Osterholz. Der Verein Siedlergemeinschaft Kuhkamp fordert Verkehrsentlastung in Osterholz und hat während seiner Jahreshauptversammlung einen Bürgerantrag verabschiedet. Darin wird der Osterholzer Beirat gebeten, „sich zeitnah und in geeigneter Form gegenüber den zuständigen Dienststellen und Institutionen dafür zu verwenden, dass in absehbarer Zeit eine Verlängerung der Hermann-Koenen-Straße in nördliche Richtung geschaffen wird. Ein Anschluss an die BAB-Anschlussstelle Bremen-Vahr ist vorzunehmen.“

Die täglichen Verkehrsbelastungen auf der Osterholzer Heerstraße seien unerträglich, begründet der Verein seinen Antrag. Sie würden wesentlich verursacht durch das Daimler-Benz-Werk in Sebaldsbrück. „Näherer Erläuterungen hierfür bedarf es nicht, die Gesamtumstände sprechen für sich und sind hinlänglich bekannt“, betonen die Antragsteller.

Mit einem Anschluss der Hermann-Koenen-Straße an die Autobahn-Anschlussstelle Vahr würde endlich eine bedeutende Entlastung der Osterholzer Heerstraße erreicht werden. Der Neubau einer Verbindungsstraße von nur wenigen hundert Metern würde diese Verbindung herstellen, argumentieren die Siedler. „Derzeit muss das Verkehrsaufkommen vom DB-Werk sich über etliche Kilometer über eine zweispurige, unzureichend ausgebaute Straße quälen.“ Die Vorteile in ökologischer und städtebaulicher Hinsicht seien nicht von der Hand zu weisen. Und: „Der Stadtteil Osterholz, der die Folgen der unzureichenden verkehrlichen Erschließung des Daimler-Benz-Werkes in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitzutragen hatte, würde endlich und im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen aufatmen können.“