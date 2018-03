März, um 17 Uhr mit einer Besichtigung der Gebetsräume der ATIB-Moschee und führt zur evangelischen Trinitatis-Gemeinde. Früher waren die Wege zu den drei spirituellen Orten in Osterholz länger, aus Rücksicht auf ältere Teilnehmer wurden die Strecken jedoch verkürzt. Bereits am Mittwoch fand ein Vorbereitungstreffen von Vertretern der katholischen Pfarrgemeinde St. Raphael, der evangelischen Trinitatisgemeinde, der Melanchthon-Gemeinde, der ATIB-Moschee und Mitarbeitern von Ortsamt oder Beiräten statt.

Bisher machten sich jedes Jahr 30 bis 50 Osterholzer auf den Friedensgang. Immer stand der Friedensgang unter einem bestimmten Motto, in diesem Jahr lautet es „Frieden“. Dazu wird es verschiedene Auslegungen an den unterschiedlichen spirituellen Orten geben. „Das hat Leute angezogen“, so Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter von Osterholz. Als Christ ist er regelmäßiger Teilnehmer der Friedensgänge seit der ersten Stunde. Allerdings empfiehlt er die Teilnahme auch solchen Mitbürgern, „die keiner Konfession angehören, aber einmal die Räume sehen wollten“.

Damit spricht Schlüter das wichtigste Anliegen der Veranstalter an, die zwanglose Begegnung von Menschen nicht nur mit unterschiedlichen Konfessionen, sondern auch die Begegnung mit Konfessionslosen. Zieht die Gruppe durch Osterholz, entstehen zudem immer Gespräche mit anderen Passanten. Darüber, was gerade im Ortsteil los ist - was auch andere Menschen anlockt, die sonst eher Berührungsängste haben. „Es regt zum Nachdenken an. Friedensarbeit beginnt vor Ort“, resümiert Schlüter.

Man lernt sich kennen, respektieren und schätzen. Immer sind Menschen aus den beteiligten Gemeinden beim Friedensgang dabei, davon ein Drittel als Neulinge. Aus den Friedensgängen resultieren weitere Kontakte wie der jüngste Besuch von Mitgliedern der ATIB-Gemeinde, die kürzlich in St. Raphael waren. Dabei tauschte man Gedanken über den jüdischen Bußprediger Johannes der Täufer aus, der in der Umayyaden-Moschee in Damaskus seine letzte Ruhe gefunden haben soll. „Für mich ist es immer etwas ganz Besonderes, diese verschiedenen spirituellen Räume an einem Nachmittag zu erleben. Sie geben Ruhe und Kraft", sagt Schlüter.

Beteiligte sich beim Friedensgang 2017 Finanzsenatorin Karoline Linnert, so hat sich diesmal kein prominenter Gast angekündigt. Stattdessen sind es dieses Mal gleich drei kleine Gruppen der Trinitatis-Gemeinde, die Akzente zum Thema Frieden setzen möchten, indem sie alle an einen Tisch bitten, um selbst Gekochtes zu probieren. Zudem planen sie, für alle Teilnehmer zu singen und eine szenischen Aufführung zu gestalten.

Zum Friedensgang sind alle Interessierten eingeladen. Der Gang beginnt nach der Besichtigung der ATIB-Moschee am Donnerstag, 15. März, um 18 Uhr, bei der ATIB-Gemeinde, Graubündener Straße 88, und führt zum Trinitatis-Gemeindezentrum, Sankt-Gotthard-Straße 140.