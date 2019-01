Die Diskutanten in der Kulturambulanz: Betriebsrat Markus Rohdenburg, Bürgerschaftsmitglied Nima Pirooznia (Grüne), Klinikdirektorin Judith Borsch und Finanzsenatorin Karoline Linnert. (PETRA STUBBE)

„Das vergangene Jahr war aufregend“, sagt Judith Borsch, Direktorin des Klinikums Bremen-Ost. „Doch die depressive Stimmung des Sommers hat sich wieder aufgelöst.“ Denn am Klinikum Bremen-Ost ging es im vergangenen Jahr turbulent zu: Durch einen Vergabestopp hatten sich die Renovierungs- und Umbauarbeiten um drei Monate verzögert, die Allgemeinchirurgie wurde an das Klinikum Mitte verlegt, und im Gegenzug zog die Dermatologie von Mitte nach Ost – hinzu kamen Meldungen über Missstände in dem Klinikum, das mit rund 2000 Mitarbeitern ein breites Spektrum medizinischer Leistungen anbietet.

Um über die Zukunft des Klinikums Bremen-Ost, der Pflege in Bremen und eine zukünftige Medizinstrategie zu diskutieren, hatte die Grüne Stadtteilgruppe Osterholz mehrere Fachleute zu einer Podiumsdiskussion in die Kulturambulanz eingeladen. Außer der Direktorin Judith Borsch nahmen auch Markus Rohdenburg, Betriebsratsvorsitzender des Klinikums Bremen-Ost, Nima Pirooznia, Sprecher für Gesundheitspolitik der Grünen Fraktion, sowie Karoline Linnert, Bürgermeisterin und Finanzsenatorin, an der Diskussion teil. Die Moderation übernahm Ralf Dillmann, Fraktionssprecher der Grünen im Beirat Osterholz.

Nach der offenkundigen Finanzmisere der vier Bremer Krankenhäuser in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser hatte der Bremer Senat im vorigen Jahr beschlossen, den kommunalen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) als Dachgesellschaft mit 205 Millionen Euro einen Neustart zu ermöglichen. Zugleich wird an einem Zukunftskonzept gearbeitet das auch das Klinikum Bremen-Ost betrifft. Dazu gehört vor allem eine Konzentration der verschiedenen medizinischen Schwerpunkte an jeweils einem Standort. Das Klinikum Ost soll nach dem aktuellen Stand der Diskussion über dieses Konzept seine chirurgischen Kapazitäten abgeben und sich im Bereich Psychiatrie und Altersmedizin profilieren.

Pflegenotstand kurzfristig nicht lösbar

Finanzsenatorin Karoline Linnert wünschte sich vor diesem Hintergrund, dass die immer wieder aufkommenden Forderungen nach einer Schließung des Klinikums Bremen-Ost endlich aufhören. Außerdem sei die wohnortnahe Versorgung gefährdet, wenn hier nur noch ein psychiatrisches Krankenhaus bestehe und die chirurgischen Kompetenzen abgezogen werden.

Ein weitere Aspekt des Abends war der generelle Pflegenotstand, von dem auch das Klinikum Bremen-Ost nicht ausgenommen: Viele Stellen in der Pflege seien weiterhin vakant, berichtet Judith Borsch, und das betreffe vor allem spezialisierte Bereiche, wie etwa die Anästhesie. Darum habe das Klinikum Bremen-Ost zahlreiche Leiharbeiter eingestellt. Markus Rohdenburg ergänzte, dass inzwischen ein Springer-Pool für das Personal aufgebaut sei, sodass die Pflegekräfte flexibel eingesetzt werden können. „Allerdings macht das ständige Einspringen diesen Beruf unattraktiv“, sagte er.

„Der Pflegemangel ist kurzfristig nicht zu beheben“, meinte Nima Pirooznia von den Grünen, „da die Ausbildung zur Pflegekraft lange dauert.“ Insgesamt müsse es zu einer höheren Wertschätzung und besseren Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal kommen, „sodass sich die stark eingespannten Pflegekräfte zum Beispiel auch mal eine 30-minütige Pause nehmen können.“

Als weiterer Missstand wurde die erhebliche Bürokratie angeprangert, die auch die Mitarbeiter im Klinikum Bremen-Ost stark belaste. „Die Dokumentationsprozesse sind umfangreich und tragen erheblich zur Unzufriedenheit des Personals bei“, sagt Judith Borsch. „Es kommt zu weniger Pflege am Krankenbett, weil die notwendigen Dateneinträge immer mehr Zeit einnehmen.“ Borsch machte die Politik für diesen eingeschlagenen Irrweg der enormen Verwaltungsarbeiten verantwortlich.

Kontrovers diskutierten die Teilnehmer, ob am Klinikum Bremen-Ost die Krankenpflegeschule ausgebaut werden solle. Karoline Linnert hielte dies für einen großen Gewinn, allerdings sei dies auch mit erheblichen Kosten verbunden.

Nach dem Thema Pflegenotstand brachte Moderator Ralf Dillmann die Medizinstrategie der Zukunft zur Sprache: „“Die Medizin muss stärker patientenzentriert sein, und sollte sich auf mehr ambulante Behandlungen ausrichten“, sagt Nima Pirooznia von den Grünen. Judith Borsch schlug in die gleiche Kerbe und forderte, Krankenhäuser nicht nur an der Ökonomie zu orientieren, sondern mehr an den Patienten. Sie plädierte dafür, zum Beispiel die Dermatologie und die Neurologie am Klinikum Bremen-Ost zu behalten und die Notfallversorgung abzugeben.

Zur Medizinstrategie forderte Karoline Linnert eine fortschrittliche Sozialmedizin: „Wenn die Psychiatrie stärker sozial orientiert ist, ließe sich viel mehr aus ihr herausholen.“ Die Finanzsenatorin hält den Verkauf der Krankenhäuser an private Hände für keinen geeigneten Weg: Kommunale Krankenhäuser sollten weiterhin bestehen – doch das müsse immer wieder neu erkämpft werden. Mehr Wertschätzung der Mitarbeiter, mehr Zeit für die kranken Menschen, das war der abschließende Tenor der Diskussion, und Karoline Linnert regte dazu an, wieder einen verstärkten gesellschaftlichen Diskurs über das Thema Gesundheit zu führen.