In alten Familienalben hat Klaus Buhr gewühlt und dabei zahlreiche alte Fotos aufgestöbert - auch von einem Vorfahren, der auf Ellis Island abgewiesen wurde. (PETRA STUBBE)

„Das ist die Hofstelle Nummer zehn der Familie Eitmann im alten Dorf Arbergen.“ Klaus Buhr erklärt alte Fotografien, die in ansehnlicher Zahl an den Wänden in seinem Wohnzimmer hängen. Er ist der ehemalige Leiter der Grundschule im Stadtteil und hat die alte Dorfchronik neu bearbeitet und herausgegeben. „Der Hof ist seit 1570 nachgewiesen und auf den Namen Eitmann eingetragen“, fährt Buhr fort. Irgendwann begann er, sich für die Geschichte zu interessieren, für die seiner Familie und die des alten Dorfes Arbergen: „Über die Familie meines Vaters wusste ich viel, über die meiner Mutter war nichts bekannt.“ Aus einer vergilbten Mappe kramt er ein Foto hervor. „Die kleinste hier auf dem Bild ist meine Mutter Frieda, geborene Eitmann.“

In alten Hofrollen, in denen die Eigentümer der Höfe einer Gemarkung verzeichnet sind, fand er heraus, dass die Eitmanns sogenannte Bauleute waren, und in der Dorfchronik den Hinweis, dass die Bauleute die wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite im Dorf stellten. Sie hatten oft ein Dutzend Pferde, ein Zeichen für besonderen Wohlstand, und größere Ländereien. Nachdem zunächst Ackerbau das wirtschaftliche Leben in Arbergen bestimmt hatte, betrieben die Bauleute zum Ende des 19. Jahrhunderts mehr Viehzucht. Die Dorfchronik resümiert: „Durch den Übergang vom Getreidebau zur Viehzucht hat sich der Wohlstand der Bauleute bedeutend gehoben.“

Buhr vertieft sich immer weiter in die Ahnenforschung. „Aus der Generation meiner Mutter war mir nur Tante Dora bekannt, den Rest der Verwandten kannte ich gar nicht.“ Und das, obwohl seine Mutter zehn Geschwister hatte. Wo waren die alle geblieben? Er sucht alte Fotos, hört sich im Dorf um und fragt in der Familie nach. Sepiafarbene Aufnahmen aus Amerika wecken sein besonderes Interesse. Eines zeigt einen Lebensmittelladen mit dem Namen Eitmann. Plötzlich erinnert er sich: 1954 und noch einmal drei Jahre später war sein Onkel Johann Eitmann aus New York zu Besuch in Arbergen. Das Thema Auswanderung lässt ihn nun nicht mehr los. Aus dem unbedeutenden Arbergen, aus seiner Familie sind offensichtlich Verwandte von ihm in das „gelobte Land“ Amerika gegangen. Wer? Warum? Wie ist es ihnen dort ergangen?

Mit 16 Jahren nach Amerika

Klaus Buhr recherchiert in den Datenbanken der ehemaligen Einwandererstation Ellis Island vor den Toren New Yorks und findet Erstaunliches: Johann kam am 24. Juni 1897 mit dem Dampfer „Lahn“ des Norddeutschen Lloyd in New York an. Da war er erst 16 Jahre alt. Die Einwandererbehörden in New York notieren auf den Passagierlisten, dass Johann Eitmann zuletzt in Arbergen gewohnt habe, dass er lesen und schreiben könne, dass er in New York bleiben wolle, für sein Ticket selber bezahlt habe und 60 Dollar vorweisen könne.

Er amerikanisiert seinen Namen schnell. Im Zensus für 1910 taucht er als John auf, wohnt in der Audubon Avenue an der Nordspitze Manhattans, gibt seinen Beruf mit „grocer“ an, er hat also einen Lebensmittelladen, und spricht Englisch. 1911 erklärt John seine Absicht, Bürger der USA zu werden. Er ist nun 30 Jahre alt. In dieser Absichtserklärung muss er dem Potentaten, dem er bisher untertan war, dem deutschen Kaiser Wilhelm II., abschwören und alle Loyalitäten anderen Staaten gegenüber widerrufen. Außerdem muss er versichern, weder Anarchist noch Polygamist zu sein.

Das alles geben die Daten in Ellis Island her. Doch sie beantworten nicht die Frage, warum Johann eigentlich aus Arbergen weggegangen ist. Klaus Buhr weiß, im Allgemeinen sind die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg aus Europa ausgewandert, weil sie keine Perspektive mehr für sich gesehen haben. Wirtschaftliche Not, Hunger und Missernten, dazu religiöse und politische Unfreiheit, die „Hoffnungslosigkeit, dass es je besser werde“, wie der Brockhaus schon 1823 die Gründe für das „Amerikafieber“ benannt hatte, dieses Motivgeflecht hatte allein in Deutschland mehr als sieben Millionen Menschen veranlasst, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Der Familie Eitmann in Arbergen, Buhrs Vorfahren, denen ging es jedoch gut. Für den neuen Wohlstand in Arbergen spricht auch die Tatsache, dass die Eitmanns 1877 neben dem Strohdachhaus ein neues Wohnhaus bauen ließen. Warum dann auswandern?

Wenn nicht unmittelbare Not, drohender sozialer Abstieg oder mangelnde Zukunftsaussichten sowie die Sehnsucht nach religiöser und politischer Freiheit und Unabhängigkeit als Auswanderungsmotive wirken, dann kommt vor allem das Erbrecht in Frage. Klaus Buhr findet bei seiner Ahnenforschung heraus, dass Johann nicht den Hof geerbt hätte, sein Bruder Heinrich war ein Jahr älter. In Norddeutschland herrschte das sogenannte Anerbenrecht, demzufolge nur der älteste Sohn einen Hof erbte. Die nachgeborenen Eitmann-Söhne mussten ihren Lebensunterhalt anders verdienen, in einen anderen Hof einheiraten, sich als Knecht verdingen, in den Fabriken in Hemelingen und Bremen arbeiten oder eben ihre Chancen in Amerika suchen. „Knecht“ und „Fabrikarbeiter“ bedeuteten sicher einen sozialen und wirtschaftlichen Statusverlust, in Amerika, so glaubte man, könne es jeder zu etwas bringen.

Amerika als „gelobtes Land“

Briefe bereits Ausgewanderter, Zeitungsartikel und andere Nachrichten verbreiteten das Bild von Amerika als dem gelobten Land, das Land des Überflusses und der Freiheit. „The land of plenty“ nannten es die Iren und die Deutschen sagten: Hier hat man keinen Kaiser. „Auswanderung“ war im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg gerade in Bremen und Umgebung ein beherrschendes Thema, denn die Hansestadt war gemeinsam mit Bremerhaven einer der größten Auswandererhäfen in Europa. Mehr als sieben Millionen Menschen machten sich von hier aus auf den Weg in die USA.

Unter diesen Menschenmassen also auch Johann Eitmann. Und nicht nur er aus der Buhrschen Verwandtschaft. Johanns Brüder Fred, Albert und Diedrich sind auch dabei. Außerdem ist da noch Georg. „Das ist eine komische Geschichte“, erzählt Klaus Buhr. Von dem sei in der Familie nur bekannt gewesen, dass er als Knecht auf dem Hof gearbeitet habe und 1937 gestorben sei. Da gäbe es noch einen Grabstein auf dem Arberger Friedhof. Erst spät und zu seiner Verblüffung erfährt er, dass Georg in der Familie immer als ein bisschen „mall“, norddeutsch für „verrückt“, „von Sinnen“ eingestuft wurde.

Kein Zugang für einen der Brüder

Bei seinen Recherchen in Ellis Island stößt Klaus Buhr auch auf Georg und ist erstaunt. Georg wollte 1905 seinen Brüdern in die USA folgen, wurde aber nicht in die USA hereingelassen, sondern zurückgeschickt. Sein Schicksal irritiert, denn eigentlich ist er ein Modell-Einwanderer. Er erreicht laut Passagierliste von Bremen mit der „S.S. Neckar“ kommend am 31. August 1905 New York. Sein Beruf sei „farmer“, er hat 60 Dollar dabei, ist kein Anarchist oder Polygamist und sein Gesundheitszustand ist gut, außerdem hat er keine körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Bei den Kontrollen der Einwanderer auf Ellis Island waren das die wichtigsten Kriterien, an denen eine Einwanderung in die USA scheitern konnte (zusätzlich war es verboten, einen Arbeitsvertrag zu haben oder Chinese zu sein). Die Hürde, die vielleicht zu hoch für Georg war, war der „literacy test“. Hier musste man seine intellektuellen Fähigkeiten demonstrieren, etwa ein Karo malen oder das Puzzle eines menschlichen Kopfes korrekt zusammenfügen. „Zu dieser Erklärung, warum Georg wieder zurückgeschickt wurde, würde auch passen, dass man ihn in der Familie als ‚mall’ bezeichnete“, fasst Buhr zusammen. Dann kramt er noch ein Familienfoto heraus. „Wer ist wohl Georg?“ fragt er und gibt gleich selbst die Antwort: „Der rechts sitzt, mit der weißen Jacke und der Pfeife in der Hand.“

Klaus Buhr kramt den Stammbaum der Familie hervor. „Das ist Diedrich“, sagt er, „auch eine komische Geschichte, spannend und voller Ungereimtheiten“. In der Familie würde erzählt, dass er 1911 nach Arbergen zurückgekehrt und im Ersten Weltkrieg gefallen sei. Tatsächlich aber findet sich sein Name auf diversen Passagierlisten: Zum ersten Mal reist er in die USA mit 16 Jahren, am 3. August 1907 mit der „Großer Kurfürst“ von Bremen. Das zweite Mal findet man ihn auf der „George Washington“ des Norddeutschen Lloyd im September 1911, das letzte Mal kommt er in der Dritten Klasse ebenfalls auf der „George Washington“ am 28. März 1914 nach New York.

Rätsel um Diedrich Eitmann

Hier ist auf der Liste hinter seinem Namen „non-immigrant“ gestempelt. Warum? Was war mit ihm in der Zwischenzeit geschehen? Das Merkwürdigste aber ist, dass es eine „registration card“, einen Wehrerfassungsbogen, vom 5. Juni 1917 (die USA waren wenige Monate vorher in den Ersten Weltkrieg eingetreten), gibt, dort ist ein gewisser Richard Eitmann eingetragen. Unterschrieben allerdings hat Diedrich Eitmann, etwas unsicher ist die Schrift, aber immerhin. Auch das Geburtsdatum stimmt mit dem Diedrichs überein, auch der Geburtsort Arbergen. Und auf der Karte ist zweimal vermerkt, dass er in einem „insane hospital“ Patient sei. Diedrich war also offensichtlich geisteskrank. Dass als Name „Richard“ auftaucht, ist möglicherweise auf ein Missverständnis des Beamten, der die Karte ausgefüllt hat, zurückzuführen. Die Kurzform von „Richard“ im Amerikanischen ist „Dick“, phonetisch nicht weit entfernt von Diedrich.

Klaus Buhr breitet eine Palette von Postkarten auf dem Wohnzimmertisch aus. „Es gibt so gut wie keine Briefe, die waren wohl zu faul zum Schreiben. Aber Postkarten. Vor allem Schwester Frieda, also meine Mutter, war die Empfängerin von Karten aus Amerika.“ Geschrieben wurde manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch.

Eine Lederpostkarte von 1907

Die Postkarten zeigen beeindruckende Bilder von New York, vom Schiffsdeck oder Kitschiges. Selten geht der Text über herzliche Grüße zu Ostern, Weihnachten und zum Geburtstag hinaus. Die witzigste Nachricht ist eine Lederpostkarte von 1907. Sie ist wohl von Albert Eitmann, auf der Vorderseite ist sein Name zu entdecken, er schreibt: „Das bin ich. Das Bild ist ganz gut geworden.“ Die Karte strahlt die Zufriedenheit und den Status des Schreibers aus, nicht umsonst heißt es: „Souvenir of Dreamland“ – die USA als das „Traumland“.

Von den fünf Eitmann-Brüdern, die nach Amerika ausgewandert sind, haben es drei, John, Fred und Albert, „zu etwas gebracht“, nicht der große Wurf vom Tellerwäscher zum Millionär, aber ein Leben ohne Not, in Freiheit, einen bescheidenen sozialen Aufstieg realisierend. In Arbergen wäre dies in dieser Form zu der Zeit nicht möglich gewesen, zu starr waren die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse. Nach heutigem Sprachgebrauch waren die drei Brüder „Wirtschaftsflüchtlinge“. Zwei Brüdern gelang es nicht, sich in Amerika zu etablieren, Georg musste wieder zurück und wurde Knecht in Arbergen, Diedrich war Patient in einem „insane hospital“ in den USA.

Johann und Fritz kamen zu Besuch nach Arbergen, Frieda fuhr zum Gegenbesuch in die USA. Den Kontakt zur „alten Heimat“ hielten auch noch die Enkel der ausgewanderten Eitmanns. Die ultimative Form der Korrespondenz zwischen den Familienmitgliedern auf beiden Seiten des Atlantik beschreibt diese nicht ganz fehlerfreie Postkarte: „Liebe Schwester. Diedrich erzählte mir, daß ich Dir mahl schreiben sollte. Damit habe ich ein Par Zeilen geschrieben es grüßt Dein Bruder Albert.“ Damit ist alles gesagt.