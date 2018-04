Bernhard Osei Nowotny (von links), Mahsum Yalcin, Michael Arends und Lukas Gerhard unterstützen die Tenever-Liga, die jetzt in die Saison gestartet ist. (Petra Stubbe)

Straßenfußball aus Spaß, mit einer Prise Ehrgeiz, das ist die Tenever-Liga. Die St. Petri Kinder- und Jugendhilfe organisiert die Liga im Sommerhalbjahr, dieses Mal gemeinsam mit Werder Bremen und unterstützt durch die Förderung aus dem Win-Programm (Wohnen in Nachbarschaften). Jetzt wurde die Tenever-Liga beim Fit Point eröffnet, mit Grillen und einem Begleitprogramm mir Spielen für Kleine.

Die kickenden Kinder treten an den Dienstagen, 8. und 29. Mai, 19. Juni und 21. August, ab 16.30 Uhr beim Fit-Point zu Ausscheidungsspielen gegeneinander an, und spielen schließlich das Finale am Freitag, 14. September, ab 16.30 Uhr auf dem Bolzplatz Pfälzer Weg.

Das Finale soll wie in den Vorjahren wieder ein großes Fest werden, zu dem unter anderem Prominenz von Werder Bremen erwartet wird. Schon zum Start sind Bernhard Osei Nowotny, Mahsum Yalcin, Michael Arends und Lukas Gerhard von Werder Bremen bei der Organisation, der Betreuung und als Schiedsrichter dabei.

Jede der zehn Mannschaften besteht aus fünf Feldspielern und dem Torwart. Und jeder und jede kann mitmachen, wofür eine Anmeldung im Fit-Point bei Irina Eichhorn genügt. Irina Eichhorn und Atila Yeni sind seit langem die tragenden Säulen der Tenever-Liga und beginnen Monate vor dem ersten Torschuss mit den Vorbereitungen. Dazu gehört das Zusammenstellen von Mannschaften aus den Meldungen, die nicht als Mannschaft sondern einzeln eingegangen sind. Eichhorn und Yeni achten darauf, das Größere und Stärkere in eine Mannschaft mit Kleineren und Schwächeren kommen.

Kleine Tricks auf Lager

Insgesamt, an allen Terminen, treten erfahrungsgemäß etwa 50 Mannschaften an, was 400 sporttreibende Kinder aller Nationalitäten bedeutet. Wer nicht untrainiert in eine Mannschaft möchte oder nicht weiß, wo er leistungsmäßig steht, der sollte sich bei Irina Eichhorn zu den Trainingsterminen anmelden. Diese werden 14-tägig im Fit-Point, einer Einrichtung der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe, angeboten. Bis zum Finale im September bleibt noch viel Trainingszeit, um fit oder fitter zu werden.

Nicht nur die langjährige Erfahrung von Irina Eichhorn und Atila Yeni sorgt dafür, dass alles optimal läuft, Eichhorn hat auch kleine Tricks auf Lager. Wenn die Sportstätte nicht sauber hinterlassen wird, hilft ein Eis pro voll gesammeltem Müllbeutel, weiß die sportliche Organisatorin.

„Seit Jahren funktioniert das Miteinander von Nationen“, freut sich Cemile Tolan, Fachbereichsleiterin Offene Kinder- und Jugendarbeit in Osterholz/Tenever der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe.

Dann pfeift Michael Arends, der im Werder-Trikot gleich als Respektsperson wahrgenommen wird, das Turnier an. Und schon beginnen das Laufen nach Bällen, das Stürmen auf Tore und der Jubel nach Treffern. Die Liga ist eröffnet. "Komm spielen, komm schauen", werben die Organisatoren.

Tenever-Liga: Anmeldung für Spielerinnen/Spieler und Mannschaften bei Irina Eichhorn, Halle für Bewegung, Pfälzer Weg, Telefon (0421) 1785 952, Mobil: (0176) 9836 7475, E-Mail: fit.point@stpetribremen.de.