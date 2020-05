Aykut Tasan (links, Quartiersmanager) und Metin Tarkan Öztürk (Verbraucherzentrale) werben für das neue Projekt. (PETRA STUBBE)

Handyverträge, Mietnebenkosten und Internetbetrug – in vielen Fällen hilft die Verbraucherzentrale Bremen weiter, wenn Menschen das Kleingedruckte übersehen haben oder den Überblick über die Kosten verlieren. Bisher mussten sie dafür in die Altstadt kommen. In Osterholz geschieht nun das Umgekehrte: Die Verbraucherschützer kommen zu den Bürgern ins Quartier.

Seit Anfang des Jahres arbeiten zwei Vollzeitkräfte in einem Büro im Zentrum für Information, Bildung und Beratung (ZIBB) in der St.-Gotthard-Straße im Schweizer Viertel. Metin Tarkan Öztürk und Alexandros Tachtsidis sind die Profis, die künftig die Verbraucher in ihren Rechten stärken möchten. „Wir wollen aufklären, Vorträge anbieten und schauen, wo der Schuh drückt und wie wir schnell Informationen zur Verfügung stellen können“, sagt Metin Tarkan Öztürk. Wichtig sei aber vor allem: „Dass wir durch dieses Projekt in das Quartier gehen und die Menschen vor Ort abholen.“ Großer Pluspunkt sei, dass das Projekt auf vier Jahre angelegt sei. „Ich denke innerhalb dieses Zeitraums können wir viel erreichen“, ist Öztürk optimistisch.

Möglich wird das Projekt durch Geld aus dem Bundesprogramm „Verbraucher stärken im Quartier“. Seit 2017 fördert das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat das Projekt. Ziel ist es, Verbraucher, die aufgrund ihres geringen Einkommens besonders verletzlich sind, das nötige Wissen zu vermitteln. Daraus leitet sich auch die in Nuancen etwas andere Schwerpunktsetzung der Verbraucherzentrale im Schweizer Viertel ab. „Wir wollen aufklären“, sagt Öztürk.

Seit November arbeitet die Verbraucherzentrale mit den sozialen Einrichtungen und Trägern zusammen, um über diese die Verbraucher zu erreichen. Schwerpunkte dieser Aufklärungsarbeit: „Verbraucherrecht, zum Beispiel im Hinblick auf Onlinekauf, Haustürgeschäfte, Handyverträge“, zählt Öztürk einige Beispiel auf. Es geht also nicht so sehr um Einzelberatung, sondern um die Vermittlung von Wissen. Allerdings: Die Corona-Epidemie hat größeren Vorträgen und Veranstaltungen erst einmal den Riegel vorgeschoben.

„Aber wir sind trotzdem zu erreichen“, sagt Öztürk. „Per E-Mail und per Telefon wollen wir Webinare anbieten, zum Beispiel zum Thema Online-Abzocke und Corona-Abzocke“, so der studierte Politikwissenschaftler. Soziale Einrichtungen und Träger können per E-Mail und Telefon weitere Informationen bekommen und Themen vorschlagen, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Die halbstündigen Online-Seminare sind für die Träger und die Verbraucher kostenlos.

Quartiersmanager Aykut Tasan freut sich über das neue Angebot im Schweizer Viertel. „Das ist ein wichtiges Angebot einer Einrichtung, die eigentlich zentral in der Innenstadt liegt, aber da sind unsere Bewohner eher nicht hingefahren.“ Deswegen sei es enorm wichtig, dass die Verbraucherzentrale nun im Quartier ein fußläufiges Büro habe. Das sei vor allem auch deswegen wichtig, weil viele Menschen im Quartier noch gar nicht von der Arbeit der Verbraucherschützer wüssten.

Aykut Tasan freut sich außerdem über die personelle Ausstattung des Büros. „Das ist schon etwas Besonderes, dass dort zwei Vollzeitstellen sind. So kann man auf die Leute zugehen und zum Beispiel auch in die Schulen gehen.“ Der Quartiersmanager denkt aber schon weiter. „Wir wollen im Café im ZIBB ein Verbrauchercafé einrichten, wo es Vorträge geben soll und sich die Bewohner einfach mit Informationen versorgen können.“

Weitere Informationen

Das Büro der Verbraucherzentrale Bremen im Schweizer Viertel im ZIBB, St.-Gotthard-Straße 33, ist momentan nur per Telefon unter 160 77 81 und per E-Mail an schweizerviertel@vz-hb.de zu erreichen.