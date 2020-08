Zwei Jahre Arbeit stecken in den 142 Seiten. Der Geschichtskreis Sebaldsbrück hat die Vahrer Straße ins Visier genommen und die Ergebnisse seiner Recherchen in einem gebundenen Din-A-4-Buch gesammelt. „Vom Keil bis zur Kaserne“ ist die jüngste Veröffentlichung betitelt.

Die „Vahrster Straße“, wie sie früher hieß, verband seit Jahrhunderten Horn mit Sebaldsbrück und beginnt am „Keil“, der spitzen Ecke zwischen der Sebaldsbrücker Heerstraße und der Vahrer Straße. Sie ist eine der ältesten Straßen Bremens. Das Teilstück bis zur Kurfürstenallee wurde nach 1950 in „In die Vahr“ umbenannt. Hier befindet sich heute die Bremer Polizei.

Stolz stellt Helmut Rohde, einer der zwölf Mitglieder des Geschichtskreises, das Werk vor – in seinem Garten und auf Corona-Abstand. Nicht wie sonst bei den Büchern der Gruppe, die im Rahmen einer öffentlichen Präsentation bekannt gemacht wurden. Doch auch so hofft er nun auf ein breites Publikum, und dass sich die Mühe und die Kosten gelohnt haben. Denn Arbeit und Geld für die Entstehung und das Buchbinden haben die Macher aus eigener Tasche investiert.

Schon beim ersten Durchblättern erschließt sich der enorme Aufwand, den die Autoren, Männer und Frauen im Alter von Ende 60 bis 83 Jahren, betrieben haben, um die Vergangenheit der Vahrer Straße zu Papier zu bringen. Haus für Haus, Gelände für Gelände sind sie abgegangen und mit dem Fahrrad abgefahren, haben Anwohner befragt, im Staatsarchiv recherchiert und Privatpersonen um Fotos, Postkarten und Stadtpläne gebeten.

Ein Mitglied, Reiner Meissner, etwa befragte Landwirte nach ihren Erinnerungen, um zu erfahren, was auf dem damals eher ländlich geprägten Gebiet nach und nach entstand. Falk Möllenhoff übernahm die Bildbearbeitung und das Zusammenstellen des umfangreichen Bildverzeichnisses.

Wie ein Puzzle trug der Geschichtskreis seine Ergebnisse zusammen und ordnete die Recherche-Ergebnisse in chronologischer Reihenfolge der Hausnummern der Vahrer Straße. Was steht heute dort? Was war damals an der gleichen Stelle? Diese Fragen werden leserfreundlich und mit vielen, zum Teil nostalgisch anrührenden Bildern beantwortet.

Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Gebäude abgerissen oder baulich verändert. Wer etwa ahnt, dass sich auf dem Areal, auf dem sich heute ein Real-Markt befindet, zuvor eine Schokoladenfabrik ihren Sitz hatte. Das Gebäude des Süßwaren-Unternehmens Cadbury entstand erst Anfang der 60er Jahre. Ehemals war auf dem Gelände ein Gefangenenlager, das später italienische Gastarbeiter beherbergte. In Kriegszeiten wurden diese zu Arbeitsdiensten verpflichtet. In den Baracken, so belegt es der Geschichtskreis mit Dokumenten, war zudem ein Bordell angesiedelt. Erst nach dem Abriss entstanden die Fabrikbauten mit den markant gewölbten Dachaufsätzen.

Das Buch veranschaulicht außerdem, wie ländlich geprägt die Vahrer Straße war, wie viele Bauernhöfe an ihr lagen. Doch nicht nur das. Auch das Wohnhaus eines Bandmitgliedes der „Drei Peheiros“ („Wasser ist zum Waschen da“) säumte die Straße. Viele kleine und große Überraschungen finden sich in dem Buch, das nicht nur für Anwohner der Vahrer Straße eine spannende Lektüre darstellt.

Ja, er kenne jetzt jeden Stein und jeden Grashalm der Straße, bestätigt Rohde. Der gelernte Dreher kommt aus einem geschichtsinteressierten Haus. Sein Wissensdurst über die Vergangenheit naher Orte ist noch lange nicht gestillt. Mit dem nächsten Projekt über die Historie des Schlossparks, setzt er sich bereits gedanklich auseinander. Anlass gab das Jubiläum zum 90. der ehemaligen Gutsanlage.

Nebenbei verfolgt Rohde bauliche Veränderungen in seiner nahen Umgebung. So etwa den Umbau eines Bunkers, in den er sich mit seinen beiden Schwestern und seiner Mutter in Kriegszeiten vor dem Bombenhagel in Sicherheit brachte. Der Bunker beherbergte nach seiner ursprünglichen Nutzung einst Bremens ersten Supermarkt. Er steht nicht weit entfernt von seinem Elternhaus, das der 82-Jährige heute noch in einer Nebenstraße der Vahrer Straße bewohnt.

An Themen wird es dem Geschichtskreis in Zukunft jedenfalls nicht mangeln, ist sich Rohde sicher. Wer Interesse hat, sich mit auf historische Spurensuchen zu begeben, sei herzlich eingeladen, bekräftigt er. Die Runde trifft sich jeden letzten Montag im Monat zurzeit in der Versöhnungskirche, Beim Sattelhof 2.

Weitere Informationen

Das Buch „Vom Keil bis zur Kaserne“ ist für sechs Euro bei Helmut Rohde, Telefon 45 69 63 und Reiner Meissner, 394738, oder per E-Mail an Geschichtskreis.Sebaldsbrueck@gmx.de zu erwerben.