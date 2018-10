An der Biermannstraße in Schwachhausen ist 2012 ein „Mehrgenerationenpark“ mit Geräten für Jung und Alt entstanden. Dienstags ist der Platz bei einem Heigl'n-Bewegungskursus bevölkert, ansonsten halten sich laut Berichten von Anwohnern die Seniorinnen und Senioren aus der Nachbarschaft bei der Nutzung zurück. Es fehle an organisierten Kursen, um die älteren Menschen dort zu aktivieren, heißt es. Professor Benjamin Schüz unterstützt diese Aussage. (Ernst Klatte)

Benjamin Schüz: Dafür wünsche ich mir ein Umfeld, in dem ich alle Dinge des täglichen Lebens zu Fuß erledigen kann, meine Freunde und Bekannte treffen kann und trotzdem am besten auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad schnell ins Grüne komme. Ich komme selber vom Dorf, habe aber lange in Berlin gelebt, bevor wir nach Bremen gezogen sind. Ich finde, dass wir in Bremen prima Möglichkeiten haben, diesem Idealbild nahe zu kommen. Allerdings gibt es auch noch einiges zu tun.

Es ist interessant, sich zum Beispiel die Städte, Kreise und Kommunen anzuschauen, die beim bundesweiten Wettbewerb „Älter werden in Balance“ 2016 Preise gewonnen haben. Die Stadt Heidelberg hat einen Preis für ein lokales Netzwerk erhalten, das an Angeboten zur Stärkung von Gesundheitskompetenz Älterer, mehr Bewegung und der Schaffung geeigneter baulicher Strukturen arbeitet und dabei gezielt niedrigschwellige Angebote vor Ort koordiniert. Hier in der Nähe hat Dötlingen einen Preis gewonnen für ein Konzept mit lokaler Vernetzung und Angeboten für gegenseitige Hilfe.

Ja, diese erfolgreichen Konzepte haben gemeinsam, dass sie die Bedürfnisse und Ressourcen vor Ort – einschließlich der Vernetzungsmöglichkeiten – genau erfassen und am besten wissenschaftlich fundierte Ansätze entwickeln, um die Ziele zu erreichen.

Da gibt es ein schönes Bild: Damit sich etwas bewegt, müssen sich alle bewegen. Das heißt, dass wir in der Forschung uns bewegen müssen, um vom Schreibtisch zu den Menschen zu kommen, und unsere Konzepte vor Ort implementieren müssen. Das heißt aber auch, dass vor Ort Veränderungsbereitschaft wichtig ist, um vielleicht auch mal etwas anders zu machen als bisher. Aus der Versorgendenperspektive heißt das aber auch, dass Angebote nachhaltig finanziert werden müssen, um langfristig planen zu können. Besonders gefordert sind aber vor allem lokale Verwaltungsstrukturen, die entweder koordinierend oder unterstützend tätig werden können.

Prinzipiell ist es eine gute Idee, einen öffentlichen Raum zu schaffen, an dem mehrere Generationen zusammen Freude an der Bewegung haben können. Tatsächlich gibt es auch tolle gruppenbasierte Angebote, die dort aktiv werden. Diese erfolgreichen Angebote zeigen aber auch, dass diese Plätze vor allem als sozialer Ort funktionieren. Es wird kaum jemand alleine hingehen, nur weil es diese Möglichkeit gibt. Wenn solche örtlichen Ressourcen aber in Angebote eingebunden werden, bei denen es darum geht, gemeinsam etwas zu tun, kann das sehr gut funktionieren.

Wenn wir uns von der Idee verabschieden, dass es das eine Angebot gibt, das für alle älteren Menschen attraktiv und wirksam ist, dann können solche Angebote sinnvoll sein. Wir müssen uns nur im Klaren darüber sein, dass solche Angebote nur einen Teil der älteren Bevölkerung ansprechen, diese dafür aber umso mehr. Grundsätzlich sollten wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, dass sich Menschen in der Lebensphase Altern immer stärker voneinander unterscheiden. Das bedeutet vor allem, dass wir Angebote so gestalten müssen, dass sie für spezifische Zielgruppen attraktiv und effektiv sind – und eben für andere nicht, für die müssen wir ein anderes, passendes Angebot entwickeln.

Es gibt sehr gute lokale Angebote der offenen und ambulanten Seniorenhilfe, die sich gerade an ältere Menschen mit geringerem Einkommen richten. Zum Beispiel gibt es in der Vahr vom FQZ den „mobilen Fitnesspfad“ für Ältere. Der Wegweiser „Älter werden in Bremen“, den es auch im Internet gibt und der an vielen Stellen ausliegt, nennt Ansprechpartner. Es gibt Angebote gezielt zum Rehabilitations-Sport, die übrigens auch ärztlich verschrieben werden können, und das Referat Ältere Menschen der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport hat einen Überblick über Angebote vor Ort.

Unserem Gesundheitssystem und den Angeboten für Ältere fällt es in der Tat schwer, ältere Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Das hat verschiedene Ursachen, teils sozioökonomischer, teils kultureller Natur. Besonders wichtig ist es, zu verstehen, wie sich biografische Erfahrungen mit dem deutschen Verwaltungs- und Gesundheitssystem auf die Wahrnehmung von Angeboten auswirken. Wenn ältere Menschen teils ihr ganzes erwachsenes Leben lang die Erfahrung gemacht haben, nicht dazuzugehören und – zumindest die ältere Migranten-Generation – nur temporär geduldet zu sein, werden sie Angeboten, die von Repräsentanten dieses Systems kommen oder so wahrgenommen werden, skeptischer gegenüber stehen.

Ja, es gibt sehr gute Ansätze, zum Beispiel das bundesweite Projekt „Mimi – Mit Migranten für Migranten“, das Migrantinnen und Migranten zu Gesundheitslotsen ausbildet, um dann in den Communities Informationsveranstaltungen abzuhalten und bei der Navigation durch das – erwiesenermaßen nicht besonders nutzerfreundliche – deutsche Gesundheitssystem unterstützt. So kann gezielt kulturelles Wissen nutzbar gemacht werden.

Die Fragen stellte Detlev Scheil.

Zur Person

Benjamin Schüz (43)

aus Schwachhausen ist Professor am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen. Er war bis 2017 in Australien sowie davor an der FU Berlin und in Bremen an der Jacobs University tätig.

Zur Sache

Öffentliche Konferenz zum Thema „Gesund und aktiv älter werden“

Die Landesvereinigung für Gesundheit Bremen veranstaltet in Kooperation mit mehreren Partnern am Donnerstag, 25. Oktober, in der Zeit von 9.30 bis gegen 17 Uhr im Bürgerzentrum Neue Vahr an der Berliner Freiheit eine öffentliche Regionalkonferenz zum Thema „Gesund und aktiv älter werden“. Dazu sind alle Interessierten willkommen.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen aus den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Pflege, Stadtplanung und Bau, Kunst und Kultur, Soziales, Sport, Selbsthilfe, Politik, Migration und Integration, Quartiersmanagement, Krankenkassen und Seniorenarbeit. Anmeldeschluss ist bereits an diesem Donnerstag, 11. Oktober. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen sind nur schriftlich möglich unter www.gesundheit-nds.de, dort sind ein Anmeldecoupon und weitere Informationen zu finden.

In einführenden Vorträgen stellen Referenten die Bedeutung des Quartiers für die Lebensqualität im Alter heraus und beleuchten die Möglichkeiten und Herausforderungen für gesundheitsförderndes Verhalten von Älteren im Quartier. Zu den Referenten gehören die Professoren Harald Rüßler (Dortmund) und Benjamin Schüz (Bremen). Anschließende praxisorientierte Workshops sollen Wege und Konzepte für die Umsetzung von quartiersbezogener Gesundheitsförderung im Alter aufzeigen und auch Raum für Diskussionen bieten.