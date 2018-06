Es wurde zwar nicht direkt formuliert, aber die Sorge schwang dennoch mit: In der jüngsten Sitzung des Beirates Osterholz ging es vordergründig um die Arbeit der Kultureinrichtung Kulturambulanz auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost, aber die Schieflage des Klinikverbundes Gesundheit-Nord (Geno), der einer der größten Arbeitgeber im Stadtteil ist, beschäftigt auch die Beiratsmitglieder. Betroffen ist von der angespannten Situation aber auch die Kulturambulanz selbst.

Zunächst war es aber an Achim Tischer, dem Leiter der Kulturambulanz, sein Haus vorzustellen. Die Kulturambulanz betreibt das Krankenhaus-Museum, den Veranstaltungsort Haus im Park und die Galerie im Park. Achim Tischer bezeichnete die Arbeit des Gesamtprojekts, das schon 1987 ins Leben gerufen wurde, als Schnittstellenarbeit zwischen den Bereichen Gesundheit, Kultur, Bildung und Soziales. Die Trägerschaft liegt seit vier Jahren bei der Geno und diese fördert das Projekt bisher jährlich mit 400 000 Euro. "Wir wissen, der Geno geht es nicht gut. Müssen wir uns Sorgen machen?", fragte Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) vor dem Hintergrund der Finanzmisere des Klinikverbundes. "Ich kann keine Zukunftsprognosen geben, aber kann sagen, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Aber es sind Kürzungen vorhanden, nicht solche, die den Bestand gefährden, aber Auswirkungen auf das Programm haben", antwortete Achim Tischer.

In diesen Zusammenhang kann auch ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der Kulturambulanz und dem Trägerverein Haus im Park mit Carmen Emigholz, der Staatsrätin für Kultur, gesehen werden. Das offensichtliche Ziel: mehr Anerkennung und damit unter Umständen auch eine finanzielle Zuwendung aus dem Kulturressort, dessen Förderung sich in den Augen vieler Kulturschaffender bisher zu sehr auf die Stadtmitte konzentriert.

"Die Staatsrätin für Kultur hatte uns eingeladen und hat uns Hoffnung gemacht, dass wir weiter im Austausch bleiben", berichtete Achim Tischer. Es werde einen neuen Kulturförderplan geben, der die Kultur in Bremen neu aufstellen werde. "Ich denke, es ist klar geworden, dass Kultureinrichtungen in den Stadtteilen wichtig sind und dass sie nicht in Mitte liegen müssen, um zentral für die Stadt zu sein."

Die Kulturambulanz bietet etwa 200 Veranstaltungen pro Jahr und lockt knapp 16 000 Besucher jährlich auf das denkmalgeschützte Gelände in Osterholz. "Das Konzept ist bundesweit einzigartig, und mit dem Krankenhausmuseum haben wir ein Alleinstellungsmerkmal im nordwestdeutschen Raum." Die Angebote richteten sich an Menschen über 50, aber auch an Kinder und Jugendliche. "Wir bieten partizipative Projekte für Kinder und Jugendliche an." 5000 Schülerinnen und Schüler hätten im vergangenen Jahr an Projekten der Kulturambulanz teilgenommen. "Daneben bieten wir Profilprojekte an, um vom Rand der Stadt in die Stadt zu wirken." Themen setzen – das klappe auch von der Peripherie aus, sagte Achim Tischer und erinnerte an die Ausstellung "Erfasst. Verfolgt. Vernichtet" in der Unteren Rathaushalle. Er kündigte außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Jugendhilfesystems in der NS-Zeit an. "Die Einrichtungen in Osterholz, St. Petri und Ellener Hof, sind zentral für diese Geschichte", schlug Tischer die Verbindung zum Stadtteil.

Für die Arbeit der Kulturambulanz ist der Trägerverein unerlässlich, denn dieser organisiert das Programm der verschiedenen Veranstaltungsorte. Dafür werden Spendengelder, Fördermittel und Mittel des Beirates, die sogenannten Globalmittel, eingeworben. Insgesamt jährlich 75 000 Euro. "Wir möchten für eine Absicherung der Kulturambulanz und vor allem für das Programm werben", sagte Achim Tischer. "Wir benötigen mehr Planungssicherheit auch vor dem Hintergrund, dass ein Generationenwechsel ansteht, den wir bewältigen müssen."

Diese Bitte traf im Beirat durchaus auf offene Ohren. Einen Beschluss fassten die Stadtteilabgeordneten allerdings noch nicht. Dies soll nach der Sommerpause nachgeholt werden.

Das komplette Programm der Kulturambulanz gibt es auf der Internetseite www.kulturambulanz.de.