Marc, Fatih, Eve und Nodin zeigen ihre selbst gebastelten Feen- und Quallenkostüme. Diese brauchen sie für ihre Aufführung, bei der fantasievollen Geschichten von unterhalb der Meeresoberfläche handeln.

Begleitend dazu wird dort auch eine Ausstellung gezeigt. Inspiriert von dem Buch „Urmel taucht ins tiefe Meer“ von Max Kruse, dem Ehemann der Puppenmacherin Käthe Kruse, haben die Dritt- und Viertklässler von der Schule an der Brinkmannstraße unter Anleitung der Theaterpädagogin Edna Lüttmann selbst ein Stück geschrieben. Mit dieser dritten Premiere bei „KiS! Kunst- und Scheinwerferlicht“ geht das Projekt des Kunst- und Theaterhortes Hemelingen nun in die Schlussrunde. Bei „KiS!“ entwickeln 20 Schülerinnen und Schüler aus zweiten, dritten und vierten Klassen im Lauf eines Jahres ein eigenes Theaterstück. Sie singen, tanzen und schauspielern. Eine weitere Schulaufführung für die Kinder aus der Schule Brinkmannstraße ist am Freitag, 16. Juni, um 10 Uhr geplant.

Ein Blick in die Werkstatt zeigt: Hier schneidern Fatih, Eve, Marc und Nadin fleißig an feenhaften Kostümen in Unterwasserfarben, an denen zarte Bänder befestigt sind. Unterdessen werkeln andere Schulkinder im Nachbarraum an dem Bühnenbild. Und Edna Lüttmann probt engagiert mit der Drittklässlerin Janet, dem Viertklässler Finn und ihren Schulkolleginnen Merijem und Aysegül das Stück, das ganz schön abenteuerlich anmutet. Sie freut sich darüber, dass sie zusätzlich mit den Kindern Ausflüge in verschiedene Bremer Theater unternehmen kann. Mitte Mai haben die kleinen Nachwuchskünstler zudem ein spannendes Proben- und Übernachtungswochenende erlebt.

BH Hemelingen Theater (PETRA STUBBE)

Finn kennt die Kult-Bücher von Max Kruse über das vorlaute Dinosaurier-Baby Urmel gut. Allerdings hat das neu entstandene Stück nicht mehr viel mit Kruses Original-Urmel zu tun. Und die Geschichte des neuen Stückes geht so: Eine Expeditionsgruppe unter Leitung von Doktor Duckelstein hat eine Karte gefunden, die zu einem Schatz auf einer Insel mitten im Meer führt. Und nun wird die Gruppe von einem Hammerhai auf dem Floß über's Meer dorthin gebracht, wo die Koordinaten für den Schatz vermutet werden. Dann gibt der Nixenkönig die Anweisung, dass die Quallen alle Menschen gefangen nehmen sollen, weil er diese für eine Bedrohung hält. Wie sich herausstellt, sind die glibberigen Tierchen jedoch selbst ganz scharf auf den Schatz und schlagen einen Deal vor: Sollten die Menschen es schaffen, den Schatz aufzuspüren, dann wird Halbe-halbe gemacht. Na, und selbstverständlich soll auch das Publikum bei der Aufführung im Schnürschuh-Theater davon profitieren und etwas abbekommen. Und schließlich verlieren auch die Nixen ihre Scheu vor den Menschen und dürfen mit ihnen sprechen. Fazit: Happy-End. Edna Lüttmann zählt ihre Schützlinge zu Probenbeginn ein: „2,3,4, go!“ Finn hat die Rolle der traurigen, alten Krake Vüninfe, die nicht zuletzt auch im Geschehen mitmischt.

Finn als Vüninfe macht sich auf einem Tisch breit – seit Jahrhunderten sitzt die Krake als Wache auf dem Nixenschatz. Finn faucht die Nixenmädchen Janet, Merijem und Aysegül, die ihn umgeben, an: „Was wollt ihr, weshalb stört ihr mich?“ Edna Lüttmann beobachtet aufmerksam die Probenszenerie und sagt zu dem kleinen Laienspieler: „Lass' Dir Zeit, Finn, das ist deine Szene, du darfst das gerne ausspielen“. Und schon schnappt sich Finn in der Rolle der Krake eines der kreischenden Mädchen, die als Nixen in einem imaginären Meer um ihn herum schwimmen. Dabei würde die Krake doch nur zu gern mit den Nixenmädchen spielen und dafür stellt er nun Bedingungen: „Solange mich die Nixen nicht in ihre Gemeinschaft aufnehmen, kann ich den Schatz nicht frei geben“. Die Kinder, die da so fleißig proben, sind sich unisono einig: „Wir sind glücklich, wenn wir wieder ins Theater fahren können!“

BH Hemelingen Theater (PETRA STUBBE)

Die Kooperation zwischen der Grundschule an der Brinkmannstraße, dem Bürgerhaus Hemelingen und dem ASB Bremen ermöglicht es, dass die 20 Kinder direkt von der Schule ins Bürgerhaus gefahren werden, dort Mittagessen bekommen und danach in den Kunst- und Theaterwerkstätten kreativ werden können. Laut Edna Lüttmann ist das Ziel der nachhaltigen Wirkung des „KiS!“-Projektes, den meist Bildungs benachteiligten Kindern das Theater durch Kunst näher zu bringen und diese beiden Künste miteinander zu verbinden.

Seit September 2014 findet im Bürgerhaus Hemelingen das Projekt „KiS! - Kunst im Scheinwerferlicht“ statt. Im Rahmen des Projektes haben erfreuliche Sekundäreffekte erzielt werden können, so konnten beispielsweise Konflikte, die an der Schule existierten, auf diese spielerische Art gelöst werden. Darüber hinaus hätten sich Konzentration, Kreativität, aber auch das Durchhaltevermögen verbessert, resümiert Lüttmann. Ein weiterer, positiver Nebeneffekt: Die Sprachbarrieren seien durch das Improvisationsspiel im Theater peu à peu aufgehoben worden.

Nicht von ungefähr wird das Projekt von der Bundesvereinigung kultureller Jugendbildung im Förderprogramm „Künste öffnen Welten“ im Rahmen der Bundesförderung Bündnisse für Bildung „Kultur macht stark“ gefördert. Und mit dieser Unterstützung im Rücken wird bereits eine Neuauflage von „KiS!“ geplant.

