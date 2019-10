Von Worten und Kartoffeln

Martin Koroscha in seinem Hemelinger Atelier bei der Arbeit. (PETRA STUBBE)

Martin Koroscha ist eine feste Größe in der Kunstszene der Hansestadt. Der umtriebige, freischaffende Künstler ist einerseits seit 2011 Mitglied der Produzentengalerie Kunstmix im Schnoor, arbeitet andererseits auch als Kulturmanager und diplomierter Kunstpädagoge. Aber auch in seinem Revier in Hemelingen hat er viel bewegt: So konzipiert er immer wieder Programme für das Bürgerhaus Hemelingen und ist Initiator des Tofazz-Kunstpreises. Vor zehn Jahren gründete er das Hemelinger Kunstnetz. Kunstinteressierte aus Hemelingen, aber auch aus anderen Stadtteilen pilgern zu den monatlichen Veranstaltungen, die er seit vielen Jahren in seinem „Atelier Spezial“ im Kubiko anbietet.

Die Idee des aus Korbach stammenden Künstlers, der von 1991 bis 1995 in Ottersberg sein Studium der Bildenden Kunst absolvierte, ist überzeugend und hat sich durchgesetzt: Koroscha gibt ein bestimmtes Thema vor, von dem sich seine Malschülerinnen und -schüler inspirieren lassen können. Dazu passend lädt er renommierte Künstler ein, die die Vernissage mit ihrem Programm veredeln. Am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr, im Atelier Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstr. 19 (Kubiko), ist bei der neuesten Ausgabe des „Atelier Spezial“ die unkonventionelle Künstlerin Etta Streicher zu Gast. Sie wohnt in Rüdersdorf bei Berlin in einem LKW. Seit 2004 jongliert und experimentiert sie mit Poesie und Theater. So inszeniert Streicher ihre eigene Lyrik und Sprechtexte für die Bühne. „Die Performances der Künstlerin bewegen sich irgendwo zwischen Lesung, Theater und Slam-Poetry“, kündigt Martin Koroscha an.

Ungewöhnliche Experimente

Im „Atelier Spezial“ wird Etta Streicher am 29. Oktober mit Worten und Kartoffeln experimentieren und jonglieren. So wird es in ihrer Gedicht-Collage um das Schweigen, aber auch um das Kommunizieren und Betrachten gehen. Die Ankündigung des „Atelier Spezials“ unter dem Titel „Erdapfel, Messer, Wasser, Salz“ klingt so unkonventionell wie die Künstlerin, aber eben auch verlockend. Demnach sollen Bäume zu Wort kommen, ein Melankolibri wird auftauchen und das Ganze soll schließlich in einem gemütlichen Kochabend kulminieren. Der Name ist auch bei den Kunstwerken, die Koroschas Schülerinnen und Schüler geschaffen haben, Programm: Sie zeigen Arbeiten in Aquarell und Acryl zum Thema „Guten Appetit“. Das Format „Atelier Spezial“ ist also immer wieder für eine Überraschung gut.

Die Namen der Liste von Künstlerinnen und Künstlern, die bereits beim „Atelier Spezial“ migewirkt haben, ist lang und illuster. So debattierte Koroscha im Januar 2015 mit dem Philosophen Bernd Oei darüber, inwieweit Kunst durch den Markt definiert wird. Im gleichen Jahr präsentierte sich Benedikt Vermeer, Prinzipal von Bremens kleinstem Theater, dem „Literaturkeller“ im Viertel, mit phänomenalem Gedächtnis, berauscht von Literatur und Wein. Cornelia Petmecky servierte bei dem Atelier-Abend „Die Schöne und das Biest“ prickelnde Poesie und Erotik. Aber auch Nachwuchsautorinnen wie 2017 Emma Sommer gibt Martin Koroscha eine Chance. Vor zwei Jahren ersetzte dann die junge Cellistin Lynda Cortis mit ihrem Cello-Loop ein ganzes Orchester und das Duo Pigalle nahm mit seiner Musik den Pariser Eiffelturm in den Blick.

Weitere Informationen

Der Eintritt zum „Atelier Spezial“-Abend mit Etta Streicher am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr, im Atelier Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstr. 19, (Kubiko) kostet zehn Euro. Kartenreservierungen über unter Telefon 45 61 98 oder www.buergerhaus-hemelingen.de