leicht wirkt, war eine ungeheure Leistung, ein großes Engagement für die mehrfach schwerbehinderten Kinder. Und noch heute, 60 Jahre später, sind die elterlichen Leistungen riesig – nun für den Verein Conpart.

Conparts Tagesstätte an der Osterholzer Landstraße wird heute von 51 mehrfach schwerbehinderten Menschen besucht, es gibt 25 ständige Bewohner, von denen 21 die Tagesstätte besuchen. 55 mehrfach schwerbehinderte Menschen umsorgt der Elternverein in seinem 60. Jahr des Bestehens, wobei der Älteste inzwischen 60 Jahre ist.

Organisatorischer Kraftakt

An diesem Tag sind viele zusammengekommen: Bewohner, Besucher, Personal und Geschäftsleitung, denn es wird geprobt. Geprobt für die Feier zum 60-jährigen Bestehen, das mit einem Besuch des GOP-Varieté-Theaters in der kommenden Woche begangen werden soll. Ein organisatorischer Kraftakt.

Zur Vorbereitung des Besuchs sind Jongleur Andreas Wessels und Bauchredner Daniel Reinsberg gekommen, die auch Regisseure der GOP-Show sind. Sie zeigen kurze Szenen ihres Könnens mit drei Bällen, die über Kopf, Nacken, Schulter, Arme und Beine rollen, sogar alle gleichzeitig, und zeigen einen Pinguin als Handpuppe, dem Daniel Reinsberg seine Bauchstimme verleiht. Die beiden Künstler beobachten genau, wie das für sie besondere Publikum reagiert, das vielfach in Rollstühlen, teilweise gegen Selbstverletzungen fixiert, sitzt, mal unkontrolliert zuckt, keine andächtige Ruhe bewahrt, sondern unverhofft artikuliert, aber die Show freudig in den Blick nimmt, und gehörig lacht und klatscht.

Als die Conpart-Geschäftsleitung beim GOP angefragt habe, ob ein Besuch möglich sei, habe sich das Varieté äußerst entgegenkommend gezeigt. Wessels und Reinsberg wollten das Publikum vorab kennenlernen. Klar wird schnell, das Gestühl des Varietés muss komplett neu ausgerichtet werden, und es muss Platz geschaffen werden für die vielen Rollstühle. Auch kann der Besuch von Conpart nicht bei einer regelmäßigen Vorstellung stattfinden, weil die Gäste und die notwendigen Begleiter schon eine Menge Publikum sind. Weil die Doppelbelastung von einer Sondervorstellung neben der normalen Spielzeit für die Künstler zu hoch wäre, hat das GOP eine Vorstellung komplett aus dem Programm gestrichen. Allein den Fahrdienst so zu organisieren, dass alle gleichzeitig da sind, wird eine logistisch anspruchsvolle Aufgabe. Fährt eine Gruppe von Conpart, das sind drei bis fünf Bewohner, einmal zum Schwimmen, kalkuliert Conpart Kosten von 700 Euro, was vorwiegend an Fahrkosten und nötiger Eins-zu- eins-Betreuung liegt.

Der Verein Conpart ist 2014 aus dem Zusammenschluss der Spastikerhilfe Bremen und des Vereins für integrative Erziehung und Frühförderung (VIF) entstanden und weiterhin ein Elternverein, der sich durch die Leistungshonorare von Krankenkassen und Pflegeversicherung, aber auch durch die Jahrzehnte anhaltende materielle und finanzielle Hilfe und Eigenleistung der Eltern behauptet. Behauptet auch, weil ihre Kinder gegenwärtig nicht ins politische Förderungskonzept passen, das behinderte Menschen darin bestärkt und fördert, selbstständig und betreut in Wohnungen oder Wohngemeinschaften zu leben. Die bei Conpart Betreuten sind häufig nicht in der Lage, ihren Willen zu äußern.

Die Einrichtung möchte wachsen. Eine Kindertagesstätte mit 100 Plätzen, davon 20 integrativ, ist ein großer Wunsch, ein anderer, mehr Unterstützung für Familien zu bekommen, um Angehörige zu entlasten.

Heike Ahrens-Kulenkampff, Vorstand bei Conpart, will unbedingt den Dank an das GOP- Team loswerden. „Das ist wirklich eine großartige Unterstützung.“ Nina Kokhanets, Bereichsleitung Wohnpflege und Tagesstätte, schaut Rollstühlen und Behinderten hinterher, die nach der kurzen Show zu ihren Stationen wollen. „Wir suchen Arbeitsplätze“, sagt sie. „Auf dem Kinderbauernhof dürfen Bewohner Tiere füttern, für St. Raphael tragen wir Gemeindebriefe aus, für Frauengesundheit frankieren wir Umschläge versandfertig. Arbeit tut unseren Klienten gut.“ Die Probe ist geschafft, die Show darf kommen.

Weitere Informationen

Auf Conpart-bremen.de gibt es Informationen zum 60-jährigen Bestehen, aber auch zu Möglichkeiten der Unterstützung oder Auskünfte über Leistungen und Konzept. der Verein Conpart, Osterholzer Heerstraße 194, ist unter Telefon 40 914-0 zu erreichen, E-Mail info@conpart-bremen.de.