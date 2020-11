Auch in Kattenturm ist Hood-Training inzwischen aktiv. Hier auf einer 2019 errichteten Anlage. Darüber hinaus gibt es Trainingszeiten unter anderem in Gröpelingen, Vegesack, Lesum, Stuhr, Delmenhorst – und in Berlin-Tempelhof. (Hannah-Manike Focken)

Bei seinem Besuch im Ausschuss für Kinder und Jugendliche des Beirats Osterholz hat Daniel Magel, Gründer und Kopf der gemeinnützigen Gesellschaft Hood-Training, die vergangenen Jahre des in Tenever gestarteten Projekts Revue passieren lassen. Zukünftig soll es mit der gemeinnützigen Arbeit und mit der eigens gegründeten Hood Work GmbH weiter vorangehen.

Der Besuch kam einem Zurück zu den Wurzeln gleich, weil Hood-Training seine ersten Schritte mithilfe der kleinsten gesellschaftlichen und politischen Gremien – der Stadtteilgruppe Tenever und dem Beirat Osterholz – machte. 1996 kam Daniel Magel aus Kasachstan nach Bremen. Genauer gesagt nach Tenever; damals noch ein Stadtteil mit schlechtem Ruf, ein hartes Pflaster für den jungen Mann mit geringen Deutschkenntnissen, der sich dort in einem Umfeld zurechtfinden musste, in dem es oftmals eher rau zugeht.

Magel und seine Freunde wollten in den 90ern mehr als nur zusehen

Doch Ende der 90er-Jahre begann die Sanierung des Ortsteils. Und Daniel Magel und seine Freunde wollten nicht nur Beobachter sein, sondern selbst gestalten. Die Idee der Jugendinitiative Hood-Work wurde geboren. Unterstützung bekamen die Jugendlichen für ihre Projekte aus Mitteln des Förderprogramms Wohnen in Nachbarschaften (Win), die in der Stadtteilgruppe vergeben werden, und den Globalmitteln des Beirats. 20 Jahre später ist aus der Initiative von Jugendlichen, die in Eigenregie im inzwischen Kessler-Block Sportangebote entwickelten, ein deutschlandweit bekanntes Jugendhilfeprojekt geworden. Zentraler Bestandteil ist der Sport an Klettergerüsten unter freiem Himmel direkt in den Quartieren, in der Nachbarschaft. Aus dem englischen Wort für Nachbarschaft, „neighbourhood“, leitet sich auch der Name des Projekts ab.

„Irgendwann war es so weit, dass wir auf eigenen Beinen stehen konnten und haben eine GmbH gegründet“, fasste Daniel Magel im Ausschuss die vergangenen Jahre zusammen. Die Hood Work GmbH vermarktet den Namen, finanziert Werbung und organisiert den Verkauf von Merchandise-Artikeln. „Ziel ist, dass es sich selbst trägt“, so Magel. Im vergangenen Jahr wurde außerdem die gemeinnützige Hood Training GmbH gegründet. „Die ist dafür da, Jugendarbeit und Sozialarbeit zu machen.“ Tatsächlich ist Hood-Training seit Juni anerkannter Träger der Jugendhilfe in Bremen.

Offene Jugendarbeit auf dem Platz – und darüber hinaus

„Wir sind in sehr vielen Schulen aktiv, haben überall in Bremen Sportplätze aufgebaut und machen dort offene Jugendarbeit“, sagte der studierte Sportpädagoge Magel. „Wir wollen überall Werbung machen für Kids, die nicht im Sportverein sind, vielleicht anders sind.“ Aber es geht über das Training an der Klimmzugstange und der Affenleiter hinaus. „Wir machen auch Graffitis, Videos, texten, machen Layouts mit den Kids.“

Der Kern der Arbeit, wie ihn Magel beschrieb: „Wir akzeptieren die Jugendlichen mit ihren Problemen und versuchen, sie dort rauszuholen.“ Mit „dort“ meint Magel problematische Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen. Berührungsängste hat er dabei nicht. Magel trainierte Häftlinge der Justizvollzugsanstalt und Jugendliche aus Nordafrika. „Die haben zum Teil acht Jahre auf der Straße gelebt, ein ganz anderes Pflaster als hier.“ Einige hätten es geschafft, viele seien inzwischen aber abgeschoben worden.

Das Angebot ist kostenlos

Silvia Suchopar (Linke), Anwohnerin in Tenever, lobte die Arbeit von Magel. „Ich bin fasziniert davon, was ihr mit den Jugendlichen macht, wie ihr den Kindern und Jugendlichen Respekt beibringt.“ Das Schöne sei, dass das Training kostenlos sei. Lutz Scheel, sachkundiger Bürger der CDU, wollte wissen, wie Magel die Jugendlichen erreiche. „In Tenever kenne ich die Familien, die Brüder, die Eltern der Kids. Ansonsten laufen wir in anderen Stadtteilen durch die Straßen und sprechen die Jugendlichen an – Hood-Training kennen die Kids, aber es ist schwer.“ Generell beobachtet er bei den Kindern und Jugendlichen aber einen gewissen Ehrgeiz. „Die Kids haben Bock drauf, das auch zu schaffen, wenn sie sehen, was wir machen.“

Künftig möchte Magel auch straffällig gewordenen Jugendlichen eine Chance geben, bei Hood-Training ihre Sozialstunden abzuleisten – oder wie er sagte: „Dann werden die verurteilt, mit uns zu trainieren.“ Magel lässt anklingen, dass die Resozialisierung harte Arbeit ist und in diesem Fall auch nicht ohne Schweiß ablaufen wird.

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter warf einen Blick auf die derzeitige Situation, in der Jugendliche kaum Möglichkeiten hätten, etwas zu übernehmen. „Von daher ist es gut, dass man weiß, dass sie da am Drücker sind und bleiben und den Jugendlichen eine Ventilfunktion bieten.“ Tatsächlich wusste auch Daniel Magel noch nicht, ob und in welcher Form das Training während des Teil-Lockdowns stattfinden kann. „Aber ansonsten machen wir Training per App“, kündigte er kurzerhand an.

Weitere Informationen

Außerhalb des Teil-Lockdowns sind die Öffnungszeiten von Hood-Training in Tenever dienstags von 16.30 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr in der Otto-Brenner-Allee 42. Für Kinder aus dem Schweizer Viertel gibt es donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr eine Trainingseinheit in der Otto-Brenner-Allee 42. Freitags können Kinder von 17.30 bis 19 Uhr mit Trainerin Carolina Magel auf dem Mehrgenerationenplatz, Züricher Straße 1, trainieren. Weitere Informationen gibt es online: www.hoodtraining.de.