Die Teilnahme kostet jeweils 6,50 Euro, ermäßigt fünf. Veranstaltungsort ist die VHS im Bamberger-Haus, Faulenstraße 69.

„Wohnung vermieten – aber richtig“ lautet das Thema eines Vortrags am Dienstag, 10. April, 18.30 bis 20 Uhr. Um Rechte und Pflichten im laufenden Mietverhältnis geht es am Dienstag, 17. April, 18.30 bis 20 Uhr. Am Dienstag, 24. April, 18.30 bis 20 Uhr, steht das Thema „Sonder- und Gemeinschaftseigentum, Duldungspflichten und Gebrauchsrechte“ auf der Tagesordnung. Um „Verwalter, Beirat, Eigentümer“ geht es am Dienstag, 8. Mai, 18.30 Uhr. „Die Eigentümer-Versammlung“ ist Thema am Dienstag, 15. Mai, 18.30 bis 20 Uhr.

Um „Bauliche Veränderungen und Instandhaltung“ geht es am Dienstag, 29. Mai, 18.30 bis 20 Uhr. Der Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung stehen im Mittelpunkt des Vortrags am Dienstag, 5. Juni, 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 36 11 23 45.